Pips Label Last Trade

B_Pipsy MT5 - Visualización en tiempo real de los pips de la última posición


Indicador ultraligero que muestra el beneficio/pérdida actual en pips para su posición abierta más reciente en el símbolo actual. Se actualiza en cada tick y proporciona una visión instantánea de cuántos pips está ganando o perdiendo su última operación.

Características principales


Visualización de pips en tiempo real para la última posición abierta en el símbolo del gráfico (COMPRA o VENTA detectadas automáticamente).

Inclusión opcional de spread para cálculos más precisos (parámetro IncludeSpread).

Cálculo universal de pips para símbolos de 4/5 dígitos y pares JPY de 2/3 dígitos mediante multiplicador automático de pips.

Código de colores: verde para beneficios, rojo para pérdidas, "---" cuando no hay posición abierta en este símbolo.

Etiqueta totalmente personalizable: selección de esquina, desplazamiento X/Y, nombre de fuente, tamaño y colores.

Funciona con cualquier símbolo, cualquier marco temporal, tanto en cuentas demo como reales, con tipos de cuenta de cobertura y de compensación.

Cómo funciona


El indicador escanea las posiciones abiertas y selecciona la más reciente en el símbolo actual.

Para las posiciones de COMPRA calcula los pips desde el precio de compra hasta el precio de apertura, para las posiciones de VENTA desde el precio de apertura hasta el precio de compra/venta dependiendo de la configuración de IncludeSpread.

El valor se muestra como un número entero absoluto de pips, con color indicando ganancia o pérdida.


Uso


Fije el indicador a cualquier gráfico en el que opere.

Ajuste la esquina y el desplazamiento X/Y para colocar la etiqueta de pips donde prefiera.

Ajuste el tamaño de la fuente y los colores para que coincidan con la plantilla de su gráfico.


Utilícelo como un simple monitor de pips para scalping, intradía o swing trading, o como compañero de sus EAs y paneles de gestión de operaciones.


Idioma - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el indicador para etiquetas y mensajes.

TamañoDeFuente - establece el tamaño de fuente utilizado para la etiqueta de visualización de pips.

ColorProfit - establece el color del texto utilizado para los valores positivos de pips.

ColorLoss - Establece el color del texto utilizado para los valores de pips negativos.

Corner (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico se utiliza como punto de anclaje para la etiqueta de pips.

X_Offset - desplazamiento horizontal (X) de la etiqueta de pips desde la esquina seleccionada.

Y_Offset - desplazamiento vertical (Y) de la etiqueta de puntos desde la esquina seleccionada.

FontName - familia de fuentes utilizada para la etiqueta de pips.

IncludeSpread - incluye el spread actual en el cálculo de pips para una visualización precisa de los beneficios

.




