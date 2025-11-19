Red and Green Light Indicators

📋 Descripción del producto

🚦 Indicador Inteligente de Señales de Trading «Red and Green Light»

Red and Green Light es un indicador profesional de señales de trading basado en el algoritmo T3 de suavizado multinivel. Integra un sistema visual tipo semáforo, reconocimiento inteligente de señales, alertas de riesgo y múltiples funciones de notificación. Ya sea que seas un operador manual o un desarrollador de Expert Advisors (EA), este indicador te ayudará a identificar oportunidades del mercado con mayor precisión y a evitar eficazmente los riesgos del trading en contra de la tendencia.

✨ Ventajas clave

🎯 Señales precisas : El algoritmo T3 filtra el ruido del mercado y captura tendencias reales

: El algoritmo T3 filtra el ruido del mercado y captura tendencias reales 🚦 Visualización intuitiva : Sistema de semáforo claro e inmediato

: Sistema de semáforo claro e inmediato ⚠️ Protección contra riesgos : Detección automática de operaciones contrarias a la tendencia

: Detección automática de operaciones contrarias a la tendencia 🔔 Múltiples alertas : Ventanas emergentes, sonidos y notificaciones push

: Ventanas emergentes, sonidos y notificaciones push 🎨 Altamente personalizable : Texto, colores y disposición totalmente ajustables

: Texto, colores y disposición totalmente ajustables ⚡ Actualización en tiempo real: Refresco cada 5 segundos con sincronización de estado

🎯 Funcionalidades principales

1. Algoritmo T3: Basado en Tim Tillson / Fulks-Matulich, suavizado de 6 niveles con canales dinámicos. Parámetros: período 6–21, coeficiente «Hot» 0,5–0,8, varios tipos de precios admitidos.

2. Reconocimiento de señales:

Compra cuando los precios de cierre de N velas consecutivas estén por encima del canal superior T3 (T3_1u/2u/3u/5u).

cuando los precios de cierre de N velas consecutivas estén por encima del canal superior T3 (T3_1u/2u/3u/5u). Venta cuando los precios de cierre de N velas consecutivas estén por debajo del canal inferior T3 (T3_1d/2d/3d/5d).

Dos modos disponibles: Modo reactivo o Modo estable.

3. Semáforo 🚦:

Verde = Comprar (posición larga)

Amarillo = Esperar

Rojo = Vender (posición corta)

Actualización automática cada 5 segundos, compatible con múltiples marcos temporales y posición ajustable.

4. Sistema de visualización:

5 modos de texto (Predeterminado / Largo-Corto / Comprar-Vender / Entrada / Personalizado), flechas direccionales y colores personalizables.

5. Sistema de alertas 🔔:

Ventanas emergentes, alertas sonoras y notificaciones push. Sonidos personalizables e intervalo entre alertas configurable.

6. Alertas de riesgo ⚠️:

Monitorea posiciones manuales o generadas por EA que contradicen la señal actual. Alertas mediante ventana emergente, sonido, notificación push y advertencias gráficas en el gráfico.

7. Líneas verticales:

Marcadores temporales, compatibilidad multi-marco temporal y limpieza automática.

📖 Guía de inicio rápido

Instalación: Copia el archivo .ex5 en la carpeta MQL5/Indicators y arrástralo al gráfico. Uso: Observa el semáforo — verde para comprar, rojo para vender. Personalización: Ajusta el modo de visualización, alertas, texto y colores según tus preferencias.

Recomendaciones de parámetros

Conservador : Período 18–21, verificar 2–3 velas, Modo estable

: Período 18–21, verificar 2–3 velas, Modo estable Agresivo : Período 10–12, verificar 1 vela, Modo reactivo

: Período 10–12, verificar 1 vela, Modo reactivo Intradía : Período 8–10, Hot 0,7–0,8

: Período 8–10, Hot 0,7–0,8 Mediano/largo plazo: Período 18–21, Hot 0,5–0,6

Consejos de uso

Confirma señales en múltiples marcos temporales (por ejemplo, H1 + H4), combina con líneas de tendencia, activa las alertas de riesgo y asigna sonidos distintos para señales de entrada y advertencias.

💡 Preguntas frecuentes

P1: ¿Siempre está en amarillo?

→ Espera una señal clara; reduce el número de velas verificadas o ajusta el período.

P2: ¿Demasiadas señales?

→ Aumenta el número de velas (2–3), usa el Modo estable y eleva el período.

P3: ¿Las señales llegan demasiado tarde?

→ Reduce el número de velas (1), cambia al Modo reactivo, disminuye el período y aumenta el coeficiente «Hot».

P4: ¿Cómo distinguir señales verdaderas de falsas?

→ Confirma en múltiples marcos temporales, alinea con la tendencia dominante y prefiere el Modo estable.

P5: ¿Alerta de operación contraria a la tendencia?

→ Detén temporalmente el trading y espera hasta que tu posición se alinee con la señal actual.

P6: ¿Consumo de recursos?

→ Búfer circular, cálculos incrementales, actualización cada 5 segundos → consumo extremadamente bajo de CPU/memoria.

🔧 Características técnicas

Búfer circular, cálculo incremental, verificación de límites y manejo de excepciones. Compatible con todas las versiones de MT5, todos los instrumentos financieros y todos los marcos temporales.

📊 Escenarios de uso

Operadores: Manuales, desarrolladores de EA, principiantes y profesionales.

Mercados: Forex, acciones, futuros, criptomonedas.

Marcos temporales:

M5–M30 (corto plazo)

H1–H4 (intradía)

D1–W1 (mediano/largo plazo)

🎁 Razones para comprar

Algoritmo T3 maduro y validado en el mercado Funcionalidad integral: señales, alertas y control de riesgos Fácil de usar: interfaz intuitiva tipo semáforo Altamente personalizable para adaptarse a cualquier estilo de trading Actualizaciones continuas Excelente relación calidad-precio: compra única, uso de por vida

Retorno de la inversión: Reduce pérdidas, mejora el porcentaje de aciertos, ahorra tiempo y ayuda a gestionar mejor las emociones.

📞 Soporte técnico

Correo electrónico: ivx@ivx.wang

Versión: 1.3

Actualizaciones: Continuas

Registro de cambios:

v1.3 – Corrección de algunos problemas de visualización

v1.2 – Optimizaciones de rendimiento

v1.1 – Monitoreo de EA añadido

v1.0 – Versión inicial

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este indicador se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. El trading conlleva riesgos. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Úsalo de forma responsable de acuerdo con tu tolerancia al riesgo.

Red and Green Light – Tu asistente inteligente para el trading. ¡Empieza a usarlo hoy y simplifica tu experiencia de trading! 🚀

© 2025 Red and Green Light Indicator. Todos los derechos reservados.