Red and Green Light Indicators

🚦 Indicador Inteligente de Señales de Trading «Red and Green Light»

📋 Descripción del producto

Red and Green Light es un indicador profesional de señales de trading basado en el algoritmo T3 de suavizado multinivel. Integra un sistema visual tipo semáforo, reconocimiento inteligente de señales, alertas de riesgo y múltiples funciones de notificación. Ya sea que seas un operador manual o un desarrollador de Expert Advisors (EA), este indicador te ayudará a identificar oportunidades del mercado con mayor precisión y a evitar eficazmente los riesgos del trading en contra de la tendencia.

✨ Ventajas clave

  • 🎯 Señales precisas: El algoritmo T3 filtra el ruido del mercado y captura tendencias reales
  • 🚦 Visualización intuitiva: Sistema de semáforo claro e inmediato
  • ⚠️ Protección contra riesgos: Detección automática de operaciones contrarias a la tendencia
  • 🔔 Múltiples alertas: Ventanas emergentes, sonidos y notificaciones push
  • 🎨 Altamente personalizable: Texto, colores y disposición totalmente ajustables
  • Actualización en tiempo real: Refresco cada 5 segundos con sincronización de estado

🎯 Funcionalidades principales

1. Algoritmo T3: Basado en Tim Tillson / Fulks-Matulich, suavizado de 6 niveles con canales dinámicos. Parámetros: período 6–21, coeficiente «Hot» 0,5–0,8, varios tipos de precios admitidos.

2. Reconocimiento de señales:

  • Compra cuando los precios de cierre de N velas consecutivas estén por encima del canal superior T3 (T3_1u/2u/3u/5u).
  • Venta cuando los precios de cierre de N velas consecutivas estén por debajo del canal inferior T3 (T3_1d/2d/3d/5d).
    Dos modos disponibles: Modo reactivo o Modo estable.

3. Semáforo 🚦:

  • Verde = Comprar (posición larga)
  • Amarillo = Esperar
  • Rojo = Vender (posición corta)
    Actualización automática cada 5 segundos, compatible con múltiples marcos temporales y posición ajustable.

4. Sistema de visualización:
5 modos de texto (Predeterminado / Largo-Corto / Comprar-Vender / Entrada / Personalizado), flechas direccionales y colores personalizables.

5. Sistema de alertas 🔔:
Ventanas emergentes, alertas sonoras y notificaciones push. Sonidos personalizables e intervalo entre alertas configurable.

6. Alertas de riesgo ⚠️:
Monitorea posiciones manuales o generadas por EA que contradicen la señal actual. Alertas mediante ventana emergente, sonido, notificación push y advertencias gráficas en el gráfico.

7. Líneas verticales:
Marcadores temporales, compatibilidad multi-marco temporal y limpieza automática.

📖 Guía de inicio rápido

  1. Instalación: Copia el archivo .ex5 en la carpeta MQL5/Indicators y arrástralo al gráfico.
  2. Uso: Observa el semáforo — verde para comprar, rojo para vender.
  3. Personalización: Ajusta el modo de visualización, alertas, texto y colores según tus preferencias.

Recomendaciones de parámetros

  • Conservador: Período 18–21, verificar 2–3 velas, Modo estable
  • Agresivo: Período 10–12, verificar 1 vela, Modo reactivo
  • Intradía: Período 8–10, Hot 0,7–0,8
  • Mediano/largo plazo: Período 18–21, Hot 0,5–0,6

Consejos de uso

Confirma señales en múltiples marcos temporales (por ejemplo, H1 + H4), combina con líneas de tendencia, activa las alertas de riesgo y asigna sonidos distintos para señales de entrada y advertencias.

💡 Preguntas frecuentes

P1: ¿Siempre está en amarillo?
→ Espera una señal clara; reduce el número de velas verificadas o ajusta el período.

P2: ¿Demasiadas señales?
→ Aumenta el número de velas (2–3), usa el Modo estable y eleva el período.

P3: ¿Las señales llegan demasiado tarde?
→ Reduce el número de velas (1), cambia al Modo reactivo, disminuye el período y aumenta el coeficiente «Hot».

