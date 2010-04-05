Gold Vanta

Gold Vanta – Высокочастотный торговый бот для золота
Gold Vanta — это высокорисковый, высокодоходный бот для высокочастотной торговли (HFT), специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD). Он работает с использованием передовой, персонализированной стратегии, предназначенной для получения стабильной прибыли на рынке при сохранении контролируемых параметров риска.
По запросу предоставляется демонстрационный аккаунт для ознакомления с работой бота.
Уведомление о прозрачности и подлинности
🚨 ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА, ГДЕ ПРОДАЕТСЯ GOLD VANTA.
Я НЕ:

Предлагаю сотрудничество

Использую аффилированных лиц или реселлеров

Разрешаю распространение третьими лицами

❗ Если вы найдете этого бота где-либо еще, это МОШЕННИЧЕСТВО.
Любые внешние объявления, реселлеры или заявления о партнерстве являются несанкционированными и мошенническими.

Ключевые показатели производительности и структура рисков
Ежедневная цель: генерирует 1–2% от общего капитала в день при оптимальных рыночных условиях

Максимальный риск: строго ограничен 20% от общего риска счета

Максимальная просадка: всегда поддерживается ниже 5%

Защита капитала: интегрированная стратегия восстановления для работы в условиях неопределенных и волатильных рыночных движений, значительно повышающая надежность и безопасность по сравнению с обычными системами высокого риска

Требования к капиталу и счету
Минимальный необходимый капитал: 100 000

Поддерживается на центовых или стандартных счетах

Важное уведомление о настройках
⚠️ Результаты НЕ являются универсальными.
Все показатели производительности и результаты достижимы только при использовании МОИХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ НАСТРОЕК.
Эти настройки будут предоставлены после покупки и должны быть правильно применены для корректной работы бота.
