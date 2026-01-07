LakshmiFX Ultimate
- Asesores Expertos
- Shomon Robie
- Versión: 2.4
LakshmiFX Ultimate – Robot de Trading Multi-Activo Avanzado para MetaTrader 5
LakshmiFX Ultimate es un robot de trading profesional y altamente configurable para MetaTrader 5, diseñado para operar en Forex, Índices, Acciones (CFDs) y Criptomonedas utilizando una amplia gama de estrategias de entrada avanzadas, filtros de mercado y técnicas de gestión de riesgo. Construido sobre el framework probado LakshmiFX, esta edición Ultimate amplía la funcionalidad con compatibilidad multi-activo, selección de estrategias mejorada, análisis sofisticado de condiciones de mercado y sistemas opcionales de grid y recuperación — permitiendo a traders experimentados adaptar el EA a diferentes entornos de mercado y estilos de trading. NO ES SOLO UN EA, ES UN FRAMEWORK COMPLETO.
Características Principales
Compatibilidad Multi-Activo
- Diseñado para pares Forex, CFDs de acciones, índices principales (US30, NAS100, GER40, etc.) y criptomonedas
- Funciona en cualquier símbolo soportado por tu broker (MT5)
18 Estrategias de Entrada Profesionales Elige una lógica de entrada principal a la vez, incluyendo:
- LfxStochRSI (StochRSI personalizado mejorado)
- Breakout y pullback en la nube de Ichimoku
- Bandas de Bollinger (breakout, squeeze, mean reversion, pullback a banda media)
- Canal de Donchian (breakout o mean reversion)
- RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
- Cruce y pullback de medias móviles
- Breakout de la sesión de Londres
- Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
- Breakout de rango con detección de consolidación
- LfxNRTR (continuación o reversión de tendencia)
- Entradas y filtros basados en patrones de velas
Filtros de Mercado Avanzados Opera solo cuando las condiciones de mercado sean favorables:
- Filtros de Tendencia: Simple, Doble o Triple MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
- Fuerza de Tendencia: ADX, Aroon o lógica combinada
- Filtros de Osciladores: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
- Filtros de Ruido: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
- Filtros de Volatilidad: ATR Percent, Anchura de Bandas de Bollinger o Híbrido
- Contexto de Mercado: Detección de tendencia vs rango
Gestión de Riesgo y Operaciones
-
Dimensionamiento dinámico de posición basado en porcentaje de riesgo
-
Múltiples métodos de Stop Loss:
- Swing High/Low
- Soporte & Resistencia
- Niveles diarios
- Basado en ATR
- Pips fijos o basado en señal
-
Opciones de Take Profit:
- Fijo
- Basado en ATR
- Multiplicador Riesgo-Recompensa
- Calculado por señal
-
Break-even y trailing stop (fijo o basado en ATR)
-
Protección contra drawdown máximo
-
Límites diarios de ganancia y pérdida
-
Cierre basado en equity
Sistemas Opcionales de Grid & Recuperación de Zona Solo para usuarios avanzados:
- Grid inteligente con distancia ATR o fija
- Máximo de operaciones y límites de pérdida en grid
- Lógica de prioridad de dirección
- Sistema opcional de Recuperación de Zona con objetivos y dimensionamiento configurables
⚠️ Los sistemas de grid y recuperación son opcionales y destinados a traders experimentados que entienden los riesgos asociados.
Control de Noticias & Sesiones
- Filtro de noticias integrado (alto/moderado impacto)
- Pausa configurable antes y después de noticias
- Horarios de trading personalizados y días restringidos
- Control de comportamiento al final de sesión
- Opción de duración máxima de operación
Panel Visual
-
Panel en el gráfico que muestra:
- Condición de mercado
- Filtros activos
- Estado de noticias
- Información de operaciones y riesgo
-
Colores y diseño personalizables
-
Visualización opcional de patrones, rangos, líneas de grid y zonas de recuperación
Uso Recomendado
- Timeframes: M15 a H4
- Comienza con configuraciones predeterminadas
- Activa filtros gradualmente para entender su impacto
- Siempre prueba en cuenta demo antes de trading en vivo
- Optimiza parámetros para tu broker y símbolo
Configuración predeterminada usa:
- LfxStochRSI
- Stop Loss en Soporte/Resistencia
- Multiplicador SL-to-TP
Información Importante
- Este Expert Advisor no garantiza ganancias
- El rendimiento pasado no indica resultados futuros
- El trading implica riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores
- Esta es una versión BETA proporcionada para fines de prueba y evaluación
- Diseñado para trading en un solo símbolo (versión multi-símbolo planeada por separado)
Para Quién Es Este EA
- Traders que quieren control total sobre la lógica de estrategia
- Usuarios que entienden riesgo y gestión de dinero
- Traders avanzados buscando un sistema de trading flexible y modular
- No recomendado para principiantes sin experiencia previa con EAs
LakshmiFX Ultimate Opera con estructura, adaptabilidad y control de riesgo disciplinado — en múltiples mercados.
Información Importante
Este Expert Advisor es una herramienta de trading profesional diseñada para usuarios experimentados. No garantiza ganancias. El trading de instrumentos financieros implica riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los traders. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Siempre prueba este EA en cuenta demo antes de usarlo en cuenta real. El usuario es completamente responsable de todas las decisiones de trading y configuraciones de parámetros.
Documentación & Soporte
Debido a limitaciones del MQL5 Market, el manual completo del usuario, guía de configuración avanzada y documentación de estrategias se proporcionan por separado a través del portal oficial de clientes LakshmiFX después de la compra. El registro es opcional y requerido solo para acceder a documentación, presets, actualizaciones y recursos de soporte. El Expert Advisor opera completamente con configuraciones predeterminadas y no requiere registro para operar.
Divulgación de Riesgo
Este EA incluye características opcionales avanzadas de gestión de dinero como grid trading y sistemas de recuperación. Estas características están desactivadas por defecto y destinadas solo a traders experimentados. Configuración incorrecta puede resultar en mayor riesgo y drawdown. Usa configuraciones de riesgo conservadoras y activa características avanzadas solo después de pruebas exhaustivas y comprensión.
Aviso de Versión Beta
Este producto se lanza actualmente como versión BETA para pruebas y evaluación. Se pueden lanzar actualizaciones y mejoras basadas en feedback de usuarios.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración