Becktester Telegram Signals for MT5
- Utilidades
- Sergey Batudayev
- Versión: 1.24
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Lee automáticamente señales de canales reales de Telegram, analízalas (Compra/Venta/Entrada/SL/TP), y haz backtest en MetaTrader 5 Probador de Estrategias. Verifique el parseo primero con el Modo de Prueba de Parseo en Vivo.
Modo de prueba multidivisa en MT5.
Información Importante
Después de comprar el producto, por favor deje un comentario en la página del producto, y le enviaré el archivo del Analizador Histórico de Señales de Telegram. Este archivo no está disponible públicamente por el momento y sólo se proporciona a los compradores verificados. Puedes ver un vídeo de demostración de cómo funciona en la descripción del producto.
No hay razón para descargar la versión demo - no funcionará en el Probador de Estrategias. Esta limitación existe porque el propósito principal de este producto es probar las señales de Telegram directamente dentro del Probador de Estrategias de MetaTrader. Si se permitiera probar la versión demo, se eliminaría completamente la necesidad de comprar la versión completa.
Beneficios Clave
- Telegram Login (cuenta personal) - conéctate a canales públicos/privados.
- Auto parsing - extrae niveles de Compra/Venta, Entrada, SL, multi-TP.
- Backtesting real en MT5 - estadísticas objetivas antes de arriesgar fondos reales.
- Modo de prueba de análisis en tiempo real: pegue un enlace de mensaje o texto sin procesar y previsualice la estructura analizada.
- Mapeo flexible - por ejemplo, GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
- Gestión profesional - SL/TP personalizados, breakeven, trailing (dentro del EA).
Cómo funciona
- Python Parser inicia sesión en Telegram, lee los mensajes del canal, analiza las señales, exporta signals.csv .
- ElEA MT5 carga signals.csv y ejecuta el backtest (visualización + estadísticas completas).
Modo de Prueba (Análisis en Vivo)
- Elija el tipo de entrada: Por Enlace (ej. https://t. me/test_signals/1234 ) o Por Texto.
- Haga clic en PreTest para previsualizar la estructura analizada y, opcionalmente, guardar test_signal.csv .
Modo Backtest
- Seleccione el intervalo de fechas y el canal; el analizador genera signals.csv.
- Ejecutar EA en MT5 Probador de Estrategias
Ejemplo de señal
COMPRAR ORO @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400
Parseado como: Símbolo: XAUUSD, Tipo: COMPRA, Entrada: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 detectados.
Estadísticas e informes
- Total de Operaciones, Winrate %, Net Profit/Loss
- Reducción máxima, Factor de beneficio, R:R media, Duración media de la operación
- Exportación CSV: results.csv
Limitaciones de la versión demo
La demo del Mercado funciona con backtesting restringido (sólo unas pocas operaciones de muestra) y muestra un mensaje en el gráfico: "Para un backtesting completo de los canales de Telegram, por favor compre la versión completa".
Notas
- El Probador de Estrategias MT5 procesa un símbolo a la vez.
- Los archivos CSV ( signals.csv , test_signal.csv ) deben colocarse en Terminal\Common\Files\signals.csv, la colocación se produce automáticamente.
- La comprobación de señales a través de un enlace protegido contra copia sólo está disponible para canales públicos. Para canales privados, tendrá que reescribir el texto de la señal usted mismo y pegarlo en la ventana de verificación.
That performance is a revolution in the world of Forex, my friend. I was suffering from free and paid signal channels due to the big show and motivational images, but after I implemented your programmed tool, all those masks fell off completely, and the real results appeared. Thank you so much. Just a very small amount protected me from thousands of fake subscriptions.