🎯 Tape Hunter – Tu radar de esfuerzo vs. resultado en MT5

📊 Tape Hunter es el indicador definitivo para traders que quieren ver el verdadero juego detrás de los precios en MetaTrader 5. Muestra clara e intuitivamente el volumen agresivo de compra y venta basado en el POC (Point of Control), dándote la capacidad de visualizar el esfuerzo del mercado y el resultado real en cada vela.

⚖️ ¿Por qué es importante?

¡No todo el volumen mueve el precio! Tape Hunter destaca si el esfuerzo (volumen agresivo) está realmente moviendo el precio, ayudando a identificar:

Dónde están las agresiones reales y trampas

Si el mercado está siendo absorbido o empujado

La alineación entre el volumen dominante y la dirección del precio

🔥 Con Tape Hunter, obtienes una vista profesional de lectura de cinta (tape reading) para tomar decisiones de entrada y salida mucho más precisas.

🔗 Indicadores relacionados – Mejora tu lectura de flujo

Para ampliar tu visión y operar con máxima eficiencia, combina Tape Hunter con estos potentes indicadores:

🔍 Big Player Range

Mapa de zonas de actuación institucional con proyecciones y alta probabilidad de retrocesos. Combínalo con Tape Hunter para validar agresiones en áreas donde operan grandes jugadores.

⚖️ Imbalance DOM Pro

Lee los desequilibrios en el libro de órdenes (DOM) y anticipa presiones ocultas en el precio. Úsalo junto con Tape Hunter para reforzar tu análisis con datos del DOM.

🕒 Times and Sales Pro

Visualiza órdenes agresoras en tiempo real para entender la verdadera intención del mercado. Ideal para complementar Tape Hunter con confirmación de flujo puro.

🔁 SwingVolumePro

Analiza volumen por swing para validar rupturas y reversiones. Úsalo con Tape Hunter para asegurar entradas con mayor convicción y seguridad.

📡 VolaMetrics VSA

Análisis avanzado de volumen y rango para entender el comportamiento institucional detrás del precio y volumen. Tape Hunter + VolaMetrics = lectura de mercado completa y profunda.

🧲 Construye tu ecosistema profesional de análisis técnico

Combina estos indicadores para crear un sistema robusto e integrado de análisis de flujo, volumen y comportamiento de grandes jugadores. Domina la lectura de cinta, comprende esfuerzo vs. resultado y obtén una ventaja decisiva en tus operaciones en MT5.