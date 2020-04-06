Flujo Aurora

Aurora Flow es un experto en trading automatizado diseñado para operar con oro (XAUUSD), optimizado específicamente para el marco temporal M1. El asesor se centra en el comercio intradía y está construido para manejar la alta volatilidad característica del mercado del oro.

El experto no utiliza grid trading ni aplica estrategias de martingala. Todas las operaciones se ejecutan con un riesgo controlado y predefinido.





Características principales

Instrumento de negociación: XAUUSD

Marco temporal: M1

Tipo de operación: Intradía

Tipo de cuenta: Cobertura o compensación

Negociación en red: No

Martingala: No





Lógica de negociación

Aurora Flow analiza el mercado del oro en el gráfico de un minuto, identificando la dirección principal del precio y confirmando el impulso suficiente del precio antes de entrar en las operaciones. Las posiciones se abren sólo en condiciones de mercado favorables y estrictamente dentro de la ventana de tiempo de negociación definida.

Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan dinámicamente en función de las condiciones actuales del mercado y de la volatilidad. Este enfoque ayuda a reducir las caídas, proteger el capital y mejorar la gestión de beneficios.





Requisitos mínimos

Depósito mínimo: 100 USD

Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

Plataforma de negociación: MetaTrader 5





Parámetros del Experto (Inputs)