Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT5. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos.

Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT5 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de esperar — comienza a copiar con la velocidad y confiabilidad líderes del mercado. Descarga la versión de prueba ahora.

*Importante: Para trabajar con el terminal MT4 se requiere una versión separada de X2 Copy MT4

Características

Copia de Alta Velocidad — transmisión de operaciones en menos de 0,1 segundos

Soporte universal para todos los tipos de copia: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Configuración instantánea en 10 segundos con una interfaz intuitiva

Operación Estable 24/7 — compatibilidad total con PCs Windows y VPS Windows

Copia flexible entre cualquier tipo de cuenta: real > real, real > demo, demo > real, demo > demo en todos los brókers

Copia multicanal — capacidad de copiar desde una o múltiples cuentas emisoras a una o múltiples cuentas receptoras

Copia Segura (read-only) — trabaja con contraseña de inversor sin comprometer la seguridad de la cuenta MASTER

Tamaños de lote personalizables y gestión de riesgos avanzada

Gestión flexible del tamaño del lote con restricciones mínimas/máximas

Copia de todos los tipos de fuentes de operaciones — Asesores Expertos, indicadores, señales y operaciones manuales con capacidad de multiplicación de volumen

Funciona en su propio espacio — sin interferir con tu trading manual u otros expertos

Configuraciones estables que no se reinician ante pérdida de conexión o reinicio del terminal

Alta precisión de copia con carga mínima del sistema

Filtrado detallado de operaciones por ID (Magic Number) y texto del comentario — permite copiar operaciones solo de expertos específicos o excluir operaciones de prueba

Límites avanzados de cantidad de operaciones — configuración de reglas "omitir las primeras N operaciones" y "no más de N operaciones simultáneamente" para cada símbolo o para toda la cuenta

Selección flexible de objetos para filtrar — aplicación de restricciones por separado a operaciones de mercado, órdenes pendientes o todos los tipos de operación

Copia de todos los tipos de operaciones: largas/cortas, antiguas/nuevas, órdenes de mercado y pendientes

El cierre parcial en la cuenta MASTER se copiará como cierre parcial en la cuenta SLAVE con recálculo del volumen

Reapertura de operaciones cerradas — cuando se cierran manualmente, por expertos o mediante SL/TP

Copia inversa y ajuste del precio de ejecución para afinar los puntos de entrada

Gestión flexible de Take Profit y Stop Loss — copia absoluta, relativa o ignorando niveles

Opciones extendidas para la gestión de Take Profit y Stop Loss

Protección de cuenta integrada y sistema de gestión de riesgos

Mapeo flexible de símbolos entre cuentas — emparejamiento automático y configuración manual para trabajar con instrumentos que tienen nombres diferentes entre brókers

Detección automática de características del símbolo — identificación automática y consideración de prefijos/sufijos para un mapeo correcto de símbolos

Emparejamiento automático de símbolos especiales

Operación completamente automatizada como un asesor experto 100% automático





¿Listo para transformar tu eficiencia de trading? X2 Copy MT5 te ofrece la velocidad, el control y la confiabilidad en la que confían los traders profesionales. La versión de prueba es tu primer paso hacia la gestión perfecta de múltiples cuentas.

Agradecería mucho una reseña positiva si estás satisfecho con tu compra. Por favor, contáctame para encontrar una solución si no lo estás.

Soporte en mensajes personales





