Layer Master Grid Trader MT5

Domine el Grid Trading con Precisión
Layer Master revoluciona la forma de colocar y gestionar las operaciones de rejilla. Con nuestra interfaz visual, usted puede:
- Desplegar cientos de órdenes al instante
- Gestionar múltiples posiciones sin esfuerzo
- Controlar el riesgo con precisión
- Supervisar el rendimiento en tiempo real
Características principales
Gestión avanzada de órdenes
Layer Master Toolbox ayuda a los comercios a desplegar múltiples órdenes con un solo clic. Tiene la capacidad para que usted pueda dibujar una zona Visual de dibujo para la colocación de órdenes de cuadrícula precisa.
El Layer Master soporta todos los tipos de órdenes (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) y le ayuda a conocer su posición mostrando en tiempo real el nivel de precios y la distancia entre pips.
Gestión profesional del riesgo
Ayudamos a gestionar el riesgo de la operación con la gestión visual de Stop Loss y Take Profit, la función de punto de equilibrio con un solo clic, el cálculo del riesgo total, la supervisión del beneficio objetivo y la ejecución de la modificación masiva de la posición (cambio de Stoploss, take profit o incluso salidas parciales).
Información de operaciones en tiempo real
Como traders que somos, entendemos que es fundamental conocer las métricas clave de las operaciones. Por eso le mostramos Posiciones totales y volumen, Seguimiento de ganancias/pérdidas acumuladas, Seguimiento de la exposición al riesgo, Métricas de rendimiento y Detalles de la posición actual.
Controles comerciales eficaces
En un mercado rápido, la velocidad es fundamental y los controles fáciles de usar ayudan al rendimiento. Proporcionamos cierre masivo de órdenes con un solo clic, eliminación rápida de órdenes pendientes, ajuste visual de SL/TP, gestión de órdenes basada en zonas e incluso funciones de punto de equilibrio instantáneo.
Por qué los operadores eligen Layer Master
-Rapidez: Despliegue cientos de órdenes en segundos
-Precisión: Herramientas visuales para niveles de precios exactos
-Control: Gestione múltiples posiciones sin esfuerzo
-Flexibilidad: Funciona con cualquier estrategia de negociación
-Fiabilidad: Estabilidad de nivel profesional
Perfecto para:
Estrategias de negociación de rejilla, negociación por capas, promediación de costes en dólares, operadores de ruptura, operadores de noticias, operadores que necesitan gestión de posiciones múltiples y negociación con gestión de riesgos.
Herramientas profesionales
Para hacer la vida más fácil - tenemos la funcionalidad de personalizar la interfaz de usuario, colores y tamaño ajustables, métricas de rendimiento claras, información comercial completa y dar características de gestión con un solo clic.
Especificaciones Técnicas
Esta versión es para MT5 y MT4 versión (enlace de arriba). Funciona con todos los brokers que utilizan MT4.Actualizaciones regulares y soporte. Documentación profesional.
Empiece a operar de forma más inteligente
Transforme hoy mismo su operativa con Layer Master - la elección de los profesionales para la gestión avanzada de órdenes.
*Incluye actualizaciones gratuitas y soporte profesional*.
Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks