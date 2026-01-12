Multi Time Frame VWAP

Indicador MTF VWAP - Visión general rápida

Este indicador le muestra dónde está fluyendo el dinero institucional a través de múltiples marcos temporales utilizando el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) para identificar zonas de negociación de alta probabilidad.

Lo que realmente hace:

1 . Rastrea los niveles de dinero inteligente:

- Muestra líneas VWAP diarias, semanales y mensuales donde los grandes jugadores (bancos, fondos) están operando.

- Le indica si el precio está por encima o por debajo de estos niveles institucionales clave

- Muestra la distancia desde el VWAP como un porcentaje (le dice qué tan extendido está el precio)

2 . Revela la confluencia de marcos temporales:

- Le indica cuando múltiples marcos temporales coinciden (por ejemplo, Diario Y Semanal ambos alcistas)

- Muestra cuando los plazos no coinciden (señal de advertencia de mercados agitados)

- Puntúa el sesgo del mercado de 0 a 100 basándose en la alineación general

3 . Proporciona acciones de negociación claras:

- Da señales específicas de ACCIÓN (COMPRA, VENTA, MANTENER, ESPERAR) basadas en reglas.

- Muestra la dirección de la tendencia estrangulada con flechas(▲▲ = fuerte tendencia alcista, ▼ = tendencia bajista)

- Destaca los cruces frescos(✓) cuando el Diario cruza por encima/debajo del Semanal

4 . Gestiona el riesgo visualmente:

- Los Stop Loss son obvios (por debajo del VWAP Diario para los largos, por encima para los cortos)

- Los objetivos son claros (siguiente nivel VWAP por encima/por debajo)

- Riesgo:Recompensa visible (distancia entre niveles VWAP)

Para los operadores, significa:

Si estás confundido sobre la dirección:

→ Mira la columna ACCIÓN y Puntuación - te dice lo que tienes que hacer.

Si no sabes dónde entrar:

→ Compre cuando el precio rebote en el VWAP Diario con acción alcista.

→ Vender cuando el precio rechace en el VWAP Diario con acción bajista

Si no sabe dónde salir:

→ Tome ganancias en el siguiente nivel VWAP (Semanal para operaciones Diarias).

→ Stop loss por debajo/por encima del VWAP diario.

Si no está seguro del riesgo:

→ Posición grande cuando 3/3 marcos temporales están de acuerdo

→ Posición pequeña cuando sólo 2/3 coinciden

→ Ninguna posición cuando los plazos no coinciden

Conclusión :

Este indicador convierte el complejo análisis de múltiples marcos temporales en simples señales codificadas por colores que le indican:

- QUÉ hacer (Comprar/Vender/Mantener)

- CUÁNDO hacerlo (en cruces/rebotes)

- DÓNDE colocar los stops/objetivos (en niveles VWAP)

- CUÁNTO arriesgar (en función de la confluencia)

Piense en ello como: Su rastreador personal de flujos institucionales que muestra dónde está posicionado el dinero inteligente en diferentes horizontes temporales.