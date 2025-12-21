BLao Trading Assistant

B'LAO Trading Tool - Herramienta profesional de ejecución y gestión de órdenes

Bienvenido a B'LAO Trading Tool: el asistente de negociación definitivo diseñado para que su ejecución sea intuitiva, precisa y rapidísima.





Características: Riesgo inteligente y dimensionamiento de posiciones

Cálculo visual del riesgo: Determine el tamaño de su operación al instante utilizando la herramienta Crosshair.





Escalado dinámico del volumen: Simplemente seleccione su entrada y arrástrela hasta el nivel de Stop Loss deseado; la herramienta calcula automáticamente el Volumen exacto (tamaño del Lote) en función de su riesgo máximo predefinido.

Planificación precisa: No más cálculos manuales o calculadoras externas; planifique su riesgo directamente en el gráfico antes de entrar.





Características principales:

Precisión en la ejecución de operaciones:

Operaciones con un solo clic: Botones instantáneos de COMPRA/VENTA para una entrada inmediata en el mercado.

Soporte de órdenes pendientes: Botones dedicados para Límite de Compra y Límite de Venta para capturar retrocesos estratégicos.





Protección avanzada y automatización:

Punto de equilibrio: Mueva automáticamente su Stop Loss al punto de entrada para asegurar su capital.

Modo TP/SL automático: Alterne la asignación automática de Take Profit y Stop Loss para cada nueva posición.

Fusionar TP/SL: Sincronice los niveles de salida en múltiples operaciones abiertas para una gestión unificada.





Operaciones masivas y eficiencia:

Take Profit Todos / Stop Loss Todos: Cierre o modifique todas las posiciones al instante con un solo clic.

Orden Grid: Despliegue estrategias grid de forma eficiente para gestionar la volatilidad del mercado.

Borrar Orden / Borrar Entrada: Rápidamente dọn dẹp órdenes pendientes o restablecer los campos de entrada para mantener un espacio de trabajo limpio.





Panel de control y análisis en tiempo real:

El panel B'LAO proporciona una visión global de su exposición actual:

Seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real: Supervise las pérdidas y ganancias en USD en tiempo real.

Métricas de exposición: Vea los lotes totales y el precio medio de todas las posiciones abiertas.

Sincronización de cuentas: Seguimiento del número mágico integrado para garantizar que la herramienta sólo gestiona las operaciones específicas que usted desea.





¿Por qué elegir B'LAO? Diseñada con un enfoque en la ergonomía y la velocidad, la interfaz de B'LAO utiliza señales visuales de alto contraste para reducir la carga cognitiva. Le permite actuar sobre las oportunidades de mercado con confianza, eliminando los errores manuales y mejorando su disciplina de gestión de riesgos.