Gold Vanta

Gold Vanta – 高频黄金交易机器人
Gold Vanta 是一款高风险、高收益的高频交易 (HFT) 机器人，专为黄金 (XAUUSD) 交易而设计。它采用先进的个性化策略生成技术，旨在持续捕捉市场机会，同时保持风险可控。
如有需要，可提供持续运行的演示帐户，供您参考机器人的工作情况。
透明度和真实性声明
🚨 Gold Vanta 仅在本平台销售。
我不会：

提供合作

使用联盟或推荐销售

授权第三方分销

❗ 如果您在其他任何地方看到此机器人，那都是诈骗。
任何外部列表、经销商或声称合作的行为均未经授权且属于欺诈行为。

关键性能和风险结构
每日目标：在最佳市场条件下，每日可产生总资本的 1-2%

最大风险敞口：严格限制在总账户风险的 20%

最大回撤：始终保持在 5% 以下

资金保护：集成恢复策略，以应对不确定和波动的市场走势，与传统高风险系统相比，显著提高了可靠性和安全性

资金和账户要求
最低所需资金：100,000

支持美分账户或标准账户

重要配置注意事项
⚠️ 结果并非普遍适用。
所有性能指标和结果只有使用我的个性化设置才能实现。
这些设置将在购买后提供，并且必须正确应用，机器人才能按预期运行。
推荐产品
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
专家
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
专家
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Willain72ATM
He Ping Qing
专家
该策略主要适用于AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、AUDUSD(最佳)等货币对，采用分批平仓与对冲相结合的风控方式，最大持仓为9单。   历史回测数据显示，策略在过去10年中最大浮亏约为1000美元，平均月收益率保持在3%-10%左右。   建议使用3000美元本金同时操作2-3个货币对，以实现更稳健的资金利用。 **参数说明**：   - **Clots**：初始开仓手数。保守型建议按每1000美元对应0.01手进行配置。   - **AddLotsXs**：加仓倍数。AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD建议设为2，AUDUSD设为1。   - **NoTrade1**：暂停交易时段。适用于美国盘重要数据发布所在的小时。   除 Clots 外，其余参数推荐保持默认设置。 **实时交易信号可见**：   https://www.mql5.com/zh/signals/2277632 **风险提示**：   投资存在风险，历史业绩不代表未来收益。成功的投资在于以可控的风险争取可持续的利润。
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
专家
QS NorthStar USDCAD The QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor is a symbol-focused trading robot built specifically for USDCAD on the M15 timeframe. Unlike basic single-indicator bots, this EA utilizes a sophisticated  Composite Signal Scoring System . It aggregates data from momentum and market strength indicators to filter out market noise. It only executes trades when a convergence of factors confirms a high-probability setup, offering a robust approach to automated forex trading. Strate
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
专家
Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统 绝不会爆仓的智能交易EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE 。 仅使用30分钟时间周期。 ️ 警告 ：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。 限时24小时优惠价格，立即抢购！ 什么是 Venom US30 Scalp？ Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在 H1 时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。 本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。 由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。 运行原理（策略逻辑） Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 实时信号：       点击这里 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Investment Trading Expert
Ahmad Arief Bin Mohd Nor
专家
EA that survive Covid Year. Not a get rich quick schemes. Treat this EA as investment robot.  Result on screenshot are based on settings that works on 2015 all through 2025. It can still be improved by tuning the limited parameters to get a more profitable result. Setting will be updated on this post periodically. Check out this post later to get updated settings.   Current Parameters : TP :10000 SL: 5000 OnProfitPip: 4000 Minimum Balance should be 500 USD for each 0.01 lot. Thanks
