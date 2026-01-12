Multi Time Frame VWAP
- Indicadores
- Ebrah Ssali
- Versión: 3.10
- Activaciones: 5
Indicador MTF VWAP - Visión general rápida
Este indicador le muestra dónde está fluyendo el dinero institucional a través de múltiples marcos temporales utilizando el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) para identificar zonas de negociación de alta probabilidad.
Lo que realmente hace:
1 . Rastrea los niveles de dinero inteligente:
- Muestra líneas VWAP diarias, semanales y mensuales donde los grandes jugadores (bancos, fondos) están operando.
- Le indica si el precio está por encima o por debajo de estos niveles institucionales clave
- Muestra la distancia desde el VWAP como un porcentaje (le dice qué tan extendido está el precio)
2 . Revela la confluencia de marcos temporales:
- Le indica cuando múltiples marcos temporales coinciden (por ejemplo, Diario Y Semanal ambos alcistas)
- Muestra cuando los plazos no coinciden (señal de advertencia de mercados agitados)
- Puntúa el sesgo del mercado de 0 a 100 basándose en la alineación general
3 . Proporciona acciones de negociación claras:
- Da señales específicas de ACCIÓN (COMPRA, VENTA, MANTENER, ESPERAR) basadas en reglas.
- Muestra la dirección de la tendencia estrangulada con flechas(▲▲ = fuerte tendencia alcista, ▼ = tendencia bajista)
- Destaca los cruces frescos(✓) cuando el Diario cruza por encima/debajo del Semanal
4 . Gestiona el riesgo visualmente:
- Los Stop Loss son obvios (por debajo del VWAP Diario para los largos, por encima para los cortos)
- Los objetivos son claros (siguiente nivel VWAP por encima/por debajo)
- Riesgo:Recompensa visible (distancia entre niveles VWAP)
Para los operadores, significa:
Si estás confundido sobre la dirección:
→ Mira la columna ACCIÓN y Puntuación - te dice lo que tienes que hacer.
Si no sabes dónde entrar:
→ Compre cuando el precio rebote en el VWAP Diario con acción alcista.
→ Vender cuando el precio rechace en el VWAP Diario con acción bajista
Si no sabe dónde salir:
→ Tome ganancias en el siguiente nivel VWAP (Semanal para operaciones Diarias).
→ Stop loss por debajo/por encima del VWAP diario.
Si no está seguro del riesgo:
→ Posición grande cuando 3/3 marcos temporales están de acuerdo
→ Posición pequeña cuando sólo 2/3 coinciden
→ Ninguna posición cuando los plazos no coinciden
Conclusión :
Este indicador convierte el complejo análisis de múltiples marcos temporales en simples señales codificadas por colores que le indican:
- QUÉ hacer (Comprar/Vender/Mantener)
- CUÁNDO hacerlo (en cruces/rebotes)
- DÓNDE colocar los stops/objetivos (en niveles VWAP)
- CUÁNTO arriesgar (en función de la confluencia)
Piense en ello como: Su rastreador personal de flujos institucionales que muestra dónde está posicionado el dinero inteligente en diferentes horizontes temporales.