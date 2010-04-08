Quickview

🔥 Vista Rápida

El indicador Quickview destaca al instante las variaciones de los activos, ofreciendo una visión cristalina del mercado de un vistazo. Realice un seguimiento sin esfuerzo de múltiples activos con simplicidad visual, lo que le permitirá tomar decisiones de trading diarias más rápidas, inteligentes y seguras.

➡️ Características principales

Seguimiento de activos en tiempo real: Supervise al instante varios activos simultáneamente, sin perderse nunca un movimiento crítico del mercado.

Visualización flexible e intuitiva: Personalice su visualización, mostrando los activos exactamente como usted quiere: claros, concisos y sin desorden.

Percepción inmediata de variaciones: Percepción visual instantánea que destaca las variaciones porcentuales significativas para captar oportunidades en tiempo real.

Umbrales totalmente personalizables: Establezca sus propios umbrales y colores para identificar rápidamente los cambios más impactantes del mercado.

➡️ Parámetros de entrada

Activos separados por comas: Activos que se añadirán al indicador

Activos por línea: Número de activos a mostrar por línea

Variación %: Variación porcentual mínima entre el precio de cierre de la última sesión y el precio de oferta actual para que el activo aparezca coloreado.

Colores > Variación positiva: Color para la variación positiva.

💥 Oferta especial

¡Licencia de por vida gratis!

Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Swing Supply Demand
Israr Hussain Shah
Indicadores
Características principales: 1. Zonas de Oferta y Demanda Institucionales Auto-Detección : Dibuja automáticamente zonas en puntos pivote válidos. Extensión inteligente: Las zonas se extienden hacia el futuro para facilitar la visibilidad, pero se cortan automáticamente cuando el precio las rompe. Lógica de Mitigación: Cuando una zona es invalidada, se convierte en una línea discontinua de "Ruptura de Estructura" (BOS), manteniendo su gráfico limpio de datos antiguos. Dimensionamiento ATR : El an
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indicadores
"¡Vuélalo!": el indicador de trading que cuestiona tus decisiones vitales Cansado de los indicadores aburridos? Conoce a tu nuevo compañero de mercado que cumple: F lechas "¡YOLO BUY!" cuando probablemente deberías entrar en pánico Confeti de rectángulos explosivos ( porque, ¿por qué no?) 200+ citas que te destrozan el alma como "Tu stop loss es imaginario" y "Esto no es trading, es donar a las ballenas" Alertas aleatorias que asan tu estrategia . Este indicador es como una te
Reverse side scalper
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Reverse side scalper es un sistema de trading manual, que funciona en mercados picados (anti-tendencia). Como regla general, los mercados están en un 80% picado y sólo el 20% es la fase de tendencia. El sistema se basa en el paso personalizado en movimiento y el RSI y el patrón inverso. El sistema define el movimiento ascendente, el movimiento descendente, la tendencia y las fases agitadas. El indicador traza una flecha de señal de compra cuando la dirección actual es bajista y la fase es de ten
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda + ADD-ON GRATUITO de Medición de la Fuerza de la Divisa ¿Busca una herramienta potente que le ayude a identificar las zonas más reactivas del mercado de divisas? Nuestro indicador de oferta y demanda para MetaTrader 4 y 5 es exactamente lo que necesita. Con sus avanzados algoritmos y análisis en tiempo real, este indicador ayuda a los operadores de todos los niveles de experiencia a tomar decisiones comerciales informadas. El indicador de la oferta y la demanda es u
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
uGenesys AI - 90% de precisión Daytrading Indicador Presentamos lo último en sistemas de indicadores de Forex, uGenesys AI, impulsado por la tecnología de IA de vanguardia y técnicas analíticas avanzadas, incluyendo análisis de series temporales y algoritmos genéticos. Nuestro sistema de trading basado en IA aprovecha el poder del análisis de series temporales para identificar tendencias y patrones en los datos históricos de precios, lo que permite a los operadores realizar predicciones informa
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
En MetaTrader, trazar múltiples   líneas horizontales   y luego hacer seguimiento de sus respectivos niveles de precio puede ser una tarea tediosa. Este indicador dibuja automáticamente varias líneas horizontales a intervalos iguales para establecer alertas de precio, marcar niveles de soporte y resistencia, y otros fines manuales. Este indicador es ideal para traders de Forex principiantes que buscan oportunidades para obtener ganancias rápidas comprando y vendiendo. Las líneas horizontales pue
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Asesores Expertos
El EA no es un scalper. El EA utiliza una estrategia basada en la ruptura de los niveles locales de soporte y resistencia, también utiliza el reverso y el rebote de los niveles de soporte y resistencia. El EA se basa en la estrategia del autor original. Seguimiento real: https: //www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Descripción detallada de la estrategia aquí: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Este es un enlace para la discusión general de la EA: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post
Ignition
Dansie Software Limited
Asesores Expertos
Visión general de la estrategia El EA de Ignición intenta aprovechar el impulso repentino cuando se detecta el patrón de Ignición. La barra final en el patrón de ignición tiene una mecha de apertura pequeña, una mecha de cierre muy pequeña o nula, es grande en comparación con las barras recientes y debe comenzar desde el extremo inferior del rango actual (para una ignición alcista) Pruebas rápidas Utilice el Símbolo EURUSD, Timeframe M2, y elimine el símbolo GBPUSD de la entrada "Símbolos" (
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Rocket Trend está en tendencia. El indicador dibuja puntos de dos colores conectados por líneas a lo largo del gráfico. Este es un indicador de tendencia, es un indicador algorítmico. Es fácil de trabajar y entender cuando aparece un círculo azul, hay que comprar, cuando aparece uno rojo, vender. El indicador se utiliza para scalping y pipsing, y ha demostrado su eficacia. Rocket Trend está disponible para analizar la dirección de la tendencia durante un periodo de tiempo específic
Vwap RSJ
JETINVEST
4.8 (10)
Indicadores
VWAP RSJ es un indicador que traza las líneas VWAP horaria, diaria, semanal y mensual. Los grandes compradores institucionales y los fondos de inversión utilizan el ratio VWAP para entrar o salir de valores con el menor impacto posible en el mercado. Por lo tanto, siempre que sea posible, las instituciones intentarán comprar por debajo del VWAP o vender por encima. De este modo, sus acciones empujan el precio hacia la media, en lugar de alejarlo de ella. Basado en esta información desarrollé e
FREE
SSL Channel Chart Weighted by Volume
Ricardo Zara Barbieri
Indicadores
Aquí os presento este indicador impresionante que hice. Esta es una combinación nique te pone en el mismo nivel que MM. Así que usted puede navegar por un montón de olas e identificar el tiempo de rally, breakouts, y el momento perfecto para entrar en el mercado. ---- El Canal SSL es un gran todo terreno basado en 2 Medias Móviles Simples, una de máximos y otra de mínimos recientes. El cálculo imprime un canal en el gráfico formado por 2 líneas. Esta estrategia da una señal Larga cuando el preci
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indicadores
El Indicador de Sesiones de Mercado para MT5 le ayuda a predecir los giros del mercado detectando las principales zonas de oferta y demanda. Estos puntos de pivote tienden a ocurrir después de que una nueva sesión ha comenzado y la anterior todavía está abierta. También se utiliza para medir cuántos puntos o pips se mueve el mercado de media durante una sesión. Esto nos ayuda a colocar mejor nuestros take profits y stop losses. El indicador funciona con todos los pares de divisas, oro, plata, m
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador utiliza el indicador metaquotes ZigZag como base para trazar la extensión de fibonacci y el retroceso de fibonacci basado en las ondas de Elliot. Un retroceso de fibonacci será trazado en cada onda dibujada por el ZigZag. Una extensión de fibonacci se trazará sólo después de la 2ª onda. Ambos fibonacci se actualizarán sobre la misma tendencia de onda. Soporte hasta 9 ondas elliot consecutivas. Parámetros: Profundidad: Cuanto iterará el algoritmo para encontrar las velas más baj
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Indicadores
Zonas de Volumen de Oferta/Demanda — Niveles Institucionales de Soporte y Resistencia con Presión de Compradores/Vendedores Supply Demand Volume es una herramienta de precisión diseñada para detectar automáticamente zonas clave de oferta y demanda, basándose en la estructura del precio, el análisis de volumen y la volatilidad en tiempo real. Creada para traders que se apoyan en niveles precisos de soporte/resistencia, flujo de órdenes institucionales, esquemas Wyckoff o conceptos de Smart Money,
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Sentimento de Mercado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
Indicadores
Sentimiento del Mercado es un indicador que utiliza datos de nuestro indicador principal: Radar de Fuerza del Mercado: https: //www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site+Profile+Seller Imprime un gráfico de líneas que debe compararse con el gráfico de precios para comprender el sentimiento del mercado. Las divergencias son puntos de inflexión importantes. Las convergencias muestran la fuerza de la tendencia actual.
FREE
Live Renko
Jefferson Judge Metha
Indicadores
Perfectamente diseñado para traders que valoran la claridad, la precisión y la facilidad de uso, este avanzado indicador de gráficos Renko ofrece todo lo que necesitas para mejorar tu estrategia de trading. A diferencia de los generadores tradicionales que crean gráficos offline, este indicador muestra gráficos Renko en tiempo real directamente en tu plataforma de trading en vivo. El indicador Live Renko también funciona a la perfección en Synthetic Indices como Volatility 75, Step Index, Boom y
Otros productos de este autor
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilidades
Autogrids Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada. ️ Características principales Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre e
MyHistogram
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (1)
Indicadores
MiHistograma El indicador MyHistogram es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a visualizar la distancia entre los extremos del precio y una media móvil. Al calcular y mostrar esta distancia en formato de histograma, permite evaluar rápidamente las tendencias del mercado, detectar posibles retrocesos y tomar decisiones de trading más informadas. El indicador es altamente personalizable, permitiendo a los usuarios seleccionar diferentes marcos temporales, tipos de medias móviles
FREE
ViewTrend
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (2)
Indicadores
ViewTrend El indicador ViewTrend proporciona una interpretación visual de las condiciones del mercado coloreando las velas y la línea de la media móvil en función de criterios técnicos definidos. ️ ¿Cómo funciona? El agoritmo analiza la relación entre el precio de cierre actual, el precio de cierre anterior y el comportamiento de una media móvil simple (SMA). Basándose en este análisis, el indicador colorea las velas y la línea de la media móvil según el escenario técnico observado: Azul - S
FREE
Autogrids Light
Guilherme Emiliao Ferreira
Utilidades
Autogrids Light - EA de trading inteligente para cuentas de cobertura Autogrids Light lleva el ADN inconfundible del Autogrids original, preservando su poderosa lógica y precisión al tiempo que ofrece una versión más ligera y aerodinámica. Centrado exclusivamente en la estrategia Spot Grid, Autogrids Light construye dinámicamente una cuadrícula personalizable de órdenes de compra y venta en torno a un precio de referencia, colocando automáticamente órdenes pendientes según las distancias, vo
