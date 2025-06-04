Zentral Trading Manager

5

Gestor comercial central

Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca

Tome el control de sus operaciones como nunca antes.
Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias.

Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows. Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño.

Características principales (Última actualización 2025):

- One-Click Close - Cierre instantáneamente operaciones de compra/venta, ganadoras/perdedoras, o incluso medias posiciones con precisión quirúrgica.
- Smart SL/TP por Dólar - Establezca Stop Loss y Take Profit utilizando valores reales en USD - no más adivinanzas.
- Trigger-Based Trailing Stop - Dibuja una línea naranja en el gráfico. El Trailing Stop sólo se activa cuando el precio alcanza el nivel personalizado.
- Modo de punto de equilibrio - Bloquee las ganancias con un solo botón. Protección del capital más fácil.
- Memoria de ajustes por símbolo - Recuerda sus entradas por símbolo. No hay necesidad de volver a escribir en cada sesión.
- Visualización de beneficios flotantes en tiempo real - Seguimiento de los beneficios en tiempo real, compatible con cuentas estándar y de céntimos.
- Motor de limpieza automática - Elimina automáticamente las líneas de activación y los estados de las operaciones cuando éstas se cierran. Mantiene su gráfico limpio.

Nuevas funciones añadidas:

- Botones de Compra y Venta Pendientes - Establece órdenes pendientes con líneas de confirmación visuales. Sin entradas accidentales.
- Botón de Señal de Compra/Venta - Simple interruptor ON/OFF para activar o desactivar la lógica de generación de señales.
- Calculadora de tamaño de lote - Calcule el tamaño exacto de su lote en función de su riesgo en USD y la distancia de riesgo personalizada. Ejecución precisa garantizada.
- Diseño DPI-Aware - Ahora puede cambiar el tamaño de las fuentes según sus preferencias.

¿Tiene problemas de diseño o de texto?

Si tiene problemas gráficos como cuadros superpuestos, etiquetas cortadas o fuentes borrosas, no es el EA. Es MetaTrader 5.

Siga estos pasos para solucionarlo:

  1. Haga clic con el botón derecho en su acceso directo a MT5 (Vantage, XM, Exness, etc.) y haga clic en Propiedades

  2. Vaya a la pestaña Compatibilidad

  3. Haga clic en Cambiar configuración de PPP altos

  4. Marque Anular comportamiento de escalado de PPP altos.

  5. En escalado, elija Sistema (Mejorado)

  6. Haga clic en OK y reinicie MT5

Esto soluciona por completo los problemas de diseño en la mayoría de los monitores de alta PPP.

Construido para la velocidad, la claridad y el control total.
Zentral le permite centrarse en el trading - no en las limitaciones de la plataforma.
Sin palabrería. Sin conjeturas. Todo lo que necesita para operar.


Comentarios 4
Rhairhai
19
Rhairhai 2025.08.11 01:06 
 

This EA is a game changer, you wont regret buying this tools. Highly recommended!

Kurt Ramiell
23
Kurt Ramiell 2025.08.07 09:05 
 

Zentral Trading Manager is one of the most user-friendly tools I've used on MT5. It gave me real confidence to trade thanks to its clean layout and powerful features. The one-click trade management options, including breakeven, trailing stop, and closing all positions, make trading fast and efficient. I especially appreciate the SL/TP features based on account balance, which help me control risk consistently. It’s lightweight, responsive, and does exactly what I need without cluttering my charts. Perfect for scalping and day trading. Highly recommended for anyone looking for manual trade control with strong risk management features!

Arvin
19
Arvin 2025.08.07 06:04 
 

I had been looking for this kind of EA for a long time, but it was hard to find something reliable especially for managing trades on lower timeframes. Thankfully, I finally discovered this one. It has significantly improved my trade execution, making it much faster and more accurate. Highly recommended for anyone who wants better control and efficiency in their trading!