P4: ¿Cómo distinguir señales verdaderas de falsas?
→ Confirma en múltiples marcos temporales, alinea con la tendencia dominante y prefiere el Modo estable.

P5: ¿Alerta de operación contraria a la tendencia?
→ Detén temporalmente el trading y espera hasta que tu posición se alinee con la señal actual.

P6: ¿Consumo de recursos?
→ Búfer circular, cálculos incrementales, actualización cada 5 segundos → consumo extremadamente bajo de CPU/memoria.

🔧 Características técnicas

Búfer circular, cálculo incremental, verificación de límites y manejo de excepciones. Compatible con todas las versiones de MT5, todos los instrumentos financieros y todos los marcos temporales.

📊 Escenarios de uso

Operadores: Manuales, desarrolladores de EA, principiantes y profesionales.
Mercados: Forex, acciones, futuros, criptomonedas.
Marcos temporales:

  • M5–M30 (corto plazo)
  • H1–H4 (intradía)
  • D1–W1 (mediano/largo plazo)

🎁 Razones para comprar

  1. Algoritmo T3 maduro y validado en el mercado
  2. Funcionalidad integral: señales, alertas y control de riesgos
  3. Fácil de usar: interfaz intuitiva tipo semáforo
  4. Altamente personalizable para adaptarse a cualquier estilo de trading
  5. Actualizaciones continuas
  6. Excelente relación calidad-precio: compra única, uso de por vida

Retorno de la inversión: Reduce pérdidas, mejora el porcentaje de aciertos, ahorra tiempo y ayuda a gestionar mejor las emociones.

📞 Soporte técnico

Correo electrónico: ivx@ivx.wang
Versión: 1.3
Actualizaciones: Continuas
Registro de cambios:

  • v1.3 – Corrección de algunos problemas de visualización
  • v1.2 – Optimizaciones de rendimiento
  • v1.1 – Monitoreo de EA añadido
  • v1.0 – Versión inicial

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este indicador se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. El trading conlleva riesgos. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Úsalo de forma responsable de acuerdo con tu tolerancia al riesgo.

Red and Green Light – Tu asistente inteligente para el trading. ¡Empieza a usarlo hoy y simplifica tu experiencia de trading! 🚀

© 2025 Red and Green Light Indicator. Todos los derechos reservados.


Productos recomendados
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indicadores
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Oferta y Demanda Automatizada Trading Edge MT5. Estos videos demuestran cómo aplicamos el sistema de oferta y demanda a nuestra última revisión de trading y análisis de mercado Mejore su estrategia de trading con Supply and Demand Trading Edge MT5. Obtenga una ventaja competitiva en el mercado con el indicador Supply and Demand Trading Edge MT5, una potente herramienta que combina señales MACD con zonas de
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Golden Boom and Crash Spike Detector MT5
Edmore Masina
1 (1)
Indicadores
¿Está preparado para dominar el volátil mundo del trading con índices sintéticos? El indicador Golden Boom and Crash Spike es el revolucionario indicador MT5 diseñado exclusivamente para operadores de alto riesgo que buscan picos explosivos en Boom 300 y Crash 300 . Optimizado para el marco temporal M1 (un minuto) , esta herramienta avanzada aprovecha la detección de picos impulsada por IA patentada y el análisis preciso de la acción del precio para generar flechas de compra/venta sin repintado
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicadores
¡Presentamos el revolucionario indicador MT5, DARWIN Assistant   , su puerta de entrada definitiva al mundo del comercio exitoso! Diseñado con precisión y experiencia, DARWIN Assistant   opera con una estrategia especial que aprovecha el poder de los indicadores técnicos avanzados (RSI, Estocástico, CCI y Tendencias) en todos los marcos de tiempo. Prepárese para una experiencia comercial extraordinaria, ya que este indicador de vanguardia le ofrece las señales de entrada más precisas, lo que le
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
Ai macd signals
Saif Issa
Indicadores
El indicador es una mina de oro que trabaja con la estrategia MACDI con alerta apoyado por AI que trabaja en oro 5m marco de tiempo con 92% de victorias el stratige tomar 15 pip tp y 15 parada 1:1 síguenos en telegram : t.me/tuq98 youtube : youtube.com/ssfx1 color verde su compra con alerta color rojo su venta con alerta este indicador es uno de los 10 mejores en grecia y uno de los 5 mejores en iraq
Advanced SMC Indicator
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicador de conceptos de dinero inteligente - Sistema profesional de trading TIC/SMC Transforme sus operaciones con el análisis de dinero inteligente de nivel institucional Libere el poder de las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) con este indicador avanzado que identifica zonas de entrada de alta probabilidad y establece de forma inteligente objetivos de Take Profit en el siguiente Punto de Interés (POI). Deje de adivinar dónde salir de sus operaciones: ¡dej
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicadores
El generador de velas de tick de segundo nivel es una herramienta de indicadores MT5 de nivel profesional diseñada específicamente para operaciones de alta frecuencia y scalping a corto plazo. Puede convertir datos de tick en bruto en gráficos de velas de segundo nivel altamente personalizables en tiempo real, ayudando a los operadores a capturar con precisión las fluctuaciones del micromercado y optimizar el momento de entrada y salida. Esta herramienta proporciona una visualización clara de lo
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicadores
Ing (inguz, ingwar) es la 23ª runa del Futhark mayor   ᛝ , Unicode + 16DD. Agregue un poco de magia rúnica a sus estrategias comerciales. El marcado correcto del gráfico diario le indicará los momentos exitosos para el comercio de contra-tendencia. Fácil de usar, tiene una alta eficiencia en áreas volátiles. Tenga cuidado con los movimientos laterales. Las señales ᛝ se generan cuando se cruzan las líneas de construcción principales. Flecha roja hacia abajo-ventas recomendadas Flecha azul arr
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Kingtrend
Antonio Blazquez
Indicadores
KingTrend - Herramienta de análisis de tendencias de acción de precios KingTrend es un indicador de seguimiento de tendencias basado en principios de acción de precios de larga data que involucran Máximos, Mínimos, Apertura y Cierre. La lógica detrás de esta herramienta proviene de conceptos que me transmitió mi mentor y traducidos a código para el reconocimiento de estructuras consistentes. Características: Identifica la estructura del mercado utilizando la lógica de la acción del precio Detec
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
"Hemos desarrollado un sistema de señales de trading de alta precisión aplicable a todos los activos en el marco temporal de 15 minutos (M15). Calibrado en función del comportamiento real del precio del oro, este sistema permite a los usuarios operar eficazmente con cada vela, independientemente de las condiciones del mercado, ya sea que el mercado esté en tendencia, moviéndose lateralmente o invirtiéndose. El sistema presenta flechas en tiempo real e indicadores codificados por colores que seña
FREE