Maarten Gale
Burak Enes Aydin
专家
30 Usd FOR A LIMITED TIME SO YOU CAN TRY IT   Maarten Gale Ea includes the standard martingale strategy and the Reverse Martingale strategy. For the reverse martingale strategy, you just need to activate the Opposite mode. Unlike normal martingale, this system determines a take profit rate based on a percentage calculation, instead of opening hundreds of lots for small profits. It also includes the Auto Lot feature according to your account size and leverage ratio. In this way, you do not hav
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
专家
Harmonizer EA 一款强大的网格交易工具，采用先进的算法计算每笔交易的入场位置。它不是基于历史数据过度拟合，而是利用市场波动性来优化自身。通过利用市场波动性，算法能够快速高效地调整适应市场变化。这意味着它能够抓住市场机会，同时通过保持预设参数内降低风险。 Live Performance 然而，使用这款EA时需要谨慎，并只冒你舒适承受范围内的风险。我们鼓励你对EA进行回测并尝试不同的设置，找到最适合你的设置。 支持的交易品种：AUDCAD，AUDNZD，NZDCAD 推荐时间框架：M15（15分钟图表） 特点 比类似的EA更经济实惠 适用于多种交易品种 一个图表设置 新闻过滤器 实时性能监控 不过度拟合历史数据 开发者支持 要求 具备对冲账户 该EA对点差不敏感，但建议使用ECN账户 持续在VPS上运行（确保不间断交易） 杠杆比例为1:100或更高 推荐设置 将EA仅附加到一个AUDCAD图表上 使用15分钟图表（M15） 起始资金至少500美元 不需要.set文件。您可以使用默认设置或在回测中尝试不同的设置，找到最适合您的设置 如果您的经纪商使用后缀，请确
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
专家
FuzzyTrendEA - Intelligent Expert Advisor Based on Fuzzy Logic We present to you FuzzyTrendEA - a professional trading Expert Advisor designed for market trend analysis using fuzzy logic algorithms. This expert combines three classic indicators (ADX, RSI, and MACD) into a single intelligent system capable of adapting to changing market conditions. Key Features: Fuzzy logic for trend strength assessment: weak, medium, strong Combined analysis using three indicators with weighted coefficients Full
FREE
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
专家
Thor EA：强大的黄金（XAUUSD）交易算法 Thor EA交易机器人是一款集先进自动化技术与复杂市场智能分析机制于一体的现代自动化交易解决方案。该智能交易系统经过精心开发，并预先针对热门交易品种XAUUSD（黄金/美元）在小时图（H1）上进行了优化，使其成为专门针对该市场的高效工具。 Thor EA的主要优势在于其"开箱即用"的便捷性。您无需花费时间和精力进行复杂的初始设置、精细的参数优化或深入钻研其工作原理。该机器人极大地简化了启动流程：安装后，设定基本的风险管理参数，它便会开始运行，以全自动模式执行市场分析和交易操作。 Thor EA的开发理念基于可靠性与透明度。机器人采用清晰的决策算法，旨在过滤市场噪音，并根据其策略寻找高质量的 trading opportunities。它既适合希望将自动化系统添加到其投资组合中的交易者，也适合那些希望在购买决定前，在历史数据上测试算法表现的交易者。 安全警告：   我是官方销售商，包括 Thor EA 在内的所有产品 仅 通过官方 MQL5 市场分发。在任何其他网站、论坛、通过社交媒体或即时通讯工具的私信等渠道购买此智能交易系统的提
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
专家
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
专家
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Golden Lucks
Godbless C Nygu
专家
介绍我们专为在外汇市场上交易 XAUUSD 而设计的 EA。该专家顾问结合了五个指标，主要来自支撑和阻力策略，达到了超过 60% 的令人称赞的准确率。通过500美元启动资金的5年回测的严格测试，结果产生了超过20万美元的利润，展示了其巨大收益的潜力。 主要特征： 包含五个不同的指标，主要基于支撑和阻力策略。 准确率达到60%以上。 严格的风险管理以及有效的止损和止盈机制。 有效的新闻过滤器以优化交易决策。 账户保护功能允许设置最大每日损失和净值参数。 详细的统计数据可供分析，包括入场、交易、点差和保证金。 使用提供的设置灵活地交易其他货币和金属对。 可定制的手数大小、止损和止盈参数。 购买时提供安装手册和设置说明。 根据个别经纪商详细信息、初始存款、账户货币和杠杆进行定制设置。 为了优化您的交易体验，请提供以下详细信息： 经纪商名称 初始保证金 账户币种 杠杆作用 重要提示：-联系开发商，确保您在购买后获得重要的设置文件。 我们致力于提供卓越的支持，并欢迎任何反馈，以提高我们 EA 的准确性和性能。祝您交易成功。
