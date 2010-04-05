Gold Vanta
- 专家
- Pratham Jatin Barot
- 版本: 1.81
- 激活: 5
Gold Vanta – 高频黄金交易机器人
Gold Vanta 是一款高风险、高收益的高频交易 (HFT) 机器人，专为黄金 (XAUUSD) 交易而设计。它采用先进的个性化策略生成技术，旨在持续捕捉市场机会，同时保持风险可控。
如有需要，可提供持续运行的演示帐户，供您参考机器人的工作情况。
透明度和真实性声明
🚨 Gold Vanta 仅在本平台销售。
我不会：
提供合作
使用联盟或推荐销售
授权第三方分销
❗ 如果您在其他任何地方看到此机器人，那都是诈骗。
任何外部列表、经销商或声称合作的行为均未经授权且属于欺诈行为。
关键性能和风险结构
每日目标：在最佳市场条件下，每日可产生总资本的 1-2%
最大风险敞口：严格限制在总账户风险的 20%
最大回撤：始终保持在 5% 以下
资金保护：集成恢复策略，以应对不确定和波动的市场走势，与传统高风险系统相比，显著提高了可靠性和安全性
资金和账户要求
最低所需资金：100,000
支持美分账户或标准账户
重要配置注意事项
⚠️ 结果并非普遍适用。
所有性能指标和结果只有使用我的个性化设置才能实现。
这些设置将在购买后提供，并且必须正确应用，机器人才能按预期运行。