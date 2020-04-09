Local Copy Trading Utility

Local Copy Trader
Solución profesional de comercio de copia local, para la gestión de cuentas - $30

🚀 Visión General

Local Copy Trading Utility es un sistema de copy trading de grado profesional que opera completamente de forma local en su ordenador. Se comunica a través de archivos CSV a través de ruta de carpeta común. Copia de operaciones fiable y rapidísima entre cuentas. Perfecto para gestores de fondos, prop traders y cualquiera que gestione múltiples cuentas de trading.

Características principales

⚡ Funcionamiento en modo dual

  • Modo MAESTRO: Exportación de posiciones a un archivo CSV

  • Modo ESCLAVO: Copia las operaciones desde el archivo CSV

  • Cambia de modo al instante con un solo parámetro


Tecnología de precisión

  • Seguimiento de posiciones basado en estructuras - Sin operaciones perdidas o desajustadas

  • Ejecución ultrarrápida - Copia de operaciones casi instantánea

  • Coincidencia precisa de entradas - Cierra posiciones exactas, no aleatorias


🛡️ Fiabilidad ante todo

  • Comunicación CSV local - Sin dependencia de Internet

  • Detección de cambios en elarchivo: sólo lee cuando el archivo cambia

  • Gestión inteligente de errores - Recuperación de problemas


⚙️ Configuración flexible

  • Escalado de tamaño de lote/volumen ( de 0,1x a 10x de tamaño maestro siempre que el broker lo permita)

  • Opciones de precio: Mercado actual o Copiar precio exacto de la operación

  • Frecuencia de actualización ajustable ( 50ms por defecto)


Cómo funciona

Necesitarás diferentes terminales MT5 para cada EA. Puedes hacerlo duplicando las carpetas de los terminales bajo diferentes números de serie. O descargar MT5 de diferentes brokers, solución sencilla.


Paso 1: Configuración Maestra

  1. Adjunte el EA al gráfico de la cuenta Master

  2. Configure el modo a "MASTER

  3. EA exporta posiciones a CSV automáticamente

Paso 2: Configuración Esclavo

  1. Adjuntar el EA al gráfico de la cuenta Esclavo

  2. Establezca el modo en "ESCLAVO

  3. El EA lee el CSV y copia las operaciones en tiempo real.

  4. Puede utilizar varios esclavos para la gestión de la cuenta.

Paso 3: Operación

  • Maestro abre posición → Esclavo copia dentro de 50ms

  • Maestro cierra posición → Esclavo cierra posición exacta

  • Múltiples posiciones manejadas a la perfección


🎮 Casos de uso

Para gestores de cuentas

  • Copiar operaciones a múltiples cuentas de clientes

  • Gestionar fácilmente las asignaciones de fondos

  • Perfecto para los retos de las empresas de apoyo

Para operaciones personales

  • Copia entre cuentas personales

  • Pruebe estrategias en demostración mientras opera en directo

  • Escalar posiciones entre varios brokers


