Gestor comercial central

Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca

Tome el control de sus operaciones como nunca antes.

Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias.

Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows. Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño.

Características principales (Última actualización 2025):

- One-Click Close - Cierre instantáneamente operaciones de compra/venta, ganadoras/perdedoras, o incluso medias posiciones con precisión quirúrgica.

- Smart SL/TP por Dólar - Establezca Stop Loss y Take Profit utilizando valores reales en USD - no más adivinanzas.

- Trigger-Based Trailing Stop - Dibuja una línea naranja en el gráfico. El Trailing Stop sólo se activa cuando el precio alcanza el nivel personalizado.

- Modo de punto de equilibrio - Bloquee las ganancias con un solo botón. Protección del capital más fácil.

- Memoria de ajustes por símbolo - Recuerda sus entradas por símbolo. No hay necesidad de volver a escribir en cada sesión.

- Visualización de beneficios flotantes en tiempo real - Seguimiento de los beneficios en tiempo real, compatible con cuentas estándar y de céntimos.

- Motor de limpieza automática - Elimina automáticamente las líneas de activación y los estados de las operaciones cuando éstas se cierran. Mantiene su gráfico limpio.

Nuevas funciones añadidas:

- Botones de Compra y Venta Pendientes - Establece órdenes pendientes con líneas de confirmación visuales. Sin entradas accidentales.

- Botón de Señal de Compra/Venta - Simple interruptor ON/OFF para activar o desactivar la lógica de generación de señales.

- Calculadora de tamaño de lote - Calcule el tamaño exacto de su lote en función de su riesgo en USD y la distancia de riesgo personalizada. Ejecución precisa garantizada.

- Diseño DPI-Aware - Ahora puede cambiar el tamaño de las fuentes según sus preferencias.

¿Tiene problemas de diseño o de texto?

Si tiene problemas gráficos como cuadros superpuestos, etiquetas cortadas o fuentes borrosas, no es el EA. Es MetaTrader 5.

Siga estos pasos para solucionarlo:

Haga clic con el botón derecho en su acceso directo a MT5 (Vantage, XM, Exness, etc.) y haga clic en Propiedades Vaya a la pestaña Compatibilidad Haga clic en Cambiar configuración de PPP altos Marque Anular comportamiento de escalado de PPP altos. En escalado, elija Sistema (Mejorado) Haga clic en OK y reinicie MT5

Esto soluciona por completo los problemas de diseño en la mayoría de los monitores de alta PPP.

Construido para la velocidad, la claridad y el control total.

Zentral le permite centrarse en el trading - no en las limitaciones de la plataforma.

Sin palabrería. Sin conjeturas. Todo lo que necesita para operar.



