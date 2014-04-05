Trend Pulse Pro V2

Trend Pulse Pro V2

Descripción del producto profesional


¿Por qué Trend Pulse Pro V2?

¡Deje de saturar sus gráficos con múltiples indicadores!

El análisis técnico tradicional requiere la apertura de numerosos indicadores separados: ADX para la fuerza de la tendencia, RSI para el impulso, MACD para los cambios de dirección, Bandas de Bollinger para la volatilidad, y más. Esto conduce a gráficos desordenados, señales contradictorias y parálisis en la toma de decisiones.

Trend Pulse Pro V2 resuelve este problema.

En lugar de abrir 8 indicadores separados y analizar manualmente cada uno de ellos, usted obtiene una herramienta integral que hace todo el trabajo por usted. El indicador recopila automáticamente los datos de todos los componentes, los pondera según sus preferencias y ofrece una señal única y clara de -100 a +100.


🎯 ¿Qué problemas resuelve?

❌ S in Trend Pulse Pro V2:

  • 8 indicadores diferentes en su gráfico
  • Gráficos desordenados y difíciles de leer
  • Señales contradictorias de diferentes indicadores
  • Análisis manual que consume mucho tiempo
  • Interpretación subjetiva de múltiples puntos de datos
  • Oportunidades de trading perdidas debido a la parálisis del análisis

Con Trend Pulse Pro V2:

  • Un indicador sustituye a ocho
  • Aspecto limpio y profesional de los gráficos
  • Una sola señal unificada
  • Evaluación instantánea de la fuerza de la tendencia
  • Análisis objetivo basado en algoritmos
  • Toma de decisiones rápida y con confianza


💡 ¿Cómo funciona?

Trend Pulse Pro V2 actúa como su asistente personal de análisis. Monitoriza continuamente 8 aspectos clave del mercado:

  1. Fuerza de la tendencia (ADX) - ¿Cómo de fuerte es la tendencia actual?
  2. Dirección de la tendencia (pendiente de la MA) - ¿Hacia dónde se mueve el mercado?
  3. Posición del precio (Precio vs MA) - ¿Está el precio por encima o por debajo de la tendencia?
  4. Momento(MACD ) - ¿Está aumentando o disminuyendo el momento?
  5. Condiciones del mercado (RSI ) - ¿Está el mercado sobrecomprado o sobrevendido?
  6. Confirmación de volumen - ¿Está el volumen apoyando el movimiento?
  7. Volatilidad (Bandas de Bollinger) - ¿Cuál es el grado de volatilidad del mercado?
  8. Confluencia de plazos superiores (MTF ) - ¿Concuerdan los plazos superiores?

A continuación, el indicador combina toda esta información mediante un algoritmo ponderado y emite un único valor:

  • Losvalores positivos (+1 a +100) indican condiciones alcistas.
  • Los valores negativos (-1 a -100) indican condiciones bajistas.
  • Cuanto mayor sea el valor absoluto, más fuerte será la señal


🏆 ¿A quién va dirigido?

Traders principiantes:

  • No hay necesidad de aprender 8 indicadores diferentes
  • Señales claras de COMPRA/VENTA fáciles de entender
  • Cuadro de mando incorporado explica lo que está sucediendo

Traders experimentados:

  • Personalización completa de todos los parámetros
  • Ajuste las ponderaciones para adaptarlas a su estrategia
  • Ahorre tiempo en el análisis de múltiples indicadores

Estafadores:

  • Generación rápida de señales
  • Frecuencia de actualización del panel optimizada
  • Funciona en los marcos temporales M1-M5

Swing Traders:

  • Análisis de confluencia en múltiples marcos temporales
  • Confirmación de tendencias en plazos superiores
  • Sistema de alerta para niveles clave


⏱️ Ahorre tiempo, opere con más inteligencia

Antes: Abrir gráfico → Añadir ADX → Añadir RSI → Añadir MACD → Añadir bandas de Bollinger → Añadir media móvil → Añadir indicador de volumen → Analizar cada uno → Intentar combinar señales → Tomar decisión.

