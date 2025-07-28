Ultimate Drawdown Recovery EA

5

¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5!

Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5

Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente.

¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT5 ultra-inteligente y rápido como el rayo, diseñado para recuperar drawdowns, asegurar salidas en punto de equilibrio, gestionar operaciones con precisión, y ahora abrir operaciones de recuperación tanto en la misma dirección como en dirección opuesta, basándose en condiciones personalizables. Si usted es un scalper, swing trader, o desarrollador de algo, UDR amplifica su ventaja con la automatización inteligente.


Características clave que hacen que UDR cambie las reglas del juego

Motor inteligente de recuperación de Drawdown

La activación automática activa las operaciones de recuperación cuando las pérdidas alcanzan el umbral definido, como 500 pips, totalmente personalizable. El TP dinámico ajusta el Take Profit al precio de mercado, convirtiendo las pérdidas en ganancias potenciales sin intervención manual. El control de recuperación independiente le permite aplicar la recuperación a todas las posiciones abiertas en todos los símbolos o limitarla al símbolo del gráfico con ApplyRecoveryToAllOpenPositions.

Operaciones de recuperación flexibles en la misma dirección y en direcciones opuestas

Las opciones de recuperación dual incluyen la recuperación en la misma dirección para abrir operaciones en la misma dirección que la posición original, como comprar por comprar, para aprovechar tendencias, y la recuperación en dirección opuesta para abrir operaciones en la dirección opuesta, como vender por comprar, para cubrir retrocesos.

Las Condiciones de Activación Inteligente comienzan con el Umbral de Pérdida para activar la recuperación en una pérdida de pips especificada, como 500 pips. SMA vs. Bandas de Bollinger abre compra, igual o contraria, cuando SMA está por encima de la Banda de Bollinger media o vende cuando está por debajo, con marco de tiempo, periodo y desviación personalizables. Niveles RSI abre compra, igual o al contrario, cuando RSI < 25 o vende cuando RSI > 75, con marco temporal y periodo personalizables, además de registro detallado para mayor transparencia. Condiciones Combinadas soporta RecoveryStartPips + SMA_BB o RecoveryStartPips + RSI para entradas precisas.

La lógica de dirección inteligente da prioridad a las señales del indicador de RSI o SMA_BB cuando ambos tipos de recuperación están activados; para las activaciones basadas en pérdidas, tiene prioridad la recuperación en la misma dirección. Una recuperación por símbolo limita a una operación de recuperación por símbolo para evitar el exceso de operaciones.

Los tamaños de lote personalizables ofrecen multiplicadores fijos, como el mismo, el doble o el triple del lote original, o tamaños basados en la renta variable, como el 50% del riesgo de renta variable. Recuperación Stop-Loss proporciona opcional stop-loss para las operaciones de recuperación, como 500 pips, para limitar el riesgo en los mercados volátiles.

Las opciones avanzadas de cierre le permiten cerrar todas las posiciones, sólo las de recuperación, sólo las iniciales, tanto las iniciales como las de recuperación, o un porcentaje del volumen de recuperación, como el 50%, cuando se alcanzan los objetivos de beneficios. El seguimiento preciso de posiciones sigue las relaciones entre las operaciones iniciales y de recuperación para un cierre exacto, como CloseInitialAndRecovery.

Modo de recuperación multisímbolo

La aplicación para toda la cartera o para un símbolo específico cubre la recuperación, el TP de arrastre o el punto de equilibrio para todas las posiciones abiertas o se centra en el símbolo del gráfico actual, controlado de forma independiente. La gestión integral gestiona divisas, oro, BTC, índices y mucho más con cálculos de pips a medida para una mayor precisión.

Protección de punto de equilibrio incorporada

El Punto de Equilibrio Automático fija el TP para alcanzar el punto de equilibrio en un umbral de pérdida especificado, como 100 pips, evitando pérdidas totales. Aplicación flexible se aplica a todas las posiciones o al símbolo del gráfico con BreakEvenAllOpenPositions. Prioridad de arrastre desactiva el punto de equilibrio si el TP de arrastre está activo, garantizando un bloqueo óptimo de los beneficios.

Ajuste dinámico del TP dinámico

El Movimiento Inteligente de TP activa el TP de arrastre en un umbral de pérdida, como 500 pips, y lo ajusta sólo cuando es beneficioso. El Control Independiente se aplica a todas las posiciones o al símbolo del gráfico con ApplyTrailingTPToAllOpenPositions. Profit Locking asegura las ganancias durante la recuperación mientras minimiza el riesgo.

Configuración ultraflexible

Habilite o deshabilite funciones independientemente para trailing TP, punto de equilibrio, recuperación en la misma dirección, recuperación en dirección opuesta y stop-loss de recuperación. Los umbrales de pips personalizados configuran los disparadores de pérdidas, ganancias y stop-loss para ajustarse a su perfil de riesgo. Marcos temporales de indicadores configure SMA_BB o RSI en cualquier marco temporal con periodos y desviaciones personalizables.

Opciones de cierre elija cerrar todas las posiciones, sólo recuperación, sólo inicial, ambas o volumen de recuperación parcial. La flexibilidad del tamaño del lote utiliza multiplicadores fijos o un tamaño basado en la equidad para las operaciones de recuperación. El registro detallado supervisa las condiciones del RSI, los desencadenantes de las operaciones y el seguimiento de las posiciones para una transparencia total.

Ejecución rapidísima

Optimizado para MT5, se ejecuta a la perfección en cada tick sin retrasos ni desorden. Compatibilidad Universal funciona con cualquier broker, incluyendo cuentas de prop firm, y se adapta a todos los tipos de mercado.

Novedades en v2.7 (2025 Edición Final)


Limitador de Pérdida Diaria - detiene automáticamente el EA si la pérdida diaria alcanza el % establecido (por defecto 10%)

TP de arrastre independiente SÓLO para operaciones iniciales: las operaciones de recuperación ya no se ven afectadas.

Break-Even independiente para operaciones iniciales y de recuperación - control total

Trailing Stop clásico en operaciones de recuperación (lado de las ganancias) - bloquea las ganancias como un profesional

Opciones completas de cierre "Cuando alcance el SL de recuperación" - cierre inicial + recuperación, parcial, etc.

GetPip() universal a prueba de balas - ahora funciona perfectamente en XAUUSD, BTCUSD, índices, pares JPY en cada broker en 2025+.

Valores por defecto recomendados como entradas



¿Para quién es?

Operadores manuales añaden un seguro contra pérdidas con recuperación y protección automatizadas. Los usuarios de Grid y Martingale mejoran las estrategias con operaciones inteligentes de recuperación en la misma dirección o en dirección opuesta. Los operadores de bots integran un sistema a prueba de fallos para proteger cada operación. Todos los Serious Traders se centran en la rentabilidad a largo plazo y la preservación del capital.

¿Por qué UDR? Una sola mala operación puede borrar meses de progreso. UDR le ofrece control, protección y recuperación incluso en mercados de alta volatilidad. Convierta sus mayores pérdidas en salidas de equilibrio, pérdidas menores o ganancias con operaciones inteligentes de recuperación en la misma dirección o en dirección opuesta. Eso no es sólo estrategia, es sostenibilidad.

Rendimiento en el que puede confiar

100+ Optimizaciones lo construyen para MT5 con un manejo preciso de pips para EURUSD, XAUUSD, BTCUSD, y más. Ejecución fiable se adapta a la estructura de pips de cada símbolo para una máxima precisión.

Configuración única. Beneficios de por vida. Instale UDR, configure sus preferencias y deje que funcione como su gestor de riesgos 24/7, guardián de sus operaciones y potenciador de beneficios. Configúrelo una vez y disfrute de protección de por vida.

Notas Importantes

Sólo Gestión de Operaciones significa que UDR no abre operaciones iniciales; gestiona y recupera las existentes. Compatibilidad Universal funciona en cualquier marco temporal y con cualquier broker. Pruebas Demo Recomendado para probar en una cuenta demo y afinar los parámetros de su estrategia.

