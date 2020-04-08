SL TP Toggle Button MT4

B SL_TS_TP MT4 - Toggle SL para EA

One Click

B,B2,B3 MT4

PROPÓSITO PRINCIPAL: Botón Toggle para ACTIVAR/DESACTIVAR EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 y One Click B3 MT4 - bloquea la apertura automática de SL/TP con un clic. Indicador de botón SL de grado industrial para MT4 build 5430+ con sistema de protección hardcore: auto-reparación de archivos corruptos, validación de posiciones, limpieza de objetos antiguos, sincronización completa de estados en todos los gráficos.


CARACTERÍSTICAS CLAVE:

1. Control de EA One Click B,B2,B3 MT4 - Verde = EA activo (SL/TP ON), Rojo = EA desactivado (sin SL/TP).

2. Fiabilidad de grado industrial - sobrevive a caídas de la plataforma, archivos corruptos, reinicios.

3. Validación de archivos a prueba de balas - auto-detecta y repara posiciones/estados .

ini

no válidos

.

4. Sincronización de múltiples gráficos: GlobalVariables + archivos .ini = estado coherente en toda la plataforma.

5. Posicionamiento mediante arrastrar y soltar: botón totalmente móvil con límites de posición (0-5000 px).

.

Tamaño con precisión milimétrica

.

6

. Tamaño milimétricamente preciso - ButtonSize_mm convierte automáticamente a píxeles.

7. Anclaje en 4 esquinas - TopLeft(0), TopRight(1), BottomLeft(2), BottomRight(3).

8. Feedback visual de estado - Verde = SL ON (EA activo), Rojo = SL OFF (EA desactivado), texto "SL" plateado.

9. Cero conflictos - elimina automáticamente los objetos antiguos por prefijo en cada init.

10. Lógica de sincronización 1s - actualizaciones de estado frecuentes sin sobrecarga de la CPU.

11. Funciona en cuentas reales y demo.

12. Soporte de cobertura/red - funciona con todos los tipos de cuentas MT4.


Sistema de protección hardcore:

- Validación de archivos: comprueba límites X/Y (0-5000), repara posiciones inválidas

. - Recuperación de estado: carga desde .ini → GlobalVariable → configuración por defecto (jerarquía clara).

- Limpieza de objetos:

RemoveObjectsByPrefix() elimina todos los botones antiguos en init.

- Límites de posición:

IsValidPosition() previene caídas por coordenadas erróneas

. - Protección de arrastre: se restablece automáticamente a los valores predeterminados si se arrastra fuera de la pantalla.

- Copia de seguridad multicapa: archivos .ini + GlobalVariables minimizan el riesgo de pérdida de datos.


Características del botón Perfect:

- Texto "SL" plateado en fuente Arial, tamaño derivado de ButtonSize_mm (por defecto 4.0) para una conversión pixel-perfect

. - Tamaño configurable en mm (escalado independiente del hardware).

-

Arrastre activado/desactivado mediante el parámetro AllowDrag

. - Orden Z 100 - se muestra por encima de los objetos del gráfico pero es totalmente interactivo

. - Cambios de color en tiempo real al hacer clic y sincronización con GlobalVariables.


Arquitectura de sincronización completa:

- EA_SL_Button_%s

.ini

- posición (X,Y).

- EA_button_state_%s.ini - estado ON/OFF.

-

EA_Toggle_State_%s -

GlobalVariable

SL ON/OFF state

. - EA_Toggle_PosX_%s - GlobalVariable posición X.

- EA_Toggle_PosY_%s - GlobalVariable posición Y.


Despliegue perfecto:

1. Adjuntar a CUALQUIER gráfico - autogenera archivos específicos para cada símbolo.

2. El botón aparece en ButtonPosX/ButtonPosY (50,40) en la Esquina 3 (InferiorDerecha) por defecto.

3. Arrastrar a cualquier lugar O establecer los parámetros X/Y manualmente.

4. El

botón aparece en la esquina 3 (InferiorDerecha) por defecto.

Verde = EA One Click B,B2,B3 MT4 HABILITADO (SL/TP activo), Rojo = EA DESHABILITADO (sin SL/TP).

5. Sincronización automática de estado/posición en TODOS los gráficos del mismo símbolo.

6. Sobrevive a reinicios, caídas y corrupción de archivos gracias a la lógica de recuperación por capas.


Superioridad técnica:

- MmToPx() - 96 ppp / 25,4 mm = conversión precisa de píxeles

. - ValidateAndRepairFiles() - inicialización robusta y autocuración.

-

Sincronización periódica OnTick/OnTimer - actualizaciones frecuentes sin sobrecarga

. - RemoveObjectsByPrefix() - sin conflictos de botones antiguos.

- Carga de estado triple: GlobalVariable → .ini → entradas por defecto.


Compañero perfecto para EA One Click B,B2,B3 MT4 - alternar la protección SL con un solo clic, fiabilidad de grado industrial, cero mantenimiento, listo para el comercio en vivo en CUALQUIER corredor.


Idioma - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el indicador para las etiquetas y mensajes.

EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad del indicador de botón SL.

ButtonPosX - establece la posición horizontal (X) del botón SL en relación con la esquina seleccionada.

ButtonPosY - establece la posición vertical (Y) del botón SL en relación con la esquina seleccionada.

Esquina (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico se utiliza como punto de anclaje para el botón SL.

AllowDrag - activa o desactiva el arrastre del botón SL en el gráfico.

ColorOn - establece el color de fondo del botón SL cuando está activado (ON).

ColorOff - define el color de fondo del botón SL cuando está desactivado (OFF).

ButtonSize_mm - define el tamaño del botón SL en el gráfico en milímetros.

SL_TextColor - define el color del texto "SL" que aparece en el botón.

PosFileNameTemplate - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar la posición del botón para cada símbolo.

StateFileNameTemplate - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar el estado del botón para cada símbolo.





