ScalperTraderPanel

Resumen: ScalperTradePanel es el asistente definitivo para operadores manuales y scalpers que necesitan velocidad, precisión y gestión automatizada de las operaciones. A diferencia de los paneles estándar de un solo clic, esta herramienta combina la entrada manual con unsistema automatizado de Cuadrícula, lo que le permite promediar su precio de entrada de forma inteligente.

Cuenta con unainterfaz únicade modo dual: cambie instantáneamente entreEjecución de Mercado para mayor velocidad, oModo Visual Pendiente para planificar sus operaciones directamente en el gráfico con líneas de arrastrar y soltar que calculan su ganancia/pérdida potencial en tiempo real.

Características principales:

🚀 Sistema Smart Grid: Coloca automáticamente una cuadrícula de órdenes Límite a distancias fijas cuando entras en una operación.

📊 Modos de ejecución duales: Modo MERCADO: Ejecución instantánea . Coloca la orden de mercado + la rejilla inmediatamente. Modo PENDIENTE : Planificación visual . Activa líneas horizontales (Entry, SL, TP) en el gráfico. Arrástrelas a los niveles deseados, vea el valor monetario ($) de su SL/TP y haga clic en Comprar/Vender para ejecutar.

🛡️ Gestión de Riesgos: Auto Trailing Stop: Asegura beneficios dinámicamente a medida que el precio se mueve a su favor. One-Click Breakeven: Mueve los stops al nivel de entrada instantáneamente. Smart Cleanup: Elimina automáticamente las órdenes de rejilla pendientes cuando se cierra la posición principal (por TP, SL o manualmente).

⚡ Control Rápido: Botones dedicados para Cerrar Compras, Cerrar Ventas, o Cerrar Todas las posiciones/órdenes instantáneamente.

👀Siempre Visible: Diseñado para permanecer en primer plano, asegurando que las velas o indicadores nunca oculten sus controles de trading.

Parámetros de entrada: