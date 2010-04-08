🔥 Vista Rápida

El indicador Quickview destaca al instante las variaciones de los activos, ofreciendo una visión cristalina del mercado de un vistazo. Realice un seguimiento sin esfuerzo de múltiples activos con simplicidad visual, lo que le permitirá tomar decisiones de trading diarias más rápidas, inteligentes y seguras.

➡️ Características principales

Seguimiento de activos en tiempo real: Supervise al instante varios activos simultáneamente, sin perderse nunca un movimiento crítico del mercado.

Visualización flexible e intuitiva: Personalice su visualización, mostrando los activos exactamente como usted quiere: claros, concisos y sin desorden.

Percepción inmediata de variaciones: Percepción visual instantánea que destaca las variaciones porcentuales significativas para captar oportunidades en tiempo real.

Umbrales totalmente personalizables: Establezca sus propios umbrales y colores para identificar rápidamente los cambios más impactantes del mercado.

➡️ Parámetros de entrada

Activos separados por comas: Activos que se añadirán al indicador

Activos por línea: Número de activos a mostrar por línea

Variación %: Variación porcentual mínima entre el precio de cierre de la última sesión y el precio de oferta actual para que el activo aparezca coloreado.

Colores > Variación positiva: Color para la variación positiva.

💥 Oferta especial

¡Licencia de por vida gratis!