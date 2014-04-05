Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – Tu radar de esfuerzo vs. resultado en MT5

📊 Tape Hunter es el indicador definitivo para traders que quieren ver el verdadero juego detrás de los precios en MetaTrader 5. Muestra clara e intuitivamente el volumen agresivo de compra y venta basado en el POC (Point of Control), dándote la capacidad de visualizar el esfuerzo del mercado y el resultado real en cada vela.

⚖️ ¿Por qué es importante?
¡No todo el volumen mueve el precio! Tape Hunter destaca si el esfuerzo (volumen agresivo) está realmente moviendo el precio, ayudando a identificar:

  • Dónde están las agresiones reales y trampas

  • Si el mercado está siendo absorbido o empujado

  • La alineación entre el volumen dominante y la dirección del precio

🔥 Con Tape Hunter, obtienes una vista profesional de lectura de cinta (tape reading) para tomar decisiones de entrada y salida mucho más precisas.

🔗 Indicadores relacionados – Mejora tu lectura de flujo

Para ampliar tu visión y operar con máxima eficiencia, combina Tape Hunter con estos potentes indicadores:

🔍 Big Player Range
Mapa de zonas de actuación institucional con proyecciones y alta probabilidad de retrocesos. Combínalo con Tape Hunter para validar agresiones en áreas donde operan grandes jugadores.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Lee los desequilibrios en el libro de órdenes (DOM) y anticipa presiones ocultas en el precio. Úsalo junto con Tape Hunter para reforzar tu análisis con datos del DOM.

🕒 Times and Sales Pro
Visualiza órdenes agresoras en tiempo real para entender la verdadera intención del mercado. Ideal para complementar Tape Hunter con confirmación de flujo puro.

🔁 SwingVolumePro
Analiza volumen por swing para validar rupturas y reversiones. Úsalo con Tape Hunter para asegurar entradas con mayor convicción y seguridad.

📡 VolaMetrics VSA
Análisis avanzado de volumen y rango para entender el comportamiento institucional detrás del precio y volumen. Tape Hunter + VolaMetrics = lectura de mercado completa y profunda.

🧲 Construye tu ecosistema profesional de análisis técnico

Combina estos indicadores para crear un sistema robusto e integrado de análisis de flujo, volumen y comportamiento de grandes jugadores. Domina la lectura de cinta, comprende esfuerzo vs. resultado y obtén una ventaja decisiva en tus operaciones en MT5.


BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador visual de la velocidad del tigre: Libere el poder de la velocidad del mercado Por sólo un pago único de $30, obtenga una ventaja de por vida en la identificación de movimientos explosivos del mercado antes de que ocurran. ¿Está cansado de los indicadores rezagados que sólo le muestran lo que ya ha ocurrido? El Visual Tiger Speed Indicator es una herramienta de última generación diseñada para medir la velocidad real y sin filtros de la acción de los precios, lo que le proporciona una v
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Indicadores
Esta herramienta profesional de los mejores corredores de bolsa ahora está disponible en la plataforma MetaTrader 5 . El indicador Actual depth of market chart visualiza la Profundidad del Mercado (DOM, por sus siglas en inglés) en forma del histograma que se coloca en el gráfico del precio y se actualiza en tiempo real. ¡Atención! ¡La actualización reciente ha sido hecha a petición de nuestros usuarios! Ahora el indicador Actual Depth of Market visualiza la relación actual de los volúmenes de
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
FourAverage es una nueva palabra en la detección de tendencias. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y un gran número de participantes, los mercados financieros son cada vez menos susceptibles de ser analizados por indicadores obsoletos. Los medios técnicos convencionales de análisis, como la media Móvil o el Estocástico, en su forma pura no son capaces de determinar la dirección de la tendencia o su reversión. ¿Puede un indicador indicar la dirección correcta del precio futuro
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
ML Key Levels for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
OVERVIEW Este script traza Niveles Clave de Aprendizaje Automático en su gráfico detectando puntos de pivote históricos y agrupándolos mediante clustering aglomerativo para resaltar los niveles de precios con más reacciones pasadas. Combina una detección de pivote, una lógica de agrupación jerárquica y un método de silueta opcional para seleccionar automáticamente el número óptimo de niveles clave, ofreciéndole una forma adaptativa de visualizar las zonas de precios en las que se concentró la
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
Indicadores
¿Te gusta operar en Análisis Técnico como a mí? Entonces te gustará este indicador, porque calcula automáticamente el soporte y la resistencia del activo en marcos temporales simultáneos, o el famoso MTF (Multi Time Frame). Además de soporte y resistencia, es posible tener señales de alerta cuando el precio rompe o toca (o ambos). Su configuración es muy sencilla. El visual es totalmente configurable. ¡Disfrútelo!
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
4 (1)
Indicadores
El indicador de Sesiones y Tiempo de Barra es una herramienta profesional diseñada para mejorar su conocimiento de las operaciones y la precisión de los tiempos en cualquier gráfico. Combina dos características clave que todo operador necesita - visualización de la sesión de mercado y cuenta atrás de barras en tiempo real - en una pantalla limpia y eficiente. Características principales: Cuenta atrás de velas - Muestra el tiempo restante antes del cierre de la vela actual, ayudándole a anticipar
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desarrollado por Smart Trader - Smart Reversion Pattern es un indicador capaz de identificar patrones de reversión , tanto alcistas como bajistas. Está diseñado para proporcionar un conocimiento rápido y en tiempo real de los patrones. También hemos pensado en la parte de la interfaz, creando un aspecto limpio y agradable para identificar patrones de formación en el gráfico. Nota: Si algún patrón que necesita no aparece en la lista, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros y solicitar
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Señales de Precisión de Alta Frecuencia Accuracy M1 Scalper es un indicador de alto rendimiento desarrollado específicamente para los traders que operan en plazos inferiores (M1 y M5). En el entorno de scalping, cada segundo cuenta; por lo tanto, este algoritmo ha sido optimizado para ofrecer una ejecución visual ultrarrápida sin sobrecargar la CPU de su terminal. El indicador utiliza un modelo matemático basado en el impulso del precio y la volatilidad adaptativa, id
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Indicadores
Delta Aggression Volume PRO es un indicador desarrollado para monitorizar la fuerza y continuidad del volumen de agresión de las negociaciones de compra y venta. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). Cryptocurrencies y Forex no proporcionan este tipo de datos, es decir, no funciona con ellos. O Delta Agrression Volume PRO tiene características que le permiten ver más allá del volumen delta del día. Operación Multi símbolos (los que
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador proporciona una mezcla original de WPR, VSA y delta de volumen. Muestra la relación de volúmenes de compra/venta escalada en un rango del 100% basado en el cambio de volumen total para un periodo seleccionado. El VSA (Volume Spread Analysis) convecional estudia las interconexiones de la acción del precio y el cambio de volumen en valores absolutos, mientras que el WPR (Williams Percent Range) ofrece un enfoque conveniente de la normalización de los movimientos de precios en la mé
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Analizador de Sincronización Temporal de Donchian   incorpora una potente dimensión   multitemporal   al análisis clásico de canales de Donchian, permitiendo a los operadores monitorizar simultáneamente   la fuerza de la tendencia   y las posibles   señales de reversión   en cinco períodos gráficos diferentes. Este indicador avanzado calcula los máximos y mínimos más altos en los marcos temporales seleccionados, generando   señales visuales claras   que ayudan a identificar la convergencia
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
VOLUMES DIRECTION MT5 Normalmente el indicador de volumen trae predeterminado un cambio de color cuando el volumen actual es mayor que el anterior, es importante pero no es muy útil. Por esto se creo este indicador que además del volumen normal, cuando la vela es alcista o bajista, las pinta de un color diferente, como predeterminado esta el azul para alcista y el rojo para bajista, pero estos colores se pueden personalizar al gusto del Trader. No olvides revisar mis otros indicadores que te ay
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Su Analista Automático de Rangos de Mercado Presentamos Haven Fibonacci Volume Profiles , una potente herramienta que lleva el análisis de mercado a un nuevo nivel. Este indicador identifica automáticamente rangos de precios clave construidos sobre puntos de pivote significativos y superpone en cada uno de ellos un Perfil de Volumen detallado junto con los niveles de Fibonacci. Esto permite a los traders ver instantáneamente dónde se concentra la liquidez y dónd
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicadores
Signal Strike es un indicador de trading profesional diseñado para MetaTrader 5 que proporciona señales de entrada claras y de alta confianza directamente en su gráfico. Construido con una lógica avanzada que combina tendencia, impulso, volatilidad y confirmación de volumen, esta herramienta ayuda a los operadores a identificar oportunidades precisas de COMPRA y VENTA con confianza. A diferencia de los indicadores genéricos, Signal Strike está diseñado para filtrar las velas de indecisión y la
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT5   es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador   100% sin repintado   de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos:   divisas ,   materias primas ,   criptomonedas ,   índices ,   acciones .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de prod
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Swing Point Volume, el indicador que señala debilidad y fuerza en los máximos y mínimos. Este indicador se puede utilizar para el método Wyckoff. Información proporcionada; - Swing en ticks personalizados. - Volumen y puntos en cada balance. - Porcentaje de Desplazamiento. - Opción de alerta sonora en rupturas superiores e inferiores. - Volumen en ticks y Volumen Real. - Volumen HL (extremo) o (apertura y cierre). - Formas de volumen personalizadas.
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicadores
Imbalance DOM Pro: Potencia tus Operaciones con el Desequilibrio del Book ¿TIENES ACCESO AL BOOK DE ÓRDENES EN MT5? ¿QUIERES LLEVAR TU OPERATIVA A UN NUEVO NIVEL? Si eres un trader que utiliza el flujo de órdenes para tomar decisiones, Imbalance DOM Pro puede transformar tu análisis. Diseñado específicamente para scalpers y traders a corto plazo, identifica desequilibrios en el book de órdenes, revelando oportunidades valiosas para operaciones rápidas y precisas. Aprovecha Oportunidades
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicadores
¡Eleva tu análisis con el Weis Wave Box ! Si buscas precisión y claridad en tus operaciones , el Weis Wave Box es la herramienta ideal. Este indicador avanzado de ondas de volumen ofrece una visualización clara de la dinámica entre esfuerzo y resultado en el mercado, esencial para traders que utilizan lectura de flujo y volumen. Características Destacadas: Ondas de Volumen Personalizables – ajusta en ticks para alinearlo con tu estrategia. Histórico Ajustable – analiza periodos especí
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Indicadores
VWAP FanMaster: ¡Domina la Estrategia de Pullback con Precisión! VWAP FanMaster es el indicador definitivo para traders que buscan entradas precisas y pullbacks efectivos . Combina la potencia del VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) con las líneas de Fibonacci Fan , proporcionando un mapa claro de zonas de interés en el mercado. Características Principales Simple pero potente : Solo mueve las líneas verticales y el indicador trazará automáticamente el VWAP y las líneas de Fibonac
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Footprint Hunter – Tu radar de esfuerzo vs. resultado en MT4 Tape Hunter es el indicador definitivo para traders que quieren ver el verdadero juego detrás de los precios en MetaTrader 4. Muestra clara e intuitivamente el volumen agresivo de compra y venta basado en el POC (Point of Control), dándote la capacidad de visualizar el esfuerzo del mercado y el resultado real en cada vela. ️ ¿Por qué es importante? ¡No todo el volumen mueve el precio! Footprint Hunter destaca si el esfuerzo (vo
