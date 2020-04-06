HedYang EA

El comercio sigue la tendencia EMA_Fast y EMA_Slow cuando el precio vuelve a probar en EMA_Fast EA orden de entrada Buy&Sell (Hedging) a continuación, esperar breakout de todos modos para tomar ganancias.

Para recomendar la configuración y el capital

1. Comercio XAUUSD

2. Marco de tiempo M5

3. Capital inicial = 30000 cent

4. Parámetro de ajuste

- Lotes 0.01 (Si 30000cent)
- Multi 1.2
- Grid 100
- Target 50 (cent)
- EMA Fast 41
- EMA Slow 100

Ejecutar 24 Hrs. sin evitar noticias

