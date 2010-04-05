Gold Vanta
- Uzman Danışmanlar
- Pratham Jatin Barot
- Sürüm: 1.81
- Etkinleştirmeler: 5
Gold Vanta – Yüksek Frekanslı Altın Ticaret Botu
Gold Vanta, özellikle Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış, yüksek riskli, yüksek kar hedefleyen bir Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT) botudur. Kontrollü risk parametrelerini korurken tutarlı piyasa fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış gelişmiş, kişiselleştirilmiş strateji üretimi kullanarak çalışır.
Talep üzerine, botun çalışmalarını incelemek üzere sürekli açık olan bir demo hesabı sağlanmaktadır.
Şeffaflık ve Orijinallik Bildirimi
🚨 GOLD VANTA'NIN SATILDIĞI TEK PLATFORM BURASIDIR.
Şunları yapmıyorum:
İş birliği teklif etmiyorum
Ortaklık veya yönlendirme satıcıları kullanmıyorum
Üçüncü taraf dağıtımlarına izin vermiyorum
❗ Bu botu başka bir yerde listelenmiş bulursanız, bu bir DOLANDIRICILIKTIR.
Herhangi bir harici listeleme, yeniden satıcı veya ortaklık iddiası yetkisiz ve dolandırıcılıktır.
Temel Performans ve Risk Yapısı
Günlük Hedef: Optimal piyasa koşullarında toplam sermayenin %1-2'sini günlük olarak üretir
Maksimum Risk Maruziyeti: Toplam hesap riskinin %20'si ile kesinlikle sınırlandırılmıştır
Maksimum Düşüş: Her zaman %5'in altında tutulur
Sermaye Koruması: Belirsiz ve değişken piyasa hareketlerini yönetmek için entegre kurtarma stratejisi, geleneksel yüksek riskli sistemlere kıyasla güvenilirliği ve güvenliği önemli ölçüde artırır
Sermaye ve Hesap Gereksinimleri
Minimum Gerekli Sermaye: 100.000
Cent veya Standart hesaplarda desteklenir
Önemli Yapılandırma Bildirimi
⚠️ Sonuçlar evrensel DEĞİLDİR.
Tüm performans metrikleri ve sonuçlar yalnızca KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AYARLARIM kullanılarak elde edilebilir.
Bu ayarlar satın alma işleminden sonra sağlanacaktır ve botun amaçlandığı gibi çalışması için doğru şekilde uygulanmalıdır.