Después: Abrir gráfico → Añadir Trend Pulse Pro V2 → Ver la señal → Tomar decisión.

Resultado: Lo que antes tardaba minutos ahora tarda segundos. Un vistazo al cuadro de mandos le dice todo lo que necesita saber sobre las condiciones actuales del mercado.


📌 ¿Qué es Trend Pulse Pro V2?

Trend Pulse Pro V2 es un avanzado indicador de fuerza de tendencia multicomponente para la plataforma MetaTrader 5. Combina 8 métodos de análisis técnico independientes en una señal clara que se muestra como un histograma de color que va de -100 a +100.

El indicador pondera y normaliza automáticamente los datos de cada componente, proporcionando información inequívoca sobre la fuerza y la dirección de la tendencia actual. Gracias al cuadro de mandos incorporado, los operadores tienen una visión completa de cómo cada elemento afecta al resultado final.


Características principales

  • 8 componentes de análisis en un solo indicador
  • Totalmente personalizable - activar/desactivar componentes, ajustar pesos
  • Multi Timeframe (MTF) - análisis de confluencia de 3 marcos temporales superiores
  • Adaptación automática de los parámetros al marco temporal actual
  • Cuadro de mandos interactivo con valores en tiempo real
  • Histogramade gradiente de color (10 niveles)
  • Línea de señal EMA para confirmación
  • Sistema de alerta - sonido, push, correo electrónico


🔧 Componentes de análisis

Cada componente se puede activar o desactivar individualmente y asignar un peso personalizado que afecta al resultado final:

ADX (peso por defecto: 20%) - Fuerza de la tendencia basada en DI+ y DI-

Pendiente MA (peso por defecto: 15%) - Dinámica y dirección de la media móvil

Precio vs MA (peso por defecto: 12,5%) - Distancia del precio a la media móvil (en unidades ATR)

MACD (ponderación por defecto: 12,5%) - Histograma del momento y del MACD

RSI (ponderación por defecto: 10%) - Fuerza relativa - condiciones de sobrecompra/sobreventa

Volumen (ponderación por defecto: 10%) - Relación entre el volumen actual y el volumen medio

Bandas de Bollinger (ponderación por defecto: 10%) - Ancho de banda - volatilidad del mercado

Confluencia MTF (peso por defecto: 10%) - Acuerdo de dirección en 3 TFs superiores


⚙️ Lista completa de ajustes

1️⃣ Activar/Desactivar componentes

  • Usar ADX - Habilita el análisis ADX (por defecto: Sí)
  • Usar pendiente MA - Habilita el análisis de la pendiente de la media móvil (por defecto: Sí)
  • Usar Precio vs MA - Habilita el análisis de la posición del precio con respecto a la MA (por defecto: Sí)
  • Usar MACD - Habilita el análisis MACD (por defecto: Sí)
  • Usar R SI - Habilita el análisis RSI (por defecto: Sí)
  • Usar Volumen - Habilita el análisis de volumen (por defecto: Sí)
  • Usar Bandas de Bollinger - Habilita el análisis de ancho de BB (por defecto: Sí)
  • Usar Confluencia MTF - Habilita el análisis Multi Timeframe (por defecto: Sí)


2️⃣ Configuración del indicador

  • Periodo ADX - Periodo para el indicador ADX (por defecto: 14)
  • PeriodoMA - Periodo de la media móvil EMA (por defecto: 20)
  • PeríodoATR - Período ATR para la normalización (por defecto: 14)
  • PeriodoRSI - Periodo del indicador RSI (por defecto: 14)
  • MACDRápido - EMA rápida para MACD (por defecto: 12)
  • MACDSlow - EMA lenta para MACD (por defecto: 26)
  • Señal MACD - Línea de señal MACD (por defecto: 9)
  • Período de las Bandas de Bollinger - Período de la línea media BB (por defecto: 20)
  • Desviación BB - Multiplicador de la desviación estándar (por defecto: 2.0)
  • Periodode Análisis de Volumen - Periodo para el cálculo del volumen medio (por defecto: 20)
  • Signal Line Smoothing - Periodo EMA para la línea de señal (por defecto: 5)


3️⃣ Multi Timeframe (MTF)

  • Auto-ajuste MTF - Selección automática de TF basada en el gráfico actual (por defecto: Sí)
  • MTF1 -Timeframe - Primer TF superior cuando Auto=false (por defecto: M15)
  • MTF 2 -Timeframe - Segundo TF superior cuando Auto=false (por defecto: H1)
  • MTF 3 -Timeframe - Tercer TF superior cuando Auto=false (por defecto: H4)
  • MTF- Periodo MA - Periodo EMA para el análisis MTF (por defecto: 50)

Plazos disponibles: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

Modo automático: el indicador selecciona automáticamente los plazos superiores óptimos:

  • M1 → M5, M15, H1
  • M5 → M15, H1, H4
  • M15 → H1, H4, D1
  • M30 → H1, H4, D1
  • H1 → H4, D1, W1
  • H4 → D1, W1, MN
  • D1 → W1, MN, MN


4️⃣ Pesos de los componentes

Puede asignar un peso personalizado a cada componente determinando su impacto en el resultado final. La suma de los pesos de los componentes activos se normaliza automáticamente al 100%.

  • Peso: ADX - Impacto del ADX en el resultado (por defecto: 20.0)
  • Peso: Pendiente MA - Impacto de la pendiente MA (por defecto: 15.0)
  • Peso: Precio vs MA - Impacto de la posición del precio (por defecto: 12.5)
  • Peso: MACD - Impacto del MACD (por defecto: 12.5)
  • Peso: RSI - Impacto del RSI (por defecto: 10.0)
  • Peso: Volumen - Impacto del volumen (por defecto: 10.0)
  • Peso: BB Width - Impacto de las bandas de Bollinger (por defecto: 10.0)
  • Peso: MTF ConfluenceConfluencia MTF - Impacto del análisis MTF (por defecto: 10.0)

💡 Consejo: Establezca un mayor peso a los componentes en los que más confía en su estrategia de trading.


5️⃣ Panel

  • Show Dashboard - Habilita el panel en el gráfico (por defecto: Sí)
  • Tablero - Posición X - Distancia desde el borde izquierdo en píxeles (por defecto: 10)
  • Tablero - Posición Y - Distancia desde el borde superior en píxeles (por defecto: 30)
  • Espacio entre líneas - Altura de la fila en píxeles (por defecto: 18)
  • Tamaño de fuente - Tamaño del texto (por defecto: 9)
  • Color del texto - Color estándar del texto (por defecto: Blanco)
  • Colorde compra - Color de la señal de compra (por defecto: lima)
  • Color de venta: color de la señal de venta (por defecto: rojo)
  • Color neutro - Color de la señal neutra (por defecto: Dorado)
  • Intervalo de actualización - Frecuencia de actualización del panel en ms (por defecto: 500)


6️⃣ Alertas

  • Activar Al ertas - Activa el sistema de notificaciones (por defecto: Sí)
  • Umbral de alerta (+/-) - Valor que activa la alerta (por defecto: 75)
  • Alertasonora - Notificación sonora (por defecto: Sí)
  • Notificación Push - Alerta telefónica, requiere configuración MT5 (por defecto: No)
  • Alerta por correo electrónico - Notificación por correo electrónico, requiere configuración MT5 (por defecto: No)


📊 Panel de control - Contenido del panel

Dashboard muestra en tiempo real:

  • Señal principal - FUERTE COMPRA / COMPRA / DÉBIL COMPRA / NEUTRO / DÉBIL VENTA / VENTA / FUERTE VENTA
  • Fuerza de la tendencia - Valor porcentual de -100% a +100
  • Tabla de componentes - Nombre, valor bruto (RAW), puntuación (SCR), contribución (CTR)
  • Detalles ADX - Valores DI+ y DI-.
  • Detalles MTF - Dirección en cada uno de los 3 plazos (▲ BULL / ▼ BEAR / ─ FLAT)
  • ATR - Valor actual de ATR
  • Línea de señal - Valor suavizado de la línea de señal.


📈 Interpretación de la señal

+75 a +100 → ▲▲ FUERTE COMPRA - Fuerte tendencia alcista, considerar posición larga.

+50 a +74 → ▲ COMPRA - Tendencia alcista, señal de compra

+25 a +49 → DÉBIL COMPRA - Débil señal de compra, busque confirmación

-24 a +24 → ◆ NEUTRAL - Sin tendencia clara, manténgase al margen del mercado

-25 a -49 → ↘ VENTA DÉBIL - Señal de venta débil, busque confirmación

-50 a -74 → ▼ VENTA - Tendencia bajista, señal de venta

-75 a -100 → ▼▼ FUERTE VENTA - Fuerte tendencia bajista, considerar posición corta


🎨 Visualización

  • Histograma - gradiente de color desde el verde oscuro (fuerte COMPRA) pasando por el amarillo (neutral) hasta el rojo oscuro (fuerte VENTA)
  • Línea de señal - línea blanca EMA para confirmación de dirección
  • Niveles de referencia - líneas de puntos en los niveles: ±75, ±50, ±25, 0


💡 Ejemplos de uso

Scalping (M1-M5):

  • Desactivar MTF Confluencia
  • Aumentar el peso del RSI y del MACD
  • Acortar los periodos de los indicadores

Day Trading (M15-H1):

  • Activar todos los componentes
  • Utilice la configuración por defecto
  • Fijar la alerta en el nivel ±50

Swing Trading (H4-D1):

  • Aumentar el peso de ADX y MTF Confluence
  • Ampliar los periodos de los indicadores
  • Fijar la alerta en el nivel ±75


⚠️ Notas

  • El indicador adapta automáticamente los parámetros al marco temporal actual
  • Todos los cálculos se basan en datos reales del mercado
  • El indicador no se vuelve a pintar - las señales no cambian retrospectivamente

- - Cuadro de mandos optimizado para el rendimiento (estrangulamiento)


Otros productos de este autor
Engulfing Pattern EA v6
Wojciech Jerzy Magda
Asesores Expertos
Engulfing Pattern EA v7 es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader 4 que combina el reconocimiento clásico de patrones de velas Engulfing con un análisis técnico avanzado y un sistema de filtros multicapa. El robot está diseñado con la máxima flexibilidad - 43 parámetros configurables le permiten personalizar cada aspecto de la estrategia a su estilo de trading, instrumento y condiciones de mercado. Par recomendado: USD/JPY - El EA ha sido específicamente optimizado y proba
MTF MADashboard Pro
Wojciech Jerzy Magda
Indicadores
MTF MA Dashboard Pro v1.04 - Analizador Profesional de Medias Móviles Multi-Tiempo Indicador técnico avanzado para MT5 que proporciona un análisis completo de medias móviles en múltiples marcos temporales con detección inteligente de Cruce Dorado/Mortal y panel visual totalmente personalizable. ¡Deje de cambiar entre marcos temporales! Analice hasta 4 marcos temporales simultáneamente y detecte alineaciones de tendencias al instante. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ANÁLISIS DE MÚLTIPLES MARCO
FREE
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro
Wojciech Jerzy Magda
Indicadores
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Sistema Profesional de Análisis de Velas Japonesas ¿Qué Es Este Indicador? CandleIntelligence MTF MA Combined Pro es una herramienta educativa avanzada que combina el análisis de formaciones de velas japonesas con el contexto de Medias Móviles (Moving Average) en múltiples marcos temporales. El indicador reconoce 11 formaciones clave de velas japonesas y las presenta en el contexto de tendencia del mercado, niveles Swing High/Low y posición relat
