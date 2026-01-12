Multi Time Frame VWAP

Indicador MTF VWAP - Visión general rápida

Este indicador le muestra dónde está fluyendo el dinero institucional a través de múltiples marcos temporales utilizando el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) para identificar zonas de negociación de alta probabilidad.

Lo que realmente hace:

1 . Rastrea los niveles de dinero inteligente:

- Muestra líneas VWAP diarias, semanales y mensuales donde los grandes jugadores (bancos, fondos) están operando.

- Le indica si el precio está por encima o por debajo de estos niveles institucionales clave

- Muestra la distancia desde el VWAP como un porcentaje (le dice qué tan extendido está el precio)

2 . Revela la confluencia de marcos temporales:

- Le indica cuando múltiples marcos temporales coinciden (por ejemplo, Diario Y Semanal ambos alcistas)

- Muestra cuando los plazos no coinciden (señal de advertencia de mercados agitados)

- Puntúa el sesgo del mercado de 0 a 100 basándose en la alineación general

3 . Proporciona acciones de negociación claras:

- Da señales específicas de ACCIÓN (COMPRA, VENTA, MANTENER, ESPERAR) basadas en reglas.

- Muestra la dirección de la tendencia estrangulada con flechas(▲▲ = fuerte tendencia alcista, = tendencia bajista)

- Destaca los cruces frescos(✓) cuando el Diario cruza por encima/debajo del Semanal

4 . Gestiona el riesgo visualmente:

- Los Stop Loss son obvios (por debajo del VWAP Diario para los largos, por encima para los cortos)

- Los objetivos son claros (siguiente nivel VWAP por encima/por debajo)

- Riesgo:Recompensa visible (distancia entre niveles VWAP)

Para los operadores, significa:

Si estás confundido sobre la dirección:

→ Mira la columna ACCIÓN y Puntuación - te dice lo que tienes que hacer.

Si no sabes dónde entrar:

→ Compre cuando el precio rebote en el VWAP Diario con acción alcista.

→ Vender cuando el precio rechace en el VWAP Diario con acción bajista

Si no sabe dónde salir:

→ Tome ganancias en el siguiente nivel VWAP (Semanal para operaciones Diarias).

→ Stop loss por debajo/por encima del VWAP diario.

Si no está seguro del riesgo:

→ Posición grande cuando 3/3 marcos temporales están de acuerdo

→ Posición pequeña cuando sólo 2/3 coinciden

→ Ninguna posición cuando los plazos no coinciden

Conclusión :

Este indicador convierte el complejo análisis de múltiples marcos temporales en simples señales codificadas por colores que le indican:

- QUÉ hacer (Comprar/Vender/Mantener)

- CUÁNDO hacerlo (en cruces/rebotes)

- DÓNDE colocar los stops/objetivos (en niveles VWAP)

- CUÁNTO arriesgar (en función de la confluencia)

Piense en ello como: Su rastreador personal de flujos institucionales que muestra dónde está posicionado el dinero inteligente en diferentes horizontes temporales.


Otros productos de este autor
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
Indicadores
El indicador MTF Candlestick Patterns Detector es un completo sistema de inteligencia de tendencias y momentos diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionar claridad de nivel institucional a los operadores minoristas. Se especializa en la detección de señales de alta probabilidad mediante la fusión de la geometría de la acción del precio con la confluencia temporal. A continuación le explicamos por qué esta herramienta cambiará las reglas del juego de su mesa de negociación: Funcion
Dynamic Gradient Colour RSI v SMA
Ebrah Ssali
Indicadores
Indicador Clr-Dynamic RSI v SMA: Un análisis exhaustivo de sus características y ventajas El indicador Clr-Dynamic RSI v SMA representa un importante salto evolutivo en las herramientas de análisis técnico, transformando el clásico Índice de Fuerza Relativa (RSI) de un oscilador potencialmente ambiguo en un sofisticado sistema de trading multidimensional. En esencia, este indicador conserva la base matemática del RSI, que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios, pero me
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario