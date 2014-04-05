SL TP Toggle Button para MT5

Indicador de utilidad que proporciona un botón en el gráfico para activar o desactivar la lógica SL/TP en Asesores Expertos compatibles. El botón almacena su estado y posición a través de gráficos y sesiones utilizando archivos INI y variables globales, asegurando un comportamiento consistente después de reiniciar y en múltiples gráficos.

Propósito principal

Botón en el gráfico para activar o desactivar la gestión SL/TP en EAs como One Click B MT5, One Click B2 MT5 y One Click B3 MT5 (o cualquier EA que lea el mismo estado/variables globales).

Cuando el botón está verde, la lógica SL/TP en el EA está activa; cuando está rojo, la apertura SL/TP está desactivada.

Características principales

Control SL/TP fiable con estado visual claro (Verde = SL/TP ON, Rojo = SL/TP OFF, texto "SL" plateado).

Validación de archivos y estados que comprueba y repara los archivos de posición/estado no válidos y restaura los valores predeterminados si es necesario.

Sincronización multigráfica mediante archivos INI y GlobalVariables para mantener el estado y la posición del botón en todos los gráficos.

Posicionamiento mediante arrastrar y soltar: el botón puede moverse en el gráfico (dentro de los límites seguros de 0-5000 px) o posicionarse mediante parámetros de entrada.

Tamaño basado en milímetros: ButtonSize_mm se convierte automáticamente a píxeles para obtener un tamaño coherente en todas las pantallas.

Anclaje en cuatro esquinas: La entrada de esquinas (0-3) permite colocar el botón en cualquier esquina del gráfico con desplazamientos X/Y.

Temporizador ligero de 1 segundo utilizado para la sincronización de estado y posición con bajo uso de CPU.

Funciona en cuentas reales y de demostración, con ambos tipos de cuentas MT5 de cobertura y de compensación.

Protección y seguridad

Valida las coordenadas X/Y (0-5000) y reescribe las posiciones inválidas a valores por defecto seguros.

Recupera el estado en un orden definido: primero de GlobalVariables, luego de los archivos INI, luego de la configuración por defecto.

Limpia objetos antiguos con el mismo prefijo en la inicialización para evitar botones duplicados.

Evita la colocación fuera de pantalla restableciendo las posiciones de arrastre no válidas a las coordenadas por defecto.

Arquitectura de sincronización

EA_SL_Button_%s.ini - almacena la posición del botón (X,Y) por símbolo.

EA_button_state_%s.ini - almacena el estado ON/OFF del botón por símbolo.

EA_Toggle_State_%s - GlobalVariable para el estado ON/OFF actual.

EA_Toggle_PosX_%s y EA_Toggle_PosY_%s - GlobalVariables para la última posición X/Y por símbolo.

Uso típico

Adjunte el indicador a cualquier gráfico.

El botón aparece en ButtonPosX y ButtonPosY en la Esquina seleccionada.

Haga clic para cambiar entre SL/TP activado y desactivado (retroalimentación de color verde/rojo).

Si AllowDrag está activado, arrastre el botón a una nueva posición; la posición y el estado se sincronizan en todos los gráficos para el mismo símbolo y se conservan después de reiniciar la plataforma.



