Asia Session Levels

B_Asr MT5 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version)

Indicador Asian Session Range que dibuja 7 niveles de precios (Alto/Bajo/Medio + 4 niveles de expansión) para una ventana de tiempo configurable, sobre 1-2 días recientes. Está diseñado para los operadores que utilizan el rango asiático como referencia para las rupturas de Londres/NY, las operaciones de rango y el soporte/resistencia intradía.

Características principales

Hora de sesión configurable en formato HH:MM (por defecto 00:00-10:00), funciona con la hora del servidor de cualquier broker.

Dos modos: sesión en vivo (Alto/Medio/Bajo actualizados en tiempo real) y sesión completada (las 7 líneas tras el cierre de la sesión).

Visualización multi-día: Parámetro DaysToDraw (por ejemplo sólo el día actual, o actual + anterior).

7 niveles independientes con control total del color, estilo, anchura y mostrar/ocultar para cada línea.

Lógica ligera: utiliza escaneo iHigh/iLow/iTime, modo opcional refreshOnNewBar y un temporizador periódico, con bajo impacto en CPU y RAM.

Manejo seguro de objetos: todas las líneas utilizan un prefijo dedicado, se actualizan y limpian automáticamente, y no interfieren con otros objetos del gráfico.

Funciona en todos los tipos de cuentas MT5 (hedging/netting), en cuentas demo y reales, y en cualquier marco temporal a partir de M1.

Ejemplos de uso

Rango clásico asiático para rupturas en la apertura de Londres.

Rango de sesión de Tokio para análisis de volatilidad.

Sesiones personalizadas como solapamientos (por ejemplo 21:00-05:00) ajustando sessionStartTime y sessionEndTime.





Language - selecciona el idioma de interfaz utilizado por el indicador para etiquetas y mensajes. EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad del indicador Asian Session Range. DrawAsianLines - habilita el dibujo de las líneas High/Mid/Low durante la sesión asiática activa. sessionStartTime - establece la hora de inicio de la sesión asiática en formato HH : MM . sessionEndTime - establece la hora de finalización de la sesión asiática en formato HH:MM. DaysToDraw - número de días anteriores para mostrar los rangos de la sesión asiática (1 = sólo actual). colorHighLine - color de la línea alta de la sesión asiática. colorLowLine - color de la línea baja de la sesión asiática . colorMidLine - color de la línea media (media de alta/baja). colorUpperLine - color de la línea de expansión superior (alta + rango). colorUpperMid - color de la línea de expansión media superior. colorLowerLine - color de la línea de expansión inferior (bajo - rango). colorLowerMid - color de la línea de expansión media inferior. styleHighLine - estilo de línea para la línea alta. styleLowLine - estilo de línea para la línea baja. styleMidLine - estilo de línea para la línea media. styleUpperLine - estilo de línea para la línea de expansión superior. styleUpperMid - estilo de línea para la línea de expansión media superior. styleLowerLine - estilo de línea para la línea de expansión inferior. styleLowerMid - estilo de línea para la línea de expansión media inferior . widthHighLine - ancho de línea para la línea alta. widthLowLine - ancho de línea para la línea baja. widthMidLine - ancho de línea para la línea media. widthUpperLine - ancho de línea para la línea de expansión superior. widthUpperMid - ancho de línea para la línea de expansión media superior. widthLowerLine - ancho de línea para la línea de expansión inferior. widthLowerMid - ancho de línea para la línea de expansión media inferior. showHighLine - activa o desactiva la visualización de la línea alta. showLowLine - activa o desactiva la visualización de la línea baja. showMidLine - activa o desactiva la visualización de la línea media. showUpperLines - activa o desactiva la visualización de las líneas de expansión superiores. showLowerLines - activa o desactiva la visualización de las líneas de expansión inferiores. refreshOnNewBar - actualiza el indicador sólo cuando se forma una nueva barra.









