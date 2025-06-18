Daily Trading Limiter
Visión general
Daily Trading Limiter es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a mantener la disciplina mediante la aplicación de límites diarios de negociación. El EA evita el exceso de operaciones y la reducción excesiva bloqueando automáticamente las nuevas operaciones una vez que se alcanzan los límites preestablecidos.
Características principales
Límites de negociación
- Establece el número máximo de operaciones permitidas por día
- Establezca la reducción máxima diaria (porcentaje o cantidad fija)
- Bloqueo automático de operaciones cuando se alcanzan los límites
- Reinicio diario a la hora especificada por el usuario
Panel de negociación integrado
- Botones de compra y venta integrados
- Tamaño de lote ajustable con controles de aumento/disminución
- Visualización del diferencial en tiempo real
- Las operaciones se comprueban con los límites ANTES de la ejecución
- Evita la pérdida de spread por operaciones bloqueadas
Interfaz visual
- Panel de control de temática oscura
- Visualización en tiempo real de:
- Número actual de operaciones frente al máximo permitido
- Importe y porcentaje de detracción actual
- Saldo de la cuenta y pérdidas y ganancias diarias
- Tiempo hasta el reinicio diario
- Estado actual de las operaciones (Activo/Alerta/Bloqueado)
- Alertas codificadas por colores:
- Verde: Seguro para operar
- Verde Acercándose a los límites
- Rojo: Negociación bloqueada
Características de protección
- La validación pre-negociación evita que las órdenes se acerquen a los límites
- Ventanas emergentes de advertencia al acercarse a los límites
- Avisos de operación final
- Alertas de proximidad de Drawdown (al 80% del límite)
- No se puede anular cuando está bloqueado
Cómo funciona
- Establezca su límite diario de operaciones (por ejemplo, 5 operaciones)
- Establezca su reducción máxima (por ejemplo, 2% o $100)
- Opere utilizando los botones integrados de Compra/Venta
- El EA realiza un seguimiento de todas las operaciones y calcula el drawdown
- Cuando se alcanzan los límites, las operaciones se bloquean
- Todos los límites se restablecen a la hora especificada cada día
Detalles técnicos
- Plataforma: MetaTrader 5
- Frecuencia de actualización: 250 ms
- Utiliza el número mágico para seguir sus propias operaciones
- Compatible con todos los pares de divisas y marcos temporales
- Uso ligero de recursos
Parámetros de entrada
- Máximo de operaciones diarias
- Reducción máxima diaria (% o $)
- Hora y minuto de reinicio
- Tamaño de lote y límites por defecto
- Tolerancia al deslizamiento
- Número mágico
- Preferencias de aviso emergente
- Posición y colores de la interfaz de usuario
Ventajas
- Aplica automáticamente la disciplina de negociación
- Evita el exceso de negociación emocional
- Protege la cuenta de pérdidas excesivas
- No hay pérdida de spread en operaciones bloqueadas (se comprueba antes de ordenar)
- Útil para los retos de las empresas de accesorios con límites diarios
- Ayuda a crear hábitos de negociación coherentes
Instalación
- Copie el archivo .mq5 a su carpeta MT5 Experts
- Compilar en MetaEditor
- Adjuntar a cualquier gráfico
- Configure sus límites diarios
- Utilice los botones de trading integrados
Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5
- PC con Windows o VPS
- Cuenta de trading activa (demo o real)
Soporte
Para preguntas o asistencia, contacte vía mensaje directo