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilidades
Book Data Binance! ¿Alguna vez has imaginado tener acceso al libro de órdenes de tu criptomoneda favorita, con detalles de precios, volúmenes y análisis de desequilibrio, incluso si tu intercambio no ofrece acceso al DOM? ¡Con Book Data Binance, eso ahora es una realidad! Este script en MQL5 fue especialmente desarrollado para traders de criptomonedas que buscan una visión profunda de la dinámica del mercado. Características Principales: Acceso directo al libro de órdenes de cualq
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilidades
Volume Flow Binance! ¿Alguna vez imaginaste tener acceso a los times and trades de tu criptomoneda favorita, con detalles sobre el flujo de volúmenes y el análisis del movimiento de precios, incluso si tu bróker no ofrece acceso completo al historial de transacciones? ¡Con Volume Flow Binance , ahora es una realidad! Este script en MQL5 está diseñado para traders de criptomonedas que buscan una visión detallada de la dinámica del mercado en tiempo real. Características Principales
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVB Cumulative Volume Bands: ¡Potencia tus operaciones con el volumen acumulado! CVB Cumulative Volume Bands es un indicador avanzado diseñado para traders que buscan señales precisas basadas en el volumen acumulado. Utilizando bandas de volumen acumulado, este indicador ofrece lecturas claras de la presión de compra y venta en el mercado, ayudando a identificar reversiones y movimientos fuertes. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Características principales: Análisis de volume
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
El Indicador ATR Projeção destaca como una herramienta robusta en el análisis técnico, diseñada para proporcionar información precisa sobre los límites potenciales de movimiento de precios en el mercado financiero. Su enfoque flexible permite a los usuarios personalizar las métricas de análisis de manera intuitiva, adaptándose a las necesidades específicas de cada activo operado. Funcionamiento Personalizable: Por defecto, el ATR Projeção opera considerando el 30% de la media de los últimos 10
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Indicador Long & Short - Versión Pro: ¡Desbloquea el Potencial Ilimitado de tu Análisis de Mercado! Sin Restricciones para Cualquier Activo La versión Pro del Indicador Long & Short te ofrece la libertad total para usarlo con cualquier activo financiero. ¡Sin más limitaciones, aplica el mismo indicador a todos tus activos favoritos! Sin Restricciones Disfruta de todas las funciones del indicador sin ninguna limitación. La versión Pro proporciona una experiencia completa e ilimitada,
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
AI Channel | Indicador MT5 Inteligente con Inteligencia Artificial para Análisis de Canales de Precio AI Channel: Lleva el Análisis Técnico al Siguiente Nivel con Inteligencia Artificial AI Channel es una herramienta poderosa que utiliza inteligencia artificial para analizar canales de precio en los mercados financieros. En esta sección exploraremos cómo este indicador revolucionario puede ayudar a inversores y traders a tomar decisiones más informadas y estratégicas. ¡Vamos allá! ¿
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Presentamos el Didi Index Volume, un indicador de análisis técnico desarrollado por el trader brasileño Odir Aguiar, que destaca por su enfoque avanzado y poderoso en la identificación de oportunidades en el mercado financiero. Disponible en diversas plataformas, el Didi Index Volume se ha convertido en una herramienta esencial para los traders que buscan información precisa y valiosa para sus estrategias de negociación. El indicador combina el reconocido Didi Index, creado por Odir Aguiar, con
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
El "Timechannel" es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada específicamente para traders que desean obtener una comprensión más profunda y precisa de los movimientos de precios en múltiples marcos de tiempo (multi-timeframe). Este indicador es una adición esencial al conjunto de herramientas de cualquier trader serio que busca tomar decisiones comerciales informadas y basadas en datos. Características clave: - Análisis Avanzado de Múltiples Timeframes: Timechannel permite a los t
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
MasterOBV: ¡Domina las Tendencias del Mercado con Precisión! MasterOBV es un indicador de análisis técnico que combina volumen , correlación positiva y una Media Móvil (MA) para refinar la identificación de tendencias en los mercados financieros. Principales Funcionalidades: Volumen Inteligente: Analiza el volumen de negociación para identificar cambios significativos en la fuerza de la tendencia. Correlación Positiva: Incorpora activos correlacionados para una visión más amplia y pr
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