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
专家
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
专家
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
专家
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
AI Stoch Gold
Tran Vinh Vu
专家
AI Stoch Gold is an intelligent Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe . It uses an AI model trained on Stochastic-based market behavior to analyze momentum and predict short-term price direction. By learning historical Stochastic patterns and their outcomes, the EA automatically identifies high-probability trading opportunities and executes trades with consistent, rule-based logic, removing emotional decision-making and enhancing trading efficiency. Feature
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
专家
APE（Alpha Prop Edge）简介 APE 是一款基于 均值回归策略 开发的智能交易系统（EA）。它用于识别价格的过度波动，并在特定条件下执行反趋势操作。 该系统内置风险管理模块，包括可配置的每日亏损限制和自动盈利平仓功能。用户可根据账户规模、评估要求或个人风险承受能力调整参数。 APE 已通过大量历史数据测试，系统结构稳定，适合有一定交易经验、了解风险与资金管理的用户。 风险控制功能： 可配置的日内最大亏损限制 达到净利润目标后自动平仓 支持多种风险设定（如保守、中性、高风险） 技术概览： 反趋势逻辑，基于市场过度延伸行为 内置资本保护机制 可根据模拟账户或评估平台进行参数调整 适用于策略研究、测试及控制型实盘应用 重要声明： 本产品在特定条件下可能增加持仓暴露， 不适用于长期投资或构建历史记录 。 所有结果基于历史回测，不代表实盘表现，也不构成未来盈利的承诺。请用户在理解相关风险的前提下使用本产品。 交易货币对说明： APE 可应用于多种货币对，但建议优先选择以下四个组合，以获取较稳定和低风险的效果： AUDCAD EURCAD NZDCAD GBPNZD AUDN
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Pips Architects
Andriy Sydoruk
专家
Pips Architect — Intelligent Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader Description Pips Architect is a fully automated trading system designed for MetaTrader 4/5. It leverages time series analysis and dynamic modeling to identify trade opportunities without relying on external indicators. This self-sufficient logic allows the EA to adapt to changing market conditions with minimal user intervention. Whether you're a beginner or an experienced trader, Pips Architect offers a reliable tool for
Ea grandmaster gold
Yousseff Sarmiento Pedrozo
专家
A specialized bot for the XAUUSD, GOLD market (BACKTEST "EVERY TICK" 196M TICKS MODELED IN DARWINEX BROKER)  It is based on market trends, is fully optimized and automatically manages the allocation of positions based on capital. You can modify the risk per operation in percentage%, its capital management is based on compound interest, when it enters a negative streak, the lotage begins to drop until it returns to a positive streak in which it will risk again the initial risk that you have
Hedge Ladder PRO
Solani Ronak
专家
Hedge Ladder PRO is a powerful multi-symbol hedging + ladder trading system designed for controlled recovery and consistent basket profits. It combines EMA 9/21 trend entries , smart hedged laddering  and a global trailing basket take-profit . Perfect for traders who want stability, auto-recovery, and multi-pair diversification. The EA intelligently manages multiple symbols simultaneously: EURUSD GBPUSD USDJPY XAUUSD Each pair runs its own ladder, but all profits are collected into one c
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
专家
悉尼是一种复杂而新颖的算法，使用人工智能与传统的技术分析相结合，预测 英镑兑美元 和 美元兑日元 符号的未来市场走势。该专家顾问利用递归神经网络，特别是长期记忆细胞，利用技术分析指标的数据进行训练。通过这种方法，EA能够学习哪些指标与未来价格走势最相关，并根据这些指标采取行动。此外，LSTM网络特别适用于时间序列分析，因为它们能够考虑短期和长期的历史数据。 注意：这是一个 有限的介绍性报价 ：本EA的 10份拷贝中 只有 1份 将以当前价格出售。下一个价格： 799美元 该EA的价格将稳步上升，以限制使用该系统交易的用户数量。 实时信号: https://www.mql5.com/en/signals/2223419 重要提示： 请在购买产品后直接通过PM与我们联系，以获得更多信息和额外的服务。 机械学 这个专家顾问可以 在没有 马丁格尔、智能恢复、网格交易、平均数或任何其他可能对没有经验的交易者造成重大损失的方法的情况下使用。 每个头寸从一开始就有一个固定的或追踪的止盈和固定的止损。虽然这些值可以改变，但建议保持默认值，因为这些值在长时间的回测中得到了优化。每次最多只能有一个开仓，
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
专家
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.22 (9)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
专家
MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。 购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。 实时信号:  点击这里 当前价格 —   仅 $1937（限接下来的 10 位买家）。 MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。 该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。 您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。 只需将其附加到图表上，其余交给它完成。 MultiWay EA 的主要特点: 在运行过程中，EA 不仅考虑交易货币对的报价，还参考: 全球股市的波动情况 交易货币对基础货币的期货波
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - H1 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/ 2321875 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelo
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
专家
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
专家
信号账户 （运行0.75%余额风险） 注意：由于众多请求，我决定进行25%的折扣促销。购买或租赁均可在此期间享受折扣。促销期将持续1-2周，之后价格将恢复至$2400。如果在此期间购买市场周期，还可以在Nexus比特币剥头皮EA和Nexus指数上获得25%的折扣，创建一个非常好的多样化投资组合。 通过私信联系我，可享受所有EA购买10%的特别折扣。 如果需要MT4版本或无法负担租赁/购买费用，请联系我寻求替代方案。 加入Nexus社区公开聊天 MQL5市场中最佳的非马丁格尔、网格或平均EA。 此算法自2020年以来已经在私人账户上实时运行超过3.5年，返回超过26,000点的收益，具有出色的风险稳定性。现在升级到MT5平台，增加了市场状态识别和额外的指标过滤。 该算法利用基于零售交易者情绪和9种不同指标的专有AI模型来识别和预测相关的市场周期，包括MACD、平滑移动平均线、RSI、TDI、ADX及一些不常见的指标，以在趋势期间找到最佳入场点。 这些数据已经收集多年并输入AI引擎，以学习零售交易者的模式并持续与之对抗交易。 此EA是 Nexus 投资组合的一部分——MQL5市场中最长期稳
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
专家
FastWay EA 是一款基于强大均值回归策略的智能高效自动交易系统。它专注于交易相关货币对 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP ，利用价格在大幅波动后回归均值的特性获利。 购买后请私信我以获取完整的安装说明。 实时信号:  点击这里 当前价格 — 接下来的10位买家仅需$1337。 FastWay EA 适合追求简洁、稳定、逻辑清晰的交易者——无需复杂设置，却提供灵活的资金管理与风险控制。 本 EA 遵循真正的 “设置后即可放置” 理念，能多年稳定运行，仅需极少干预，非常适合长期策略。 可单独运行，也可作为多元化策略组合的有力补充。 只需附加到图表，其余交给 EA。 FastWay EA 主要特点： 运行时不仅考虑交易对报价，还综合考虑： 全球股市波动情况 基准货币利率期货波动 对应货币对的期权市场波动与方向信号 使用网格系统，但 不使用马丁格尔 。 默认启用智能止损机制，长时间回撤时可有损平仓，避免无限持仓。 最低要求及建议 （默认设置） 经纪商：低点差。推荐 IC Markets、IC Trading、Valutrades。 最低入金：$1
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
专家
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
专家
OrionXAU 是一款为 XAUUSD（黄金） 和 US100 / 纳斯达克 市场开发的算法交易系统。 系统结合了剥头皮策略与波段趋势策略，并具有严格的风险管理框架，旨在实现长期稳定性。 主要支持市场 • XAUUSD（黄金） • US100 / 纳斯达克 双策略架构 1. 剥头皮策略 • 日内交易 • 短时间持仓 • 针对小幅波动设计 • 风险控制严格 2. 波段趋势交易 • 捕捉趋势性大行情 • 交易频率低 • 小亏损频繁但受控 • 胜利交易通常 盈利巨大 ，驱动整体收益 3.5版本新增功能 OrionXAU 可： • 仅用于黄金 • 仅用于纳斯达克 • 或在同一账户中运行两个市场 系统限制： • 每日最多 2 单 • 每个市场最多 1 单 • 第一单亏损时，不会开第二单 尽管具备多市场功能，仍建议一次仅用于一个市场，以降低风险。 运行机制 • 自动结构与动量分析 • 可设置交易时段 • 自动平仓管理 • 根据资金自动调整仓位大小 • 自动止损、止盈与跟踪止损逻辑 推荐设置 • 周期：H1 • 经纪商：低点差 / Zero Spread 推荐 • 最低建议资金：100 US
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
专家
大家购买前先和作者沟通， 私拍的客户，作者不做指导。 关键的核心参数和使用教程以及高阶使用方法在购买后告知。 当前促销： 每销售20份售价+100美元 最终价格：1899美元 核心理念EA Gold Harvester是一款结合 趋势识别 + 网格交易 的EA。 它能在震荡行情中建立买入网格，在突破行情中智能止盈，持续稳定地捕捉价格波动。  策略原理 趋势识别系统 EA检测价格相对上下轨的区间判断涨势位置： 智能网格挂单算法 多层动态挂单结构，让每一次震荡都能成为获利机会。 高频逻辑优化 EA内置“K线识别 + 刷新”机制，实时捕捉市场变化。 可视化操作界面 实时展示挂单层级、止盈线等图形化标记，让交易逻辑一目了然。 按钮控制系统 一键显示/隐藏可视化网格，直观。  主要功能与优势  识别趋势区间，启动/停止网格  可自定义网格层数、间距、止盈点、止损回撤参数  精确的订单管理系统（清除挂单、平仓逻辑）  多重风控机制，稳定运行  实时可视化网格与止盈线显示  极简设计，CPU占用极低，适合长期挂单运行  完美兼容 MT5 所有交易品种（外汇、黄金、指数、加密货币等）  使用
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (3)
专家
ICMarkets 实盘信号： 点击这里 要成功使用 KT Gold Nexus EA，你需要做什么？ 耐心。纪律。时间。 KT Gold Nexus EA 基于专业交易员和私人基金管理人长期使用的真实交易方法构建。它的核心优势并不在于短期的刺激或快速盈利，而在于长期稳定、一致且可持续的表现。 该 EA 设计用于长期运行。为了真正体现其交易逻辑和潜力，建议至少持续运行一年。与专业交易完全一致，在运行过程中可能会出现亏损的星期，甚至连续几个月处于回撤阶段。这是正常的交易现象。真正重要的是在更长时间周期内所形成的累计整体收益。 许多网格或马丁类系统在初期往往能够快速获利，但几乎最终都会导致账户爆仓。本 EA 的核心设计目标正是避免此类高风险结构，转而专注于稳健、可控且可持续的账户增长。 介绍 KT Gold Nexus EA 是一款专业打造、即装即用的自动交易系统，专为黄金（XAUUSD）市场的 H4 周期而设计。 该 EA 使用 100% 建模质量的 Dukascopy 历史数据进行开发，并在多种不同的市场环境下完成了全面的稳健性测试和压力测试。 历史价格数据被划分为多个不同的市场状态
作者的更多信息
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
专家
尊敬的客户： 我，Pratham Barot，God Gold Martingale 的拥有者和开发者，想提醒您，我的 EA 的假冒版本已发布在多个页面上。为了保护您的宝贵资金并确保您的体验安全，请避开这些假冒产品。请务必通过我们的正版平台购买和使用。请避开像 YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET 等平台，这些平台会冒用我们的名义出售虚假机器人。这些骗局可能会浪费您的金钱。为了安全起见，请只从我们的官方平台购买。 感谢您的信任和支持。 此致， Pratham Barot HFT Gold Martingale EA 是一款先进的自动化交易系统，专为黄金市场（XAUUSD）的高频交易设计。它采用高精度算法，抓住短期价格波动，快速执行交易，效率极高。专为 MetaTrader 5 打造，部署与监控便捷，适合在波动剧烈的黄金市场中寻求自动剥头皮交易的投资者。系统需求： 最低资金：$3,000 原始点差：0–3 点 稳定的互联网连接以保证最佳性能 特点： 高利润潜力： 四个月内实现了491.25%的收益，$1,000 初始金增长至 $5,912.51。
God Gold HFT Scalper
Pratham Jatin Barot
专家
HFT Gold Scalper EA 是一种先进的自动交易系统，专为黄金市场（XAUUSD）的高频交易而设计。它利用精确驱动的算法高效执行交易，专注于短期价格变动。 2025 年前五个月的回测数据在这里：- https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing ，结帐并做出最佳决定投资这个 HFT 机器人！ 尊敬的客户： 我，Pratham Barot，God Gold HFT 剥头皮交易平台的拥有者和开发者，想提醒您，我的EA的假冒版本已发布在多个页面上。为了保护您的宝贵资金并确保您的体验安全，请避开这些假冒产品。请务必通过我们的正版平台购买和使用。请避开像 YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET 等平台，这些平台会冒用我们的名义出售假冒机器人。这些骗局可能会浪费您的金钱。为了安全起见，请只从我们的官方平台购买。 感谢您的信任和支持。 此致， Pratham Barot 以下是我的 Telegram 句柄 如果您需要机器人的最佳设
筛选:
无评论
回复评论