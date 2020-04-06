HedYang EA
- Asesores Expertos
- Chatchai Chaiwichetkul
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El comercio sigue la tendencia EMA_Fast y EMA_Slow cuando el precio vuelve a probar en EMA_Fast EA orden de entrada Buy&Sell (Hedging) a continuación, esperar breakout de todos modos para tomar ganancias.
Para recomendar la configuración y el capital
1. Comercio XAUUSD
2. Marco de tiempo M5
3. Capital inicial = 30000 cent
4. Parámetro de ajuste
- Lotes 0.01 (Si 30000cent)
- Multi 1.2
- Grid 100
- Target 50 (cent)
- EMA Fast 41
- EMA Slow 100
Ejecutar 24 Hrs. sin evitar noticias