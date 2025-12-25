Becktester Telegram Signals for MT5

Becktester Telegram Signals - Convierte señales de Telegram en backtests reales

Lee automáticamente señales de canales reales de Telegram, analízalas (Compra/Venta/Entrada/SL/TP), y haz backtest en MetaTrader 5 Probador de Estrategias. Verifique el parseo primero con el Modo de Prueba de Parseo en Vivo.

Modo de prueba multidivisa en MT5.

Información Importante

Después de comprar el producto, por favor deje un comentario en la página del producto, y le enviaré el archivo del Analizador Histórico de Señales de Telegram. Este archivo no está disponible públicamente por el momento y sólo se proporciona a los compradores verificados. Puedes ver un vídeo de demostración de cómo funciona en la descripción del producto.

No hay razón para descargar la versión demo - no funcionará en el Probador de Estrategias. Esta limitación existe porque el propósito principal de este producto es probar las señales de Telegram directamente dentro del Probador de Estrategias de MetaTrader. Si se permitiera probar la versión demo, se eliminaría completamente la necesidad de comprar la versión completa.

Beneficios Clave

Telegram Login (cuenta personal) - conéctate a canales públicos/privados.

- conéctate a canales públicos/privados. Auto parsing - extrae niveles de Compra/Venta, Entrada, SL, multi-TP.

- extrae niveles de Compra/Venta, Entrada, SL, multi-TP. Backtesting real en MT5 - estadísticas objetivas antes de arriesgar fondos reales.

- estadísticas objetivas antes de arriesgar fondos reales. Modo de prueba de análisis en tiempo real : pegue un enlace de mensaje o texto sin procesar y previsualice la estructura analizada.

: pegue un enlace de mensaje o texto sin procesar y previsualice la estructura analizada. Mapeo flexible - por ejemplo, GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.

- por ejemplo, GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC. Gestión profesional - SL/TP personalizados, breakeven, trailing (dentro del EA).

Cómo funciona

Python Parser inicia sesión en Telegram, lee los mensajes del canal, analiza las señales, exporta signals.csv . ElEA MT5 carga signals.csv y ejecuta el backtest (visualización + estadísticas completas).

Modo de Prueba (Análisis en Vivo)

Elija el tipo de entrada: Por Enlace (ej. https://t. me/test_signals/1234 ) o Por Texto.

Haga clic en PreTest para previsualizar la estructura analizada y, opcionalmente, guardar test_signal.csv .

Modo Backtest

Seleccione el intervalo de fechas y el canal; el analizador genera signals.csv.

Ejecutar EA en MT5 Probador de Estrategias

Ejemplo de señal

COMPRAR ORO @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400

Parseado como: Símbolo: XAUUSD, Tipo: COMPRA, Entrada: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 detectados.

Estadísticas e informes

Total de Operaciones, Winrate %, Net Profit/Loss

Reducción máxima, Factor de beneficio, R:R media, Duración media de la operación

Exportación CSV: results.csv

Limitaciones de la versión demo

La demo del Mercado funciona con backtesting restringido (sólo unas pocas operaciones de muestra) y muestra un mensaje en el gráfico: "Para un backtesting completo de los canales de Telegram, por favor compre la versión completa".

Notas

El Probador de Estrategias MT5 procesa un símbolo a la vez .

. Los archivos CSV ( signals.csv , test_signal.csv ) deben colocarse en Terminal\Common\Files\signals.csv, la colocación se produce automáticamente.

La comprobación de señales a través de un enlace protegido contra copia sólo está disponible para canales públicos. Para canales privados, tendrá que reescribir el texto de la señal usted mismo y pegarlo en la ventana de verificación.

