Panel de operaciones profesional con gestión avanzada del riesgo

MT5 Trade Manager - Panel de control multipágina

Transforme su experiencia de trading en MetaTrader 5 con este completo sistema de gestión de operaciones que cuenta con un elegante panel de control multipágina que le ofrece un control total al tiempo que mantiene la máxima visibilidad de los gráficos.

Características principales

6 Páginas Interactivas

CUADRO DE M ANDOS - Visión rápida con el saldo en tiempo real, la equidad, el margen, y el P / L de hoy. Botones de COMPRA/VENTA con un solo clic y cierre de emergencia de todas las posiciones.

TRADE - Ejecución avanzada de órdenes con tamaño de lote personalizable, SL/TP en pips, datos de mercado en tiempo real (Bid/Ask/Spread), y botones grandes de respuesta.

POSICIONES - Monitorización activa de las operaciones con actualizaciones de P/L en tiempo real, distintivos de COMPRA (verde) y VENTA (rojo) codificados por colores, visualización de la entrada frente al precio actual y botones de cierre individuales.

HISTORIAL - Diario completo de operaciones que muestra todas las posiciones cerradas con seguimiento de ganancias/pérdidas y detalles de las operaciones.

RIESGO - Centro de gestión de riesgos con SL/TP automático, trailing stop, break even y protección diaria contra pérdidas. Todas las funciones se controlan mediante sencillos interruptores basculantes.

⚙️ AJUSTES - Centro de configuración para tamaño de lote por defecto, SL/TP, deslizamiento, número mágico, posiciones máximas y porcentaje de riesgo.

Características avanzadas

Gestión inteligente del riesgo

Trailing Stop : Sigue automáticamente al precio para bloquear los beneficios.

: Sigue automáticamente al precio para bloquear los beneficios. Punto de equilibrio : Mueve el SL a la entrada + beneficio después del disparo

: Mueve el SL a la entrada + beneficio después del disparo Limitador de pérdidas diario : Cierra automáticamente todas las operaciones en el límite de pérdidas

: Cierra automáticamente todas las operaciones en el límite de pérdidas Límites de posición: Evita el exceso de operaciones

Interfaz profesional

Diseño compacto : 320x480 píxeles que caben perfectamente en la esquina del gráfico

: 320x480 píxeles que caben perfectamente en la esquina del gráfico Actualizaciones en tiempo real : Todos los datos se actualizan cada segundo

: Todos los datos se actualizan cada segundo Colores vibrantes : Indicadores verde (beneficio/compra) y rojo (pérdida/venta)

: Indicadores verde (beneficio/compra) y rojo (pérdida/venta) Navegación intuitiva: Haga clic en las pestañas para cambiar de página al instante

Operaciones con un solo clic

Ejecute órdenes de COMPRA/VENTA al instante

Cierre posiciones individuales o todas con un solo clic

Seguimiento en tiempo real de las pérdidas y ganancias de cada posición

Especificaciones técnicas

Tamaño del panel : 320 x 480 píxeles (compacto, apto para gráficos)

: 320 x 480 píxeles (compacto, apto para gráficos) Frecuencia de actualización : En tiempo real (actualización de 1 segundo)

: En tiempo real (actualización de 1 segundo) Compatibilidad con brokers : Funciona con todos los brokers MT5

: Funciona con todos los brokers MT5 Activos : Soporta Forex, Metales, Índices, Cripto, CFDs

: Soporta Forex, Metales, Índices, Cripto, CFDs Número mágico: Configurable para compatibilidad multi-EA

Perfecto para

Operadores diarios : Ejecución rápida y supervisión de posiciones

: Ejecución rápida y supervisión de posiciones Swing Traders : Fijar y olvidarse con trailing stops

: Fijar y olvidarse con trailing stops Estafadores : Capacidades de entrada/salida rápida

: Capacidades de entrada/salida rápida Todos los niveles de experiencia: Interfaz intuitiva con herramientas profesionales

Lo que obtiene

✅ Completo sistema de gestión de operaciones de 6 páginas ✅ Seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real ✅ Gestión avanzada del riesgo (trailing stop, break even, límites diarios) ✅ Capacidad de negociación con un solo clic ✅ Interfaz profesional y colorida ✅ Historial de operaciones y estadísticas ✅ Ajustes totalmente configurables ✅ Funciona con cualquier broker e instrumento

⚠️ Notas importantes

Pruebe primero en una cuenta demo antes de operar en vivo

Habilite AutoTrading para que el EA funcione

Los ajustes de gestión de riesgos son muy recomendables

Garantice un margen libre suficiente para las nuevas operaciones

Guía de inicio rápido

Principiantes:

Utiliza la página del panel de control para operaciones rápidas

Habilite todas las funciones de gestión de riesgos

Establecer stop losses conservadores (50+ pips)

Limite las posiciones máximas a 3-5

Avanzado:

Personalice los valores predeterminados en la página Configuración

Ajuste la distancia del trailing stop a su estrategia

Ajuste los activadores del punto de equilibrio

Utilice la página de Operaciones para entradas detalladas

Mejores prácticas de gestión de riesgos

Utilice siempre stop losses No arriesgue más del 1-2% por operación Establezca objetivos de beneficios realistas Controle los límites de pérdida diarios Utilice el punto de equilibrio para proteger las operaciones ganadoras Habilite trailing stops en mercados con tendencia

⚖️ Descargo de responsabilidad

Operar con divisas y CFDs conlleva un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Un apalancamiento elevado puede jugar tanto en su contra como a su favor. Considere cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder.