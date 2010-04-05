Gold Vanta – Высокочастотный торговый бот для золота

Gold Vanta — это высокорисковый, высокодоходный бот для высокочастотной торговли (HFT), специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD). Он работает с использованием передовой, персонализированной стратегии, предназначенной для получения стабильной прибыли на рынке при сохранении контролируемых параметров риска.

По запросу предоставляется демонстрационный аккаунт для ознакомления с работой бота.

Уведомление о прозрачности и подлинности

🚨 ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА, ГДЕ ПРОДАЕТСЯ GOLD VANTA.

Я НЕ:





Предлагаю сотрудничество





Использую аффилированных лиц или реселлеров





Разрешаю распространение третьими лицами





❗ Если вы найдете этого бота где-либо еще, это МОШЕННИЧЕСТВО.

Любые внешние объявления, реселлеры или заявления о партнерстве являются несанкционированными и мошенническими.





Ключевые показатели производительности и структура рисков

Ежедневная цель: генерирует 1–2% от общего капитала в день при оптимальных рыночных условиях





Максимальный риск: строго ограничен 20% от общего риска счета





Максимальная просадка: всегда поддерживается ниже 5%





Защита капитала: интегрированная стратегия восстановления для работы в условиях неопределенных и волатильных рыночных движений, значительно повышающая надежность и безопасность по сравнению с обычными системами высокого риска





Требования к капиталу и счету

Минимальный необходимый капитал: 100 000





Поддерживается на центовых или стандартных счетах





Важное уведомление о настройках

⚠️ Результаты НЕ являются универсальными.

Все показатели производительности и результаты достижимы только при использовании МОИХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ НАСТРОЕК.

Эти настройки будут предоставлены после покупки и должны быть правильно применены для корректной работы бота.