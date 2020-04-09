Local Copy Trader

Solución profesional de comercio de copia local, para la gestión de cuentas - $30

🚀 Visión General

Local Copy Trading Utility es un sistema de copy trading de grado profesional que opera completamente de forma local en su ordenador. Se comunica a través de archivos CSV a través de ruta de carpeta común. Copia de operaciones fiable y rapidísima entre cuentas. Perfecto para gestores de fondos, prop traders y cualquiera que gestione múltiples cuentas de trading.

Características principales

⚡ Funcionamiento en modo dual

Modo MAESTRO : Exportación de posiciones a un archivo CSV

Modo ESCLAVO : Copia las operaciones desde el archivo CSV

Cambia de modo al instante con un solo parámetro





Tecnología de precisión

Seguimiento de posiciones basado en estructuras - Sin operaciones perdidas o desajustadas

Ejecución ultrarrápida - Copia de operaciones casi instantánea

Coincidencia precisa de entradas - Cierra posiciones exactas, no aleatorias





🛡️ Fiabilidad ante todo

Comunicación CSV local - Sin dependencia de Internet

Detección de cambios en el archivo: sólo lee cuando el archivo cambia

Gestión inteligente de errores - Recuperación de problemas





⚙️ Configuración flexible

Escalado de tamaño de lote/volumen ( de 0,1x a 10x de tamaño maestro siempre que el broker lo permita)

Opciones de precio : Mercado actual o Copiar precio exacto de la operación

Frecuencia de actualización ajustable ( 50ms por defecto)





Cómo funciona

Necesitarás diferentes terminales MT5 para cada EA. Puedes hacerlo duplicando las carpetas de los terminales bajo diferentes números de serie. O descargar MT5 de diferentes brokers, solución sencilla.



Paso 1: Configuración Maestra

Adjunte el EA al gráfico de la cuenta Master Configure el modo a "MASTER EA exporta posiciones a CSV automáticamente

Paso 2: Configuración Esclavo

Adjuntar el EA al gráfico de la cuenta Esclavo Establezca el modo en "ESCLAVO El EA lee el CSV y copia las operaciones en tiempo real. Puede utilizar varios esclavos para la gestión de la cuenta.

Paso 3: Operación

Maestro abre posición → Esclavo copia dentro de 50ms

Maestro cierra posición → Esclavo cierra posición exacta

Múltiples posiciones manejadas a la perfección





🎮 Casos de uso

Para gestores de cuentas

Copiar operaciones a múltiples cuentas de clientes

Gestionar fácilmente las asignaciones de fondos

Perfecto para los retos de las empresas de apoyo

Para operaciones personales