VolaMetrics VSA | Un Aliado Poderoso en el Análisis Técnico El VolaMetrics VSA es un indicador de análisis técnico que combina la metodología Volume Spread Analysis (VSA) con un análisis detallado del volumen de operaciones . Diseñado para identificar y rastrear movimientos significativos en los precios , el VolaMetrics VSA utiliza la interacción entre volumen y spread de precios para proporcionar información valiosa que puede ayudar en la toma de decisiones de trading. Fundamentos del Volume
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Visión General SwingVolumePro es un indicador avanzado y versátil, diseñado para aplicarse a una amplia gama de activos financieros y soportar diferentes estilos de operación. Desarrollado sobre la base de un análisis riguroso de volumen y precio, ofrece señales claras y precisas que permiten a los traders de todos los niveles tomar decisiones informadas basadas en datos de alta calidad. SwingVolumePro.PDF Características Principales Versatilidad: SwingVolumePro puede aplicarse a dive
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVD SmoothFlow Pro - ¡Análisis de Volumen Ilimitado para Cualquier Activo! CVD SmoothFlow Pro es la solución definitiva para traders que buscan un análisis de volumen preciso e ilimitado. Utilizando el cálculo de Cumulative Volume Delta (CVD) con filtrado avanzado de ruido, la Versión Pro ofrece la flexibilidad y precisión necesarias para operar en cualquier activo financiero. ¿Qué ofrece CVD SmoothFlow Pro? Análisis Claro : Filtra el ruido y destaca los movimientos de volumen significativ
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVB Cumulative Volume Bands: ¡Potencia tus operaciones con el volumen acumulado! CVB Cumulative Volume Bands es un indicador avanzado diseñado para traders que buscan señales precisas basadas en el volumen acumulado. Utilizando bandas de volumen acumulado, este indicador ofrece lecturas claras de la presión de compra y venta en el mercado, ayudando a identificar reversiones y movimientos fuertes. Características principales: Análisis de volumen acumulado : Detecta puntos clave de
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
ZigWave Oscillator: ¡Potencia tus operaciones con osciladores y ZigZag! El ZigWave Oscillator es la herramienta perfecta para traders que buscan precisión y claridad al analizar el mercado financiero. Este indicador combina la fuerza de los osciladores con la simplicidad visual del ZigZag, ayudándote a identificar las mejores oportunidades de compra y venta con rapidez y eficiencia. ¿Por qué elegir ZigWave Oscillator? Análisis preciso de osciladores : Integra RSI, Williams %R o CCI par
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Times and Sales Pro: Potencia tus Operaciones con el Desequilibrio del Flujo de Negociaciones Oportunidades en Pequeños Movimientos de Precio Times and Sales Pro es una herramienta esencial para los analistas que operan el flujo de órdenes a través de Times and Trades . Ideal para scalpers, ha sido diseñado para aquellos que buscan aprovechar pequeñas fluctuaciones de precio con alta precisión. Con un cálculo avanzado, el indicador identifica desequilibrios en las negociaciones, proporc
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Composición de miníndices: ¡la revolución en el análisis de miníndices! El Mini Index Composition es un innovador indicador que monitoriza en tiempo real los principales valores que componen el mini índice, ¡proporcionando una potente visión cuantitativa del flujo de órdenes del mercado! ¿Cómo funciona? A diferencia de otros indicadores que sólo utilizan datos históricos, el Mini Index Composition realiza una lectura en directo de las órdenes que entran y salen de los valores, po
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Radar DI - Indicador de tipos de interés para el mini índice y el mini dólar con exportación CSV e integración AI Radar DI es un indicador especializado que transforma los cambios en el tipo de interés DI (Depósito Interbancario) en señales operativas estratégicas para los activos mini índice (WIN ) y mini dólar (WDO ). NUEVA CARACTERÍSTICA: Exportación CSV + integración IA. Radar DI permite ahora exportar todos los datos en formato CSV , incluyendo: Variaciones de DI Variación del mini
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Bibliotecas
LSTM Library - Redes Neuronales Avanzadas para MetaTrader 5 Biblioteca Profesional de Redes Neuronales para Trading Algorítmico LSTM Library trae el poder de las redes neuronales recurrentes a sus estrategias de trading en MQL5. Esta implementación de nivel profesional incluye redes LSTM, BiLSTM y GRU con características avanzadas típicamente encontradas solo en frameworks especializados de aprendizaje automático. "El secreto del éxito en Machine Learning para trading está en el tratamiento adec
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVD Divergence – Análisis Profesional de Flujo y Divergencias CVD Divergence es un indicador técnico diseñado para detectar divergencias confiables entre el precio y el Cumulative Delta Volume (CVD). Identifica con precisión los momentos en los que el flujo real de órdenes no confirma el movimiento del precio, revelando posibles reversiones, agotamiento del mercado y manipulaciones institucionales. El indicador combina la lectura de volumen agresivo con el análisis estructural del precio, ofreci
