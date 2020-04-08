Asia Session Levels MT4

B_Asr MT4 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version)


Indicador Asian Session Range para MT4 que dibuja 7 niveles de precios (Alto, Bajo, Medio + 4 expansiones) para una ventana de tiempo de sesión configurable a través de múltiples días. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal y soporta tanto el dibujo de la sesión en vivo como los niveles de sesión completados.

Diseñado para operadores de acción de precios que utilizan el rango asiático para rupturas en Londres y Nueva York, operaciones de rango y mapeo de soporte/resistencia.[1][2]


Características principales:

1. Detección precisa de la sesión asiática con horas de inicio/fin HH:MM (por defecto 00:00-10:00).

2. 7 niveles:

Alto, Bajo, Medio además de las expansiones Alto, MedioSuperior, Bajo, MedioInferior

. 3. 2 modos de dibujo:

Sesión EN VIVO (3 líneas) vs. Sesión COMPLETADA (7 líneas).

4. Soporte multi-día a través de DaysToDraw (típicamente 1-2 días: día actual más día anterior).

5. Personalización completa con 7 colores individuales, estilos, anchos e interruptores de mostrar/ocultar

. 6. Actualización inteligente usando refreshOnNewBar o un bucle OnTimer de 30 segundos.

7.

Cero conflictos de objetos gracias

a

la limpieza automática

.

7

. Cero conflictos de objetos gracias a la limpieza automática de todos los objetos con el prefijo B_Asr_.

8. Análisis de tiempo universal con validación estricta HH:MM (00:00-23:59) incluyendo sesiones nocturnas.

9. Implementación ligera - escaneo de barras más un temporizador de 30 segundos, lo que resulta en una carga de CPU insignificante.

10. Funciona en cuentas reales y de demostración.

11.

Soporte

de

cobertura/redes

.

Cobertura/compatibilidad con redes - como indicador de dibujo puro funciona con todos los tipos de cuentas MT4, incluyendo tanto cobertura como compensación, y nunca abre o gestiona operaciones.[3][4]


Lógica de sesión inteligente:

1. SESIÓN EN VIVO (día actual con DrawAsianLines=true): dibuja sólo Máximo, Medio y Mínimo desde el inicio de la sesión hasta la hora actual y actualiza en tiempo real a medida que avanza la sesión.

2. SESIÓN

COMPLETA

(

cualquier día

con DrawAsianLines=true): dibuja sólo Máximo, Medio y Mínimo desde el inicio de la sesión hasta la hora actual y actualiza en tiempo real a medida que avanza la sesión.

SESIÓN COMPLETA (cualquier día): dibuja el conjunto completo de 7 líneas desde el final de la sesión hasta el final del día.

3. Máximo y Mínimo son los extremos exactos de la sesión configurada; Medio es igual a (Máximo + Mínimo) / 2.

4

. Rango = Alto - Bajo; Alto = Alto + Rango; Bajo = Bajo - Rango.

5. MedioSuperior = (Alto + Alto) / 2 y MedioInferior = (Bajo + Bajo) / 2, dando niveles de expansión del 50%.


Personalización perfecta:

1. Color Aqua por defecto para las líneas Alta, Baja y Media (sólido, 1 px) y Rojo para las líneas de expansión (sólido Superior/Inferior, puntos intermedios).

2. 7 interruptores independientes de mostrar/ocultar para cada línea.

3. 7 conjuntos de parámetros separados de estilo/anchura/color para que cada nivel pueda configurarse individualmente.


Modos de implementación:

1. refreshOnNewBar=true: actualiza sólo en barras nuevas para gráficos limpios

. 2. refreshOnNewBar=false: calcula en cada tick para una máxima capacidad de respuesta.

3. La copia de seguridad OnTimer de 30 segundos garantiza que siempre se detecte la finalización de la sesión y se dibujen los rangos completados incluso en mercados de baja actividad.

[

5][6]


Gestión de objetos y seguridad:

1. Todos los objetos utilizan el prefijo B_Asr_ y se eliminan mediante DeleteAllASRObjects() en cada ciclo de dibujo.

2. Las líneas se crean como OBJ_TREND con ray_right desactivado para que se limiten exactamente al rango de tiempo de la sesión.

3. Los

objetos no son seleccionables (

OBJ_TREND con ray_right desactivado)

.

3

. Los objetos no son seleccionables (OBJPROP_SELECTABLE=false) para evitar el arrastre accidental y los conflictos con otras herramientas.

4. El indicador maneja con elegancia los datos que faltan, las cadenas de tiempo no válidas y los valores extremos para evitar niveles de precios no válidos o inestabilidad de la plataforma.[6][7]


Escenarios de uso:

1.

Apertura de Londres: 00:00-10:00 horas

.

1

. Apertura de Londres: rango asiático 00:00-10:00 utilizado como niveles de ruptura

. 2. Sesión de Tokio: rango nocturno 23:00-09:00.

3. Sesiones personalizadas como 21:00-05:00 para solapamiento EE.UU.-Asia

. 4.

DaysToDraw=1

para visualización sólo del día actual en un gráfico limpio.

5. DaysToDraw=2 para el día actual más el día de ayer como contexto adicional.


Idioma - selecciona el idioma de interfaz utilizado por el indicador para etiquetas y mensajes

(polaco, inglés, alemán, ruso, español).

EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad del indicador Asian Session Range.

DrawAsianLines - habilita el dibujo de las líneas High/Mid/Low durante la sesión asiática activa.

sessionStartTime - establece la hora de inicio de la sesión asiática

en formato HH:MM

.

sessionEndTime - establece la hora de finalización de la sesión asiática en formato HH:MM.

DaysToDraw - número de días anteriores para mostrar los rangos de la sesión asiática (1 = sólo actual).

colorHighLine - color de la línea alta de la sesión asiática.

colorLowLine - color de la línea baja de la sesión asiática

. colorMidLine - color de la línea media (promedio de alta/baja).

colorUpperLine

- color de la línea de expansión

superior (alta + rango).

colorUpperMid - color de la línea de expansión media superior ((alta + superior)/2).

colorLowerLine - color de la línea de expansión inferior (bajo - rango).

colorLowerMid - color de la línea de expansión media inferior ((bajo + inferior)/2).

styleHighLine - estilo de línea para la línea alta.

styleLowLine - estilo de línea para la línea baja.

styleMidLine - estilo de línea para la línea media.

styleUpperLine - estilo de línea para la línea de expansión superior.

styleUpperMid - estilo de línea para la línea de expansión media superior.

styleLowerLine - estilo de línea para la línea de expansión inferior.

styleLowerMid - estilo de

línea para la línea de expansión media inferior

. widthHighLine - ancho de línea para la línea alta.

widthLowLine - ancho de línea para la línea baja.

widthMidLine - ancho de línea para la línea media.

widthUpperLine - ancho de línea para la línea de expansión superior.

widthUpperMid - ancho de línea para la línea de expansión media superior.

widthLowerLine - ancho de línea para la línea de expansión inferior.

widthLowerMid - ancho de línea para la línea de expansión media inferior.

showHighLine - activa o desactiva la visualización de la línea alta.

showLowLine - activa o desactiva la visualización de la línea baja.

showMidLine - activa o desactiva la visualización de la línea media.

showUpperLines - activa o desactiva la visualización de las líneas de expansión superiores.

showLowerLines - activa o desactiva la visualización de las líneas de expansión inferiores.

refreshOnNewBar - actualiza el indicador sólo cuando se forma una nueva barra.







