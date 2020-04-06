Aurora Flow
- Asesores Expertos
- Viktoriia Liubchak
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Flujo Aurora
Aurora Flow es un experto en trading automatizado diseñado para operar con oro (XAUUSD), optimizado específicamente para el marco temporal M1. El asesor se centra en el comercio intradía y está construido para manejar la alta volatilidad característica del mercado del oro.
El experto no utiliza grid trading ni aplica estrategias de martingala. Todas las operaciones se ejecutan con un riesgo controlado y predefinido.
Características principales
- Instrumento de negociación: XAUUSD
- Marco temporal: M1
- Tipo de operación: Intradía
- Tipo de cuenta: Cobertura o compensación
- Negociación en red: No
- Martingala: No
Lógica de negociación
Aurora Flow analiza el mercado del oro en el gráfico de un minuto, identificando la dirección principal del precio y confirmando el impulso suficiente del precio antes de entrar en las operaciones. Las posiciones se abren sólo en condiciones de mercado favorables y estrictamente dentro de la ventana de tiempo de negociación definida.
Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan dinámicamente en función de las condiciones actuales del mercado y de la volatilidad. Este enfoque ayuda a reducir las caídas, proteger el capital y mejorar la gestión de beneficios.
Requisitos mínimos
Depósito mínimo: 100 USD
Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
Plataforma de negociación: MetaTrader 5
Parámetros del Experto (Inputs)
- hora_inicio_utc = 18
- Hora de inicio de operaciones en UTC. El experto comienza a abrir operaciones sólo después de este tiempo.
- hora_fin_utc = 17
- Hora final de negociación en UTC. Después de esta hora, no se abren nuevas operaciones. El experto maneja correctamente las sesiones de negociación que pasan por medianoche.
- stopLoss_ = 50000
- Valor base del Stop Loss en puntos. El nivel real de Stop Loss se ajusta dinámicamente según las condiciones actuales del mercado.
- takeProfit_ = 50000
- Valor base de Take Profit en puntos. El algoritmo puede ajustar este nivel para lograr una óptima relación riesgo-recompensa.
- risk_ = 0.001
- El riesgo por operación es del 0,1 por ciento del saldo de la cuenta. El tamaño del lote se calcula automáticamente.
- MA_period = 230
- Periodo de la media móvil utilizado como filtro de tendencia. Ayuda a evitar entradas en contra de la dirección principal del mercado.
- impulso_precio = 4600
- Impulso mínimo del precio en puntos requerido para confirmar el movimiento del mercado antes de entrar en una operación. Filtra las fluctuaciones débiles y aleatorias del precio.
- Beneficio_ = 0,9
- Coeficiente de gestión de beneficios. Se utiliza para optimizar las salidas de las operaciones y asegurar los resultados obtenidos.