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El   Indicador Kijun-Sen Envelope   es una herramienta de seguimiento de tendencias basada en la línea   Kijun-Sen   del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Este indicador crea bandas dinámicas alrededor de Kijun-Sen, formando un canal que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado, posibles reversiones y condiciones de sobrecompra o sobreventa. Características principales: •   Confirmación de tendencias   – ayuda a determinar si el mercado está en tendencia o en fase de consolidación. •
FREE
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de cobertura y arbitraje de doble posición en oro lanzado por Goodtrade Brokers, problemas encontrados en la operativa diaria: 1. La cuenta B coloca una orden inmediatamente después de la cuenta A. 2: Después de que la cuenta A coloque una orden, la cuenta B copiará automáticamente el stop loss y el take profit. 3: La cuenta A cierra la posición de la cuenta B y cierra la posición al mismo tiempo. 4: Cuando la cuenta B cierra la posición, la cuen
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicadores
Este indicador identifica y muestra zonas, por así decirlo áreas de fuerza, donde el precio se desplegará. El indicador puede funcionar en cualquier gráfico, cualquier instrumento, en cualquier marco temporal. El indicador tiene dos modos. El indicador está equipado con un panel de control con botones para mayor comodidad y se divide en dos modos. Modo manual: Para trabajar con el modo manual, es necesario pulsar el botón NEW, aparecerá un segmento. Este segmento se extiende sobre el movimiento
Recursive CCI
Wen Hong Huang
Indicadores
¿Cómo utilizarlo? - Comprar bajo y vender alto. - Las zonas más brillantes indican un fuerte soporte o resistencia. - Las zonas más débiles aparecen más claras. más claras. - Las zonas más brillantes se forman por la superposición de líneas de varios niveles de soporte o resistencia. Menú del indicador - El indicador puede introducir 5 longitudes diferentes. - La configuración predeterminada utiliza 1300 para mostrar la longitud del indicador. El indicador puede introducir 5 longitudes di
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicadores
¿Busca niveles fiables en un gráfico de precios? ¿Cansado ya de buscar indicadores similares? ¿Los niveles no funcionan como deberían? Entonces este es el indicador para usted. Volume Prices Universal es un indicador fiable de volúmenes horizontales. ¿Qué muestra? En primer lugar, la idea principal del indicador es mostrar en qué marca de precio ha estado el precio durante más tiempo. Así, se forma la visualización de los volúmenes de precios en el gráfico de precios. Con la ayuda de los cuale
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MACD Pro Master El MACD Pro Master es su mejor compañero de trading, diseñado para revolucionar su viaje financiero y abrir las puertas de la riqueza. A continuación le explicamos por qué es lo mejor desde el pan de molde: Ventajas Trading de precisión : El MACD Pro Master aprovecha el poderoso indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para proporcionar operaciones precisas de compra y venta, asegurando que usted capitalice cada oportunidad de mercado. Ajustes personalizables : Adap
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Los compradores de este producto también adquieren
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
este indicador es un indicador de detector de picos, está especialmente diseñado para intercambiar Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 y Crash 500 Recomendamos usarlo solo en índices Deriv Boom y Crash Su configuración es intuitiva, familiar y fácil de usar. tiene funciones de notificación; notificaciones sonoras y notificaciones push. esta herramienta es fácil de usar, fácil de manejar Esta actualización se basa en diferentes estrategias para picos.
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicadores
El indicador de Tendencia y Señales MT5 escanea 30 Instrumentos de negociación (Forex, Metales e Índices). Utiliza un algoritmo especial en el mercado actual basado en la Acción del Precio Puro y muestra la tendencia general y la señal en el tablero de instrumentos. Cuando se producen señales, el indicador envía alertas y notificaciones. Estrategia para Señales Este indicador utiliza el marco de tiempo diario para determinar la dirección de la tendencia. El marco de tiempo por hora se utiliza p
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicadores
Este indicador se basa en una fórmula matemática y una RNA combinadas, diseñadas para hacer un modelo (utilizando precios anteriores) de la condición de mercado más reciente (cualquier gráfico*) con el fin de utilizar el modelo como una herramienta de previsión. *Este indicador puede operar en cualquier gráfico / marco de tiempo, pero se sugiere que utilice múltiples marcos de tiempo para cada operación, ya que este método se basa únicamente en el factor tiempo, no se puede utilizar este indicad
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indicadores
