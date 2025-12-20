EURCHF market structure forecaster trend predictor

Hola y bienvenidos alPronosticador de la Estructura del Mercado (MSF), pero antes de profundizar en esta maravillosa y poderosa herramienta, vamos a hacer un poco de mantenimiento de la casa.

Mi nombre esLawrence y soy un ingeniero de software certificado(BS. ingeniería de software), tengo experiencia en el comercio(algo de comercio) que abarca más de6 años y con eso dicho, vamos al grano.

ElMSF ha resultado ser unproyecto muyexitoso, ya que ha sido diseñado para lograr de manera realista excelentes capacidades de predicción de tendencias.

La herramienta ha sido diseñada para ayudar a los operadores apredecir las próximas tendencias y no sólo eso, sino también para ayudar a los operadores a salir de posiciones, ya que les dice laestructura del mercado.

Esta herramientano debe ser utilizada como una señal paraejecutar inmediatamente las operaciones, pero debe ser utilizado como una guía para laconfiguración de posiciones ( entradas) sobre la base de la previsión de la tendencia próxima(80% + precisa) ya que la herramienta ha sido diseñada para tener una excelente capacidad de predecir lo que va a suceder, y por lo tanto también se puede utilizar mediante lapreparación de sus salidas de posición ( posición de cierre) para evitar serdetenido o perder susbeneficios en ejecución.

Configuración.

Añada la herramienta al gráfico y ya está.


Nota: evite el pronóstico si no hay fecha y hora, pero sólo la señal pronosticada, porque es posible que no sepa cuando se generó el pronóstico por lo tanto usted podría entrar o salir cuando su casi o herramienta de dejar.

cuando el pronóstico no muestra la fecha y la hora, significa que ha añadido la herramienta al gráfico después de que la señal ya se ha generado, por lo tanto, espere a futuros pronósticos.Habilite el correo electrónico, o lanotificación mt5, o la notificación de telegrama para que sele informe cuando se produzca el pronóstico .

Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilidades
Autogrids Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada. ️ Características principales Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre e
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilidades
Características Con MT5 a Interactive Brokers(IB) Trader, usted puede: 1. Cargar datos de gráficos de IB a MT5, y Analizar con todos los Indicadores estándar o de cliente. 2. Colocar Órdenes a la Cuenta IB Directamente en MT5. 3. Crear sus propios EAs sobre Valores IB, sólo haciendo cambios mínimos en la función de trading. 3. Hacer sus propios EAs en IB Securities haciendo solo cambios mínimos en la función de trading. Uso 1) Instalación Copie el "Mt5ToIBTraderEn.ex4" y los archivos de ejem
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilidades
Este producto de programa no tiene análogos en el mundo, ya que se trata de un "mando de control" universal de operaciones comerciales, comenzando desde la obtención de las señales comerciales, la automatización de la entrada en la posición, el establecimiento de stop loss y take profit, así como de trailing de beneficio de multitud de transacciones simultáneamente en una ventana abierta. Gestión intuitiva y comprensible del experto en "tres clicks" en la pantalla del monitor, permite utilizar a
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilidades
La utilidad le permite construir diferentes tipos de gráficos: Gráfico de segundos desde 1 segundo hasta 86400 segundos Gráfico de ticks a partir de 1 tick Gráfico de volumen Gráfico Delta Gráfico Renko Gráfico de rangos Versión demo de la utilidad https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Indicadores incorporados para el análisis volumétrico: perfil de mercado diario y perfil de mercado del marco temporal seleccionado, Búsqueda de clusters Desequilibrio VWAP POC dinámico, VAH, VAL la profu
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Utilidades
Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO Cuadro de mandos de análisis de las condiciones del mercado para MT4 / MT5 Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar al trader a identificar en tiempo real las fases de tendencia, lateralidad (rango) y neutralidad . Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones . No genera señales de trading , no abre operaciones ni garantiza beneficios .
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
