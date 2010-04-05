Gold Vanta – Robot de trading haute fréquence pour l'or

Gold Vanta est un robot de trading haute fréquence (HFT) à haut risque et à fort potentiel de profit, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une stratégie avancée et personnalisée, conçue pour exploiter les opportunités de marché de manière constante tout en maintenant des paramètres de risque contrôlés.

Sur demande, un compte de démonstration actif est disponible pour vous permettre de consulter le fonctionnement du bot.

Avis de transparence et d'authenticité

🚨 CETTE PLATEFORME EST LA SEULE OÙ GOLD VANTA EST VENDU.

Je ne propose PAS :





De collaborations





De programmes d'affiliation ou de revendeurs





D'autorisations de distribution par des tiers





❗ Si vous trouvez ce robot ailleurs, il s'agit d'une arnaque.

Toute annonce externe, tout revendeur ou toute revendication de partenariat est non autorisé et frauduleux.





Performances et structure de risque clés

Objectif quotidien : Génère 1 à 2 % du capital total par jour dans des conditions de marché optimales





Exposition maximale au risque : Strictement limitée à 20 % du capital total du compte





Perte maximale : Toujours maintenue en dessous de 5 %





Protection du capital : Stratégie de récupération intégrée pour gérer les mouvements de marché incertains et volatils, améliorant considérablement la fiabilité et la sécurité par rapport aux systèmes à haut risque conventionnels





Exigences en matière de capital et de compte

Capital minimum requis : 100 000





Compatible avec les comptes Cent ou Standard





Avis de configuration important

⚠️ Les résultats ne sont PAS universels.

Toutes les mesures de performance et les résultats ne sont réalisables qu'avec MES PARAMÈTRES PERSONNALISÉS.

Ces paramètres vous seront fournis après l'achat et doivent être appliqués correctement pour que le robot fonctionne comme prévu.