Comentarios 1
Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.09.27 16:11 
 

Excellent results, traceable recoveries and fast support

Productos recomendados
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y hay que ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre t
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Utilidades
Resumen : El Panel Avanzado de Negociación de Noticias es una herramienta versátil diseñada para operadores que confían en estrategias de negociación basadas en noticias. Este Asesor Experto (EA) proporciona una interfaz gráfica intuitiva que permite a los usuarios configurar rápidamente órdenes pendientes y gestionar el riesgo con facilidad. Con la capacidad de colocar automáticamente órdenes Stop de compra/venta en función de la distancia preestablecida entre la orden Stop y el precio de compr
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Utilidades
Presentamos nuestra herramienta Trailing Stop, una potente solución diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el seguimiento de sus operaciones en función de un número seleccionado de velas. Esta herramienta proporciona una función avanzada que le permite ajustar dinámicamente su nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor, con el objetivo de bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales. Con la herramienta Trailing Stop, tiene la flexibilidad
Binance Grid Pro
Joel Juanpere
Utilidades
Binance Grid Pro ofrece una alternativa a la incorporada en los sistemas de cuadrícula Binance Plataforma ofrece. Esta utilidad le permite definir los parámetros de una cuadrícula para interactuar con su cuenta Binance utilizando una cuenta de Margen Aislado. Esto es, similar a Spot Grid en Binance. Esto no es para el manejo con contratos de derivados, es para el manejo con Spot a través de Isolated Margin Account. Pero obviosly esta utilidad ofrece un enfoque diferente que construido en Binan
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: ATR , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores - Average True Range (ATR )- de múltiples marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático , algoritmos de negociación o
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de operaciones de MT5 a MT5: Replicación de operaciones maestro-esclavo unificada para MetaTrader 5 Desbloquee la replicación de operaciones sin fisuras con el MT5 to MT5 Trade Copier, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, ahora rediseñado en una solución única y eficiente. Esta versión actualizada combina las funcionalidades Maestro y Esclavo en un EA, lo que le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos con un solo parámetro. Tanto si está replicando operacio
Shift the Frame
Hachiyerum Prince Chindah
Asesores Expertos
Eleva tu Trading con Shift the Frame ¿Estás listo para tomar el control del mercado? El EA Shift the Frame ofrece herramientas de vanguardia para ayudarte a navegar por los mercados con precisión, combinando flexibilidad, características avanzadas y seguridad. Ya sea que busques un crecimiento constante o una recuperación rápida, este EA está diseñado para ambos. How to Run EA: [Link Here] Latest news: [Link Here] Características Principales: Filtro de Noticias: Mantente seguro evitando event
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
La estrategia de los Asesores Expertos provino de un grupo EA Nation de Facebook. El grupo tiene más de 40 mil miembros. Abre una operación de cobertura para cada nueva vela y abre la cuadrícula cuando la posición está en el lado perdedor de la operación. Cuadrícula promedio = N                     = la suma de 6 barras antes de la barra actual / N Marco de tiempo = abre una nueva operación de cobertura cuando aparece una nueva barra Lote automático = 1 lote significa que en $ 10,000
Telegram EA Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilidades
Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT5:  www.mql5.com/en/market/product/95742 Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Te
FREE
CloseTimer Pro
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Este Asesor Experto (EA) cierra automáticamente las órdenes de mercado después de un intervalo de tiempo especificado - esencialmente, funciona como un temporizador de operaciones. Utilice esta herramienta cuando necesite cerrar operaciones automáticamente después de un cierto período. Parámetros de entrada: Sólo símbolo actual - Si se establece en true , el EA cerrará sólo las órdenes para el símbolo del gráfico. Si es falso, cerrará las órdenes de cualquier símbolo. Tiempo de espera - La durac
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magia
BatchLoaderGUIApp
Adebayo Bisiriyu Adewole
Utilidades
BatchLoaderGUIApp es una herramienta que permite a los operadores gestionar eficientemente sus operaciones con "UN CLIC" como "Cerrar todas las posiciones con pérdidas o ganancias", "Cerrar una posición individual o por lotes con pérdidas o ganancias" y "Modificar posiciones". La opción Lote Móvil permite al operador cargar por lotes una única ejecución móvil. "Experimente la máxima eficiencia comercial con BatchLoaderGUIApp para MetaTrader: gestión con un solo clic para abrir, cerrar y modifica
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Utilidades
EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí Resumen ¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente? EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en u
Easy Order Watcher
PT KARSA REKA CIPTA
Utilidades
