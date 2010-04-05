Pips Label Last Trade

B_Pipsy MT5 - Visualización en tiempo real de los pips de la última posición

Indicador ultraligero que muestra el beneficio/pérdida actual en pips para su posición abierta más reciente en el símbolo actual. Se actualiza en cada tick y proporciona una visión instantánea de cuántos pips está ganando o perdiendo su última operación.

Características principales

Visualización de pips en tiempo real para la última posición abierta en el símbolo del gráfico (COMPRA o VENTA detectadas automáticamente).

Inclusión opcional de spread para cálculos más precisos (parámetro IncludeSpread).

Cálculo universal de pips para símbolos de 4/5 dígitos y pares JPY de 2/3 dígitos mediante multiplicador automático de pips.

Código de colores: verde para beneficios, rojo para pérdidas, "---" cuando no hay posición abierta en este símbolo.

Etiqueta totalmente personalizable: selección de esquina, desplazamiento X/Y, nombre de fuente, tamaño y colores.

Funciona con cualquier símbolo, cualquier marco temporal, tanto en cuentas demo como reales, con tipos de cuenta de cobertura y de compensación.

Cómo funciona

El indicador escanea las posiciones abiertas y selecciona la más reciente en el símbolo actual.

Para las posiciones de COMPRA calcula los pips desde el precio de compra hasta el precio de apertura, para las posiciones de VENTA desde el precio de apertura hasta el precio de compra/venta dependiendo de la configuración de IncludeSpread.

El valor se muestra como un número entero absoluto de pips, con color indicando ganancia o pérdida.

Uso

Fije el indicador a cualquier gráfico en el que opere.

Ajuste la esquina y el desplazamiento X/Y para colocar la etiqueta de pips donde prefiera.

Ajuste el tamaño de la fuente y los colores para que coincidan con la plantilla de su gráfico.

Utilícelo como un simple monitor de pips para scalping, intradía o swing trading, o como compañero de sus EAs y paneles de gestión de operaciones.



