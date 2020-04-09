Local Copy Trading Utility
- Utilidades
- Tarrab Ali
- Versión: 2.0
Local Copy Trader
Solución profesional de comercio de copia local, para la gestión de cuentas - $30
🚀 Visión General
Local Copy Trading Utility es un sistema de copy trading de grado profesional que opera completamente de forma local en su ordenador. Se comunica a través de archivos CSV a través de ruta de carpeta común. Copia de operaciones fiable y rapidísima entre cuentas. Perfecto para gestores de fondos, prop traders y cualquiera que gestione múltiples cuentas de trading.
Características principales
⚡ Funcionamiento en modo dual
-
Modo MAESTRO: Exportación de posiciones a un archivo CSV
-
Modo ESCLAVO: Copia las operaciones desde el archivo CSV
-
Cambia de modo al instante con un solo parámetro
Tecnología de precisión
-
Seguimiento de posiciones basado en estructuras - Sin operaciones perdidas o desajustadas
-
Ejecución ultrarrápida - Copia de operaciones casi instantánea
-
Coincidencia precisa de entradas - Cierra posiciones exactas, no aleatorias
🛡️ Fiabilidad ante todo
-
Comunicación CSV local - Sin dependencia de Internet
-
Detección de cambios en elarchivo: sólo lee cuando el archivo cambia
-
Gestión inteligente de errores - Recuperación de problemas
⚙️ Configuración flexible
-
Escalado de tamaño de lote/volumen ( de 0,1x a 10x de tamaño maestro siempre que el broker lo permita)
-
Opciones de precio: Mercado actual o Copiar precio exacto de la operación
-
Frecuencia de actualización ajustable ( 50ms por defecto)
Cómo funciona
Necesitarás diferentes terminales MT5 para cada EA. Puedes hacerlo duplicando las carpetas de los terminales bajo diferentes números de serie. O descargar MT5 de diferentes brokers, solución sencilla.
Paso 1: Configuración Maestra
-
Adjunte el EA al gráfico de la cuenta Master
-
Configure el modo a "MASTER
-
EA exporta posiciones a CSV automáticamente
Paso 2: Configuración Esclavo
-
Adjuntar el EA al gráfico de la cuenta Esclavo
-
Establezca el modo en "ESCLAVO
-
El EA lee el CSV y copia las operaciones en tiempo real.
-
Puede utilizar varios esclavos para la gestión de la cuenta.
Paso 3: Operación
-
Maestro abre posición → Esclavo copia dentro de 50ms
-
Maestro cierra posición → Esclavo cierra posición exacta
-
Múltiples posiciones manejadas a la perfección
🎮 Casos de uso
Para gestores de cuentas
-
Copiar operaciones a múltiples cuentas de clientes
-
Gestionar fácilmente las asignaciones de fondos
-
Perfecto para los retos de las empresas de apoyo
Para operaciones personales
-
Copia entre cuentas personales
-
Pruebe estrategias en demostración mientras opera en directo
-
Escalar posiciones entre varios brokers