Easy Order Watcher: Monitoreo inteligente de operaciones y notificaciones Mantén el control de tus operaciones dondequiera que estés. Easy Order Watcher es un Asesor Experto (EA) ligero y potente que rastrea tus operaciones en vivo y te notifica al instante cuando tus posiciones alcanzan niveles clave de ganancias o pérdidas, según tus umbrales personalizados. También muestra el nivel de margen en tiempo real y alertas con fecha y hora ajustadas a tu zona horaria. Ya sea que estés lejos de
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilidades
Click Trade Manager es nuestro mejor producto hasta la fecha. La mejor solución tanto para principiantes como para profesionales. Proteja su FTMO/MFF prop firm o sus cuentas personales de sobrepasar los límites de drawdown. El EA cierra automáticamente todas las operaciones para que nunca alcancen sus límites de reducción. Le avisa si una operación puede sobrepasar su límite de reducción. Cierra las operaciones automáticamente cuando se alcanza el objetivo de beneficios. Se puede configurar pa
Price Line BnS Stops Utility EA
Opengates Success International
Utilidades
Price Line B-n-S Stops Utility EA Este Asesor Experto es un EA manual que puede usarse para abrir simultáneamente órdenes Buy Stop y Sell Stop, cuando el trader no sabe hacia dónde se dirige el mercado o cuando la estrategia requiere que ambas órdenes pendientes se abran al mismo tiempo para capturar la tendencia, sin importar hacia dónde vaya después de una ruptura o durante una noticia. Usa el precio como punto medio y el usuario puede establecer manualmente la distancia deseada (por ejemplo 1
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilidades
Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Telegrama EA Manager es una herramienta eficaz para reali
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotecas
¡Te presentamos tu nuevo EA para operar! Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de divisas. Por qué este EA es imprescindible: Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader. Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados Listo para usar nada
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Utilidades
Telegrama Notificar MT5 Telegram Notify MT5 es una herramienta para conectar tus actividades de MetaTrader 5 a tu chat/canal de Telegram. Es útil para monitorizar tu cuenta de MetaTrader 5 enviando una notificación a tu chat/canal de Telegram particular cuando alguien/EA está colocando operaciones, modificando el TP/SL de la orden, cerrando operaciones y etc. Este EA no coloca ninguna operación en su cuenta. Este EA también podría ser una herramienta conveniente para monitorear las actividades
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilidades
Introducción Nuestro sistema es más que una herramienta: es su guía personal en el dinámico panorama del trading. Desarrollado por expertos y optimizado mediante estrategias avanzadas, este innovador predictor proporciona a los operadores una poderosa ventaja. No se trata sólo de las características; se trata de un viaje comercial que se destaca de la multitud. Prepárese para una experiencia de trading mejorada como nunca antes. Qué hace Predicción de la próxima vela: Imagine obtener información
Equity Manager By Obaro Daniel Dietake
Obaro Daniel Dietake
Utilidades
Este Equity Manager cierra la mayor cantidad de posiciones abiertas instantáneamente simplemente por el umbral de ganancia/recompensa o pérdida/riesgo que ingresa en él (en la moneda base de su cuenta comercial). El gestor de renta variable gestiona cada posición según este umbral de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, tenía 10 posiciones abiertas y 5 de ellas habían cruzado el umbral, el administrador de acciones las cerrará todas justo cuando lo cruzaron a la velocidad de la computadora.
FREE
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
QuantumXAU Matrix - EA Inteligente de Oro para MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix es un potente Asesor Experto, totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Sigue una estrategia de promediación inteligente con gestión de riesgos controlada, con el objetivo de obtener ganancias consistentes a través de un tamaño de lote adaptable y una sincronización comercial precisa. Específico para cada símbolo : Opera sólo en XAUUSD para un rendimiento opti
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilidades
Puede ver los datos de Binance Spot al instante en Metatrader 5 y le permite utilizar todas las características que Metatrader le ha proporcionado. Puedes acceder a los datos de todos los símbolos listados en Binance Futures. No olvides configurar la zona horaria. En Binance es 00:00 UTC. Necesitas arreglarlo de acuerdo a tu propio país. Necesitas instalar el plugin gratuito Binance Spot Symbol List. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Después de cargar, automáticamente descarga los dat
Trendscout MT5
Chinedu Peter
Utilidades
¡Experimente la solución definitiva de auto-negociación de líneas de tendencia! Nuestro asesor experto / utilidad le permite colocar sin esfuerzo una o más líneas de tendencia de diferentes marcos de tiempo - que coloca un comercio en la dirección de ruptura. 1. AUTO TRADING / TRADING MANUAL Trendscout puede colocar órdenes para usted de forma automática. Tienes que activar "Auto trading" y también marcar la casilla "Enable live trading" en la ventana de parámetros. Cuando el precio cruza una l
Pip Titan Gold Trader Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Gold Trader Pro 2.0 es un asesor experto avanzado (EA) diseñado específicamente para operar con XAU/USD (Oro). Combinando algoritmos de vanguardia con sólidas herramientas de gestión de riesgos, este EA permite precisión, seguridad y adaptabilidad para los operadores en los volátiles mercados de oro. Características principales : Optimizado para XAU/USD : Adaptado para capitalizar la alta volatilidad y las fuertes tendencias del oro. Filtro de noticias : Protege su cuenta evitando ope
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
Utilidades
Detector de Rango Boom y Crash: ¡Su arma secreta para los picos de negociación! Presentamos el Boom and Crash Range Detector, una poderosa herramienta diseñada para revolucionar su experiencia de trading. Desarrollado utilizando una estrategia compuesta y optimizada con la ayuda de un modelo de aprendizaje automático, el sistema se basa en grandes cantidades de datos históricos que han sido analizados a la perfección. ¿El resultado? Un sistema altamente preciso que identifica dónde es probable
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilidades
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB : NO FUNCIONA EN STRATEGY TESTER. PARA PROBAR, DM ME Opere de forma más sencilla, inteligente, segura y eficiente ¿Está preparado para transformar sus operaciones con una gestión del riesgo de nivel institucional? Pro Trader Assistant 1.1 es la solución completa para dominar la psicología del trading, el control del riesgo y la eficiencia en la ejecución. Diseñado tanto para los retos de las empresas como para el comercio minorista.
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
Utilidades
VERSION DEMO DISPONBLE !!!! contacta me y pruebalo GRATIS 20 días antes de comprar. Deja deperder cuentas de fondeo!!  Evíta los avisos de riesgo (1% warnings etc....)!  Evite el exceso de operaciones, el FOMO y los comportamientos compulsivos, imponiendo límites de riesgo avanzados a su cuenta de operaciones utilizando EmoGuardian. Agregue automáticamente Stop Loss a las posiciones, administre las pérdidas de EA, cargue/descargue EA automáticamente. Limite el riesgo por posición, por operación
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT5 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Telegram ]  New:
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Otros productos de este autor
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de operaciones de MT5 a MT5: Replicación de operaciones maestro-esclavo unificada para MetaTrader 5 Desbloquee la replicación de operaciones sin fisuras con el MT5 to MT5 Trade Copier, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, ahora rediseñado en una solución única y eficiente. Esta versión actualizada combina las funcionalidades Maestro y Esclavo en un EA, lo que le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos con un solo parámetro. Tanto si está replicando operacio
Universal Trailing Stop and Breakeven EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Maximice sus beneficios y proteja su capital en cualquier símbolo, cualquier broker, cualquier dígito. Vídeo de demostración: https://youtube.com/shorts/enSPf2qCsVU?si=1LBVjmVzgFJE751C El EA Universal Trailing Stop and Breakeven es una herramienta potente y fácil de usar para principiantes que automatiza la gestión del trailing stop en todas sus operaciones abiertas. Si usted está scalping XAUUSD, balanceo BTCUSD, o el día de comercio EURUSD, este asesor experto asegura que siempre está bloquea
FREE
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT5 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la
Risk Manager Optimum
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
RiskManagerOptimum para MetaTrader 5 - ¡Su red de seguridad comercial definitiva! RiskManagerOptimum es el Asesor Experto más avanzado y profesional para la gestión de riesgos en cuentas y operaciones para MetaTrader 5. No abre operaciones. Supervisa y gestiona las posiciones existentes en tiempo real para controlar el riesgo, la reducción, y la exposición a través de todos los símbolos. El EA está diseñado para operadores manuales, algorítmicos y de cartera que requieren un control estricto y
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
MT4/MT5 Dual Copier Pro: ¡Aumente el éxito de sus operaciones con una precisión perfecta! Demostración en Youtube: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Desbloquee el poder de la replicación automática de operaciones con Dual Copier Pro, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta,
MT4 to MT4 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT4 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4. Tanto si es un trader experimentado, un gestor de fondos de cobertura o un gurú de las empresas de capital riesgo, esta herramienta robusta y repleta de funciones garantiza que sus operaciones se copien con la precisión de un rayo en
Ultimate Trade and Alert Assistant
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Asistente definitivo para operaciones y alertas Eleve sus operaciones con precisión y control Presentamos Ultimate Trade and Alert Assistant de Feedosky, un potente y versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para potenciar a los operadores con alertas de precios precisas, ejecución de operaciones sin problemas y gestión inteligente de posiciones. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, este EA combina la automatización de vanguardia con características pers
Filtro:
Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.09.27 16:11 
 

Excellent results, traceable recoveries and fast support

Freedom Uzochukwu Nnadi
1889
Respuesta del desarrollador Freedom Uzochukwu Nnadi 2025.09.27 23:17
Thanks for your Review, glad you enjoy it, for any form of support, feel free to reach out to me and also feel free to check my catalog, there are some really useful utilities in there
Respuesta al comentario