SL TP Toggle Button MT4
- Indicadores
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
B SL_TS_TP MT4 - Toggle SL para EA
One Click
B,B2,B3 MT4
PROPÓSITO PRINCIPAL: Botón Toggle para ACTIVAR/DESACTIVAR EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 y One Click B3 MT4 - bloquea la apertura automática de SL/TP con un clic. Indicador de botón SL de grado industrial para MT4 build 5430+ con sistema de protección hardcore: auto-reparación de archivos corruptos, validación de posiciones, limpieza de objetos antiguos, sincronización completa de estados en todos los gráficos.
CARACTERÍSTICAS CLAVE:
1. Control de EA One Click B,B2,B3 MT4 - Verde = EA activo (SL/TP ON), Rojo = EA desactivado (sin SL/TP).
2. Fiabilidad de grado industrial - sobrevive a caídas de la plataforma, archivos corruptos, reinicios.
3. Validación de archivos a prueba de balas - auto-detecta y repara posiciones/estados inválidos.
4. Sincronización de múltiples gráficos: GlobalVariables + archivos .ini = estado coherente en toda la plataforma.
5. Posicionamiento mediante arrastrar y soltar: botón totalmente móvil con límites de posición (0-5000 px).
6. Tamaño milimétricamente preciso - ButtonSize_mm convierte automáticamente a píxeles.
7. Anclaje en 4 esquinas - TopLeft(0), TopRight(1), BottomLeft(2), BottomRight(3).
8. Feedback visual de estado - Verde = SL ON (EA activo), Rojo = SL OFF (EA desactivado), texto "SL" plateado.
9. Cero conflictos - elimina automáticamente los objetos antiguos por prefijo en cada init.
10. Lógica de sincronización 1s - actualizaciones de estado frecuentes sin sobrecarga de la CPU.
11. Funciona en cuentas reales y demo.
12. Soporte de cobertura/red - funciona con todos los tipos de cuentas MT4.
Sistema de protección hardcore:
- Validación de archivos: comprueba límites X/Y (0-5000), repara posiciones inválidas.
. - Recuperación de estado: carga desde .ini → GlobalVariable → configuración por defecto (jerarquía clara).
- Limpieza de objetos:
RemoveObjectsByPrefix() elimina todos los botones antiguos en init.
- Límites de posición:
IsValidPosition() previene caídas por coordenadas erróneas.
. - Protección de arrastre: se restablece automáticamente a los valores predeterminados si se arrastra fuera de la pantalla.
- Copia de seguridad multicapa: archivos .ini + GlobalVariables minimizan el riesgo de pérdida de datos.
Características del botón Perfect:
- Texto "SL" plateado en fuente Arial, tamaño derivado de ButtonSize_mm (por defecto 4.0) para una conversión pixel-perfect.
- Tamaño configurable en mm (escalado independiente del hardware).
- Arrastre activado/desactivado mediante el parámetro AllowDrag.
- Orden Z 100 - se muestra por encima de los objetos del gráfico pero es totalmente interactivo.
. - Cambios de color en tiempo real al hacer clic y sincronización con GlobalVariables.
Arquitectura de sincronización completa:
- EA_SL_Button_%s
.ini
- posición (X,Y).
- EA_button_state_%s.ini - estado ON/OFF.-
EA_Toggle_State_%s -
GlobalVariable
SL ON/OFF state
. - EA_Toggle_PosX_%s - GlobalVariable posición X.
- EA_Toggle_PosY_%s - GlobalVariable posición Y.
Despliegue perfecto:
1. Adjuntar a CUALQUIER gráfico - autogenera archivos específicos para cada símbolo.
2. El botón aparece en ButtonPosX/ButtonPosY (50,40) en la Esquina 3 (InferiorDerecha) por defecto.
3. Arrastrar a cualquier lugar O establecer los parámetros X/Y manualmente.
4. El
4. Verde = EA One Click B,B2,B3 MT4 HABILITADO (SL/TP activo), Rojo = EA DESHABILITADO (sin SL/TP).
5. Sincronización automática de estado/posición en TODOS los gráficos del mismo símbolo.
6. Sobrevive a reinicios, caídas y corrupción de archivos gracias a la lógica de recuperación por capas.
Superioridad técnica:
- MmToPx() - 96 ppp / 25,4 mm = conversión precisa de píxeles.
- ValidateAndRepairFiles() - inicialización robusta y autocuración.
- Sincronización periódica OnTick/OnTimer - actualizaciones frecuentes sin sobrecarga.
. - RemoveObjectsByPrefix() - sin conflictos de botones antiguos.
- Carga de estado triple: GlobalVariable → .ini → entradas por defecto.
Compañero perfecto para EA One Click B,B2,B3 MT4 - alternar la protección SL con un solo clic, fiabilidad de grado industrial, cero mantenimiento, listo para el comercio en vivo en CUALQUIER corredor.
Idioma - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el indicador para las etiquetas y mensajes.
EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad del indicador de botón SL.
ButtonPosX - establece la posición horizontal (X) del botón SL en relación con la esquina seleccionada.
ButtonPosY - establece la posición vertical (Y) del botón SL en relación con la esquina seleccionada.
Esquina (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico se utiliza como punto de anclaje para el botón SL.
AllowDrag - activa o desactiva el arrastre del botón SL en el gráfico.
ColorOn - establece el color de fondo del botón SL cuando está activado (ON).
ColorOff - define el color de fondo del botón SL cuando está desactivado (OFF).
ButtonSize_mm - define el tamaño del botón SL en el gráfico en milímetros.
SL_TextColor - define el color del texto "SL" que aparece en el botón.
PosFileNameTemplate - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar la posición del botón para cada símbolo.
StateFileNameTemplate - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar el estado del botón para cada símbolo.