Productos recomendados
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples v
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Net Z
Sugianto
5 (1)
Asesores Expertos
NET Z utiliza una técnica de inversión de tendencia muy conocida para determinar la entrada en la posición con ligeras modificaciones mediante el uso de técnicas de comercio virtual y órdenes pendientes virtuales para que la entrada en la posición no sea ni demasiado temprana ni demasiado tardía. ¿Por qué NETZ? NETZ no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo necesita cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 2
Currency Strength Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Utilidades
El   Panel de Comercio de Fuerza Monetaria EA MT5   es una solución innovadora para cualquier operador principiante o experto. Lleva el concepto de fortaleza de la moneda a un nivel completamente nuevo, ya que lo combina con la acción del precio y se puede aplicar en cualquier símbolo / par, aparte de las 28 combinaciones habituales de las 8 monedas principales. Eso significa que puede negociar la fuerza o la debilidad de cualquier par, incluidas todas las divisas, materias primas y criptos (no
Algocep Grid MT5
Jacob James
Asesores Expertos
PROMOCIÓN: ¡SÓLO QUEDAN 10 A 90 $! Próximo precio: $199 El precio se mantendrá alto para limitar el número de usuarios de esta estrategia. Este EA comienza a operar en la apertura de la sesión de Londres (Reino Unido) . Se basa en el análisis de distribuciones estadísticas avanzadas combinadas con patrones de inversión a corto y medio plazo que tienen atributos de reversión de la media. El EA incluye varias funciones inteligentes y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. El
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilidades
Diario de resultados - Su herramienta de resumen visual de operaciones Opere de forma más inteligente comprendiendo su rendimiento. Este Asesor Experto (EA) proporciona un resumen visual instantáneo de los resultados de sus operaciones directamente en el gráfico. Si usted es un scalper, swing trader, o inversor a largo plazo, esta herramienta le ayuda a mantenerse en la cima de sus métricas de rendimiento con facilidad. Características principales Análisis temporal flexible Visualice su rendi
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Copy MT5 MT5
Andriy Motuzka
Utilidades
Copiador de operaciones de MetaTrader 5 a MetaTrader 5 (existe la versión MetaTrader 4<->MetaTrader 4; con ambas versiones se puede copiar MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 4). Existe una versión demo ( restringida por grados y por lotes) Funciona sólo en el modo de cobertura Filtro de spreads. Selecciona el mejor precio (empieza a copiar posiciones con pérdidas o ganancias). Configurar el tamaño del lote, fijo o por ratio (las señales de los pro
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilidades
Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5 Aumente su eficiencia comercial con precisión y control Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el re
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario Visión general Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada. -El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente. Características 1. Motor Renko Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurab
Copy Trade Client Pro MT5
Dechathorn Meetip
Utilidades
Enlace al servidor >> https://www.mql5.com/en/market/product/160109 CopyTrade Slave es un copiador local de operaciones ligero y fiable para MetaTrader 5 que refleja las posiciones de una cuenta Master a una o más cuentas Slave mediante un rápido mecanismo de archivos compartidos. Está diseñado para los proveedores de señales, gestores de cuentas, y los comerciantes que necesitan una sincronización precisa de las operaciones con retraso flexible y control de lotes. Concepto principal Función
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilidades
Trailing Stop Utility MT5 para el cierre automático de operaciones por niveles de trailing stop. Permite sacar el máximo del beneficio. Creada por un trader profesional para traders. La utilidad funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un trader o utilizando asesores. Puede filtrar las operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de órdenes simultáneamente. LO QUE LA UTILIDAD PUEDE HACER: Establecer niveles de trailing stop virtuales a pa
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Mt5TradeCopier
Mcblastus Gicharu Ndiba
Utilidades
Copiador de operaciones de Forex MT5. Copia operaciones de Forex, posiciones, órdenes de cualquier cuenta a cualquier otra cuenta, MT5 incluso múltiples cuentas. El algoritmo de copia único copia exactamente todas las operaciones de la cuenta maestra a su cuenta de cliente. También se destaca por su alta velocidad de operación y manejo de errores Tough. También puede copiar desde una cuenta demo a una cuenta real. Es uno de los mejores copiadores de comercio libre que puede hacer , MT5 o a múlti
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Trade Shot 99
Ricardo Copio Bejenaru Martins
Utilidades
El tiro comercial es una herramienta de gestión. Cierra automáticamente las órdenes pendientes con X ganancia o Y pérdida. Tú defines los $ que quieres ganar o perder por operación, la ventaja en relación con take o stop loss es que aquí defines el dinero a ganar o perder y no en base a puntos. . Ideal para estrategias de comercio del día del cuero cabelludo Sus operaciones se gestionarán mejor fácilmente en función de lo que desee ganar o perder; las órdenes se cierran automáticamente sin preo
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Ninja Master
Lasse Mathias Baagoe S Christensen
3 (2)
Asesores Expertos
Maestro Ninja: Impulsando a Traders e Inversores de Todo el Mundo. Ninja Master es un Asesor Experto de Oro avanzado y adaptable desarrollado exclusivamente para el Oro en el marco de tiempo de 5 minutos . Es una solución completa que realiza una serie de tareas, incluyendo el seguimiento de la tendencia , el análisis del gráfico , el sistema inteligente de TP , y filtros inteligentes . No utiliza el aprendizaje neuronal o AI - en su lugar, utiliza un algoritmo inteligente adaptable diseñado par
News Stopper
Biswarup Banerjee
Utilidades
News Stopper MT5 es una utilidad para MetaTrader 5 diseñada para proteger las operaciones cerrándolas automáticamente cuando se detecta un evento noticioso inminente. Esta herramienta gestiona tanto operaciones manuales como impulsadas por EA, ofreciendo opciones configurables para manejar diferentes niveles de impacto de noticias y proteger su cartera durante condiciones de mercado volátiles causadas por comunicados de prensa. Descargue y pruebe la versión demo de News Stopper en su cuenta demo
MACD Strategies EA Mt5
Tonny Obare
Asesores Expertos
MACD strategies EA es un EA que puede soportar múltiples estrategias MACD . La compra de este EA puede ahorrarle el tiempo necesario para automatizar su estrategia MACD existente a través de la codificación de un EA personalizado y también le ayuda a descubrir estrategias MACD rentables ya que es totalmente compatible con el probador de estrategias y todos los ajustes son editables. El EA soporta tanto scalping, a corto plazo y estrategias a largo plazo. A continuación se explican los diferentes
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones en MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluyendo
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilidades
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Datos en Tiempo Real y Profundidad del Mercado Resumen Crypto Ticks transmite datos de ticks en tiempo real y profundidad de mercado desde las principales plataformas de criptomonedas a MetaTrader 5. Diseñado para traders que requieren datos precisos para scalping, estrategias algorítmicas y pruebas. Exchanges compatibles Binance: Spot (profundidad en la ventana activa) y Futuros (múltiples símbolos) KuCoin: Spot y Futuros Bybit: Futuros e Inverse Futuros XT.com
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Dynamic Fibonacci Grid
Tsvetan Tsvetanov
Utilidades
Presentamos la última versión del Dynamic Fibonacci Grid Dashboard para MT5. Ahora equipado con muchas nuevas funciones, este nuevo panel transforma tu experiencia de trading y te permite ver el mercado y la acción del precio desde una perspectiva completamente diferente. Descubre nuevas posibilidades con el análisis simultáneo de múltiples marcos temporales y múltiples símbolos. Interfaz fácil de usar para el trading manual y la gestión de posiciones, junto con una capacidad ampliada para apli
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Escáner Profesional de Patrones Descripción General CRT Pro Trading EA Ultimate v10 es un Expert Advisor multisímbolo avanzado desarrollado por Helios Technologies que se especializa en detectar y operar patrones CRT (Consolidación-Manipulación-Distribución) con alineación inteligente de tendencia. Este EA combina conceptos de trading institucional con gestión inteligente de señales para proporcionar oportunidades de trading de alta probabilidad en múltiples m
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora del tamaño de la posición (tamaño del lote), apertura de la posición después de la acción del precio, creador de estrategias, operar y olvidarse, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición del porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, el di
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT5 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Telegram ]  New:
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Filtro:
Rhairhai
19
Rhairhai 2025.08.11 01:06 
 

This EA is a game changer, you wont regret buying this tools. Highly recommended!

Kurt Ramiell
23
Kurt Ramiell 2025.08.07 09:05 
 

Zentral Trading Manager is one of the most user-friendly tools I've used on MT5. It gave me real confidence to trade thanks to its clean layout and powerful features. The one-click trade management options, including breakeven, trailing stop, and closing all positions, make trading fast and efficient. I especially appreciate the SL/TP features based on account balance, which help me control risk consistently. It’s lightweight, responsive, and does exactly what I need without cluttering my charts. Perfect for scalping and day trading. Highly recommended for anyone looking for manual trade control with strong risk management features!

Arvin
19
Arvin 2025.08.07 06:04 
 

I had been looking for this kind of EA for a long time, but it was hard to find something reliable especially for managing trades on lower timeframes. Thankfully, I finally discovered this one. It has significantly improved my trade execution, making it much faster and more accurate. Highly recommended for anyone who wants better control and efficiency in their trading!

Carlo Nino
23
Carlo Nino 2025.08.06 12:41 
 

I had an issue on my Mac, and the developer was very eager to help resolve the display problem. He was extremely patient and never gave up until the issue was fixed. I highly recommend Zentral Trading manager EA — it has made my trading and risk management much easier. Five stars — highly recommended!

Respuesta al comentario