Symbol Positions Panel MT4

Positions Profit

Monitor MT4 - Posiciones abiertas multisímbolo y SL Dashboard


El Positions Profit Monitor es un indicador avanzado y ligero para MT4 que muestra en tiempo real ganancias/pérdidas, recuentos de posiciones y contadores SL para todas las posiciones abiertas a través de los instrumentos seleccionados, directamente en cualquier gráfico. Lee las posiciones de toda la cuenta MT4 (no sólo del gráfico adjunto), funciona de forma idéntica en cuentas reales y demo y es compatible con todos los brokers MT4, incluidas las cuentas de cobertura y compensación.

[

1][2]


Funcionamiento y configuración


- Extrae símbolos de `SymbolsList` (por defecto: XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD) y comisiones de `CommissionsList`, manejando hasta 50 instrumentos con nombres arbitrarios y sufijos de brokers.[3]

- Calcula ganancias/pérdidas incluyendo swap y comisión (ganancias + swap - comisión) e imprime una fila compacta por símbolo: nombre del símbolo, P/L neto (verde para ganancias, rojo para pérdidas), recuento de posiciones (e..

Todos los parámetros visuales son configurables: esquina, desplazamientos X/Y para símbolo/valor/conteo/SL, tamaño de fuente y nombre de fuente, además de colores individuales para símbolo, beneficio, pérdida, conteo y SL.

[

4]


Botón de alternancia y persistencia


- El botón de activación/desactivación integrado en la esquina del gráfico (`IndicatorToggle`) permite activar u ocultar todo el cuadro de mandos sin afectar a las operaciones[5]

- El botón guarda su posición (ButtonX, ButtonY) y estado (activado/desactivado) en pequeños archivos INI, por lo que el diseño y el último estado se restauran al recargar el gráfico y reiniciar MT4.

[

6]

- Cuando el indicador se desactiva a través del botón, todas las etiquetas generadas se borran automáticamente para evitar el desorden gráfico, mientras que el propio botón sigue estando disponible.[5]


Monitorización en tiempo real


- La lógica se ejecuta en cada tick de mercado de la cuenta, por lo que las estadísticas de beneficios, recuentos y SL se actualizan en tiempo real a medida que se mueven los precios o cambian las órdenes.[7] -

Las matrices internas están limitadas (por ejemplo, `MAX_SYMBOLS_ON_CHART` y `MAX_SYMBOLS`) para mantener bajo el uso de CPU y memoria incluso en cuentas con muchos símbolos.

[

2]


Integración perfecta con EAs


- Diseñado como compañero perfecto para EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 y One Click B3 MT4 utilizando la misma lista de símbolos y valores de comisión por símbolo que en sus paneles.

[

2

] - Mientras que estos EAs gestionan TP/SL/trailing automáticos y el cierre con un solo clic, el Positions Profit Monitor proporciona una visión general inmediata del beneficio neto y la cobertura SL por instrumento, lo que lo hace ideal para la monitorización de riesgos de múltiples activos, al estilo de las carteras.[8]


Language - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el indicador para etiquetas y mensajes.

EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad de visualización de beneficios de posición.

ButtonX - establece la posición horizontal (X) del botón de alternancia desde el borde derecho.

ButtonY - establece la posición vertical (Y) del botón de alternancia desde el borde superior.

ColorOn - establece el color de fondo del botón de conmutación cuando el indicador está activado (ON).

ColorOff - establece el color de fondo del botón de alternancia cuando el indicador está desactivado

(OFF).

corner - selecciona qué esquina del gráfico (0-3) se utiliza como punto de anclaje para las etiquetas de beneficios.

symbol_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para los nombres de los símbolos desde la esquina seleccionada

. value_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para los valores de beneficios desde la esquina seleccionada.

y_offset - desplazamiento vertical base (Y) para la primera etiqueta de beneficios desde la esquina seleccionada.

font_size - tamaño de fuente utilizado para todas las etiquetas de visualización de beneficios.

font_name - familia de fuentes utilizada para todas las etiquetas de visualización de beneficios.

symbol_color - color de texto utilizado para los nombres de símbolos en la visualización de beneficios.

profit_color - color de texto utilizado para los valores positivos de beneficios.

loss_color - color de texto utilizado para los valores negativos de beneficios.

show_position_count - activa o desactiva la visualización de los recuentos de posición por símbolo.

count_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para las etiquetas de recuento de posición desde la esquina seleccionada

. count_color - color de texto utilizado para las etiquetas de recuento de posición.

SymbolsList - lista separada por comas de símbolos a supervisar para la visualización de beneficios.

CommissionsList - valores de comisión separados por comas por lote que coincide con

el orden

SymbolsList

.

show_sl_count - activa o desactiva la visualización de los recuentos de posición

de Stop Loss

por símbolo.

sl_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para las etiquetas de recuento de SL desde la esquina seleccionada.

sl_color - color de texto utilizado para las etiquetas de recuento de Stop Loss.