Este indicador se basa en el cruce de dos medias móviles con el RSI. Está pensado para scalpers Especialmente diseñado para los índices Boom y Crash syhtetic de Binary.com/Deriv.com Es fácil de usar e intuitivo Recomendamos su uso en M1 y está equipado con tres tipos de notificación Alerta por correo electrónico Notificación sonora Notificación push estos parámetros se pueden activar y desactivar.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicadores
Te presentamos el indicador iVISTscalp5, que no solo es único sino también efectivo en operaciones de trading. Este indicador se basa en datos temporales y es el resultado de muchos años de experiencia y análisis profundo de los mercados financieros. El indicador iVISTscalp5 es una excelente herramienta para el trading manual. La conveniencia, simplicidad y visualización, toda la complejidad está oculta en su interior. Hemos simplificado al máximo la configuración y uso del indicador iVISTscalp5
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indicadores
Este indicador es un indicador de scalping destinado exclusivamente a los índices Boom y Crash del mercado Deriv Limited Soporta Boom 500, Boom 1000, Crash 500 y Crash 1000 No repinta y no tiene errores Los ajustes son intuitivos y fáciles de usar El número de activación del producto es 20 El marco de tiempo utilizado depende del usuario Si usted es un scalper agresivo a continuación, sólo tiene que utilizar M1 Para operaciones largas use M15 Si es conservador utilice M5 Por favor, póngase en co
Recuroid
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Recuroid muestra muy buenos puntos de entrada. Basta con mirar las capturas de pantalla, a continuación, descargue la versión gratuita y mirar en el probador de estrategias y ver por ti mismo. El sistema se basa en dos algoritmos clave. El primer algoritmo (de gestión) crea un sistema de transición equilibrada de la zona de compra a la zona de venta y viceversa, dibuja flechas y líneas, y forma entradas. El segundo algoritmo (gestionado) corrige los datos iniciales para el primer
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
Indicadores
Transmisión en vivo del indicador en YouTube. Haga clic en el enlace a continuación para obtener más credibilidad. También hay videos del indicador que puede ver. Tenga en cuenta que la transmisión llega tarde, no confíe en ella. Solo es una revisión del indicador. solo una revisión de la precisión del indicador, que no pierde casi y la tasa de ganancia alcanza el 95% Trabajaré con gran precisión en la moneda CRASH 1000 INDICES
MMM Gold Sniper MT5
Gilang Wardhana Purnama Putra
Indicadores
El indicador se basa en la estrategia de los creadores de mercado NO REPAINT. Los MM son operadores y su objetivo es ganar dinero. Esto incluye estrategias para operar contra operadores minoristas. La principal diferencia entre ellos y otros operadores es que tienen la capacidad, a través del acceso a volúmenes masivos, de mover el precio a su antojo. Así que para ganar dinero, su objetivo es comprar a un precio más bajo y luego vender a un precio más alto. Para ello 1. 1. Induciendo a los oper
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indicadores
Tatino Super Signals es un indicador no repintado para el comercio de opciones binarias y el comercio de divisas. Recomendaciones: Timeframe: Todos los timeframes. Para mejores resultados recomendamos usarlo en los timeframes M1, M5 y M15. Pares de divisas: Todos los pares Tipo de cuenta: Todos los tipos Tiempo del broker: Cualquiera Brokers : Todos Trading Binario : Expirado 1 Vela Buffer Compra=1, Venta=0, Entrada Próxima Vela Recomendado Forex trading stop loss : 15 pips Niveles recomendados
Magicx
Hasan Abdulhussein
Indicadores
El indicador coloca una señal de compra o venta cuando se cumplen las condiciones de la estrategia con la que fue diseñado. La estrategia está garantizada, es fuerte y ha sido probada durante 9 años. El indicador es para opciones binarias y se puede convertir en un bot vinculándolo a MT2Trading, donde envía la señal a esta plataforma. Esta plataforma abre automáticamente una operación en la plataforma de negociación que esté utilizando, ya sea Pocket Option, IQ Option, o cualquier otra platafor
Engulfing Candles With MA
Hisham Ahmed
Indicadores
Este es un indicador de opción binaria. Calcula velas envolventes con una confirmación de señal de media móvil. Las flechas verde de compra y roja de venta se muestran en el gráfico. Se ha probado en un gráfico de 3 y 5 minutos con múltiples pares (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY...etc.). Funcionará también en el mercado OTC de Pocketoption, como en EUR/JPY OTC y EUR/USD OTC. Para principiantes, Si está utilizando martingala, las configuraciones recomendadas son, Inversión inicial: $1.00 Multiplica
CBT Quantum Maverick
Arpit Sharma
1 (1)
Indicadores
CBT Quantum Maverick Sistema de Comercio de Opciones Binarias de Alta Eficiencia CBT Quantum Maverick es un sistema de opciones binarias de alto rendimiento diseñado para traders que buscan precisión, simplicidad y un enfoque disciplinado. No requiere personalización: el sistema está optimizado para resultados efectivos desde el primer momento. Simplemente sigue las señales, que se pueden dominar con un poco de práctica. Características clave: Precisión de señales: Señales basadas en la próxim
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario