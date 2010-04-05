Gold Vanta – Robot de Trading de Ouro de Alta Frequência

O Gold Vanta é um robô de negociação de alta frequência (HFT) de alto risco e alto lucro, concebido especificamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Opera utilizando a geração de estratégias avançadas e personalizadas, concebidas para extrair oportunidades de mercado consistentes, mantendo os parâmetros de risco controlados.

Mediante pedido, está disponível uma conta de demonstração contínua para referência do funcionamento do bot.

Aviso de Transparência e Autenticidade

🚨 ESTA É A ÚNICA PLATAFORMA ONDE O GOLD VANTA É VENDIDO.





Eu NÃO:





Ofereço colaborações





Utilizo afiliados ou vendedores de referência





Autorizo ​​distribuições de terceiros





❗ Se encontrar este robô listado em qualquer outro lugar, é uma FRAUDE.





Quaisquer anúncios exteriores, revendedores ou alegações de parceria são não autorizados e fraudulentos.





Estrutura de Desempenho e Risco

Meta Diária: Gera 1 a 2% do capital total por dia em condições ideais de mercado





Exposição Máxima ao Risco: Limitada estritamente a 20% do risco total da conta





Drawn Máximo: Sempre mantido abaixo dos 5%





Proteção de Capital: Estratégia de recuperação integrada para lidar com movimentos de mercado incertos e voláteis, melhorando significativamente a fiabilidade e a segurança em comparação com os sistemas convencionais de alto risco





Requisitos de Capital e Conta

Capital Mínimo Necessário: 100.000





Compatível com contas Cent ou Standard





Aviso Importante sobre a Configuração

⚠️ Os resultados NÃO são universais.





Todas as métricas de desempenho e resultados só podem ser alcançados utilizando as MINHAS CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS.





Estas definições serão fornecidas após a compra e devem ser aplicadas corretamente para que o bot funcione como esperado.