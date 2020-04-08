Pips Label Last Trade MT4

B_Pipsy MT4 - Etiqueta de Pips de Última Posición

Indicador compacto en el gráfico para MT4 que muestra el resultado flotante actual de la última posición abierta en el símbolo, en pips enteros, con coloración verde/roja automática para beneficios o pérdidas. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal y es totalmente configurable en términos de fuente, color y posición en pantalla[1][2].

Características principales:

1. Detecta la posición de mercado abierta más recientemente (COMPRA o VENTA) en el símbolo actual e ignora todas las demás.

2. Calcula el resultado flotante en tiempo real en pips, utilizando la detección automática del tamaño del pip para símbolos de 4/5 dígitos y 2/3 dígitos.

3. Inclusión opcional del spread mediante el parámetro IncludeSpread.

4. Muestra sólo el valor absoluto de los pips y colorea el texto utilizando ColorProfit para valores positivos y ColorLoss para valores negativos.

5. Etiqueta totalmente personalizable: FontSize, FontName, chart Corner, X_Offset y Y_Offset.

6. Dibuja un único OBJ_LABEL ligero llamado PipsLabel sin fondo, no seleccionable y oculto de la lista de objetos para mantener los gráficos limpios.

7. Subtítulos de parámetros en varios idiomas proporcionados a través de Idioma (polaco, inglés, alemán, ruso, español).

8. Funciona tanto en cuentas demo como reales y con todos los tipos de cuentas MT4, incluyendo cobertura y compensación, ya que sólo lee posiciones abiertas y no modifica o abre órdenes.[3][4]

Uso:

1. Adjunte B_Pipsy MT4 a cualquier gráfico en el que opere manualmente o con un EA.

2. Ajuste Corner, X_Offset, Y_Offset, FontSize y FontName para posicionar y dar estilo a la etiqueta.

3. Ajuste ColorProfit y ColorLoss para que coincida con el tema de su gráfico.

4. 4. Elija si desea IncludeSpread en el cálculo del pip.

5. Abra una posición en el símbolo; el indicador mostrará automáticamente su valor actual de pips flotantes en tiempo real.

Idioma - selecciona el idioma de interfaz utilizado por el indicador para etiquetas y mensajes.

FontSize - establece el tamaño de fuente utilizado para la etiqueta de visualización de pips.

ColorProfit - Establece el color del texto utilizado para los valores positivos de pips.

ColorLoss - Establece el color del texto utilizado para los valores de pips negativos.

Corner (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico se utiliza como punto de anclaje para la etiqueta de pips.

X_Offset - desplazamiento horizontal (X) de la etiqueta de pips desde la esquina seleccionada.

Y_Offset - desplazamiento vertical (Y) de la etiqueta de pips desde la esquina seleccionada.

FontName - familia de fuentes utilizada para la etiqueta de pips.

IncludeSpread - incluye el spread actual en el cálculo de pips para una visualización precisa de los beneficios.