Advanced SMC Indicator

Indicador de conceptos de dinero inteligente - Sistema profesional de trading TIC/SMC

🎯 Transforme sus operaciones con el análisis de dinero inteligente de nivel institucional

Libere el poder de las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) con este indicador avanzado que identifica zonas de entrada de alta probabilidad y establece de forma inteligente objetivos de Take Profit en el siguiente Punto de Interés (POI). Deje de adivinar dónde salir de sus operaciones: ¡deje que la lógica institucional le guíe hasta el siguiente Bloque de Órdenes o nivel clave de la estructura del mercado!

⭐ ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR SEA ÚNICO?

🎲 S istema inteligente de toma de beneficios basado en el PDI

A diferencia de los indicadores tradicionales que utilizan relaciones fijas de Riesgo/Recompensa, este indicador calcula dinámicamente su Take Profit apuntando al siguiente Punto de Interés significativo:

  • Para señales de COMPRA: Se dirige automáticamente a la siguiente resistencia (Bloqueo de orden bajista, Zona de suministro, FVG bajista o Swing High).
  • Para señales de VENTA: Se dirige automáticamente al siguiente soporte (Bloque de Orden alcista, Zona de Demanda, FVG alcista o Swing Low).
  • Adaptable: Si no se encuentra ningún PDI o está demasiado cerca, vuelve a la configuración óptima por defecto
  • Profesional: Así es como piensan los operadores institucionales: operando de estructura en estructura

📊 Suite completa de conceptos de dinero inteligente

Todas las herramientas esenciales SMC/ICT en un potente indicador:

Break of Structure (BOS) - Identifica cambios de dirección del mercado ✅ Fair Value Gaps (FVG) - Zonas de entrada premium creadas por desequilibrios ✅ Order Blocks (OB) - Últimas velas institucionales antes de movimientos fuertes ✅ Supply & Demand Zones - Zonas clave de liquidez ✅ Swing Highs & Lows - Puntos pivote críticos ✅ Visual Zones - Todas las estructuras dibujadas en el gráfico en tiempo real.

🎛️ Cuadro de mandos de trading profesional

Un completo panel de información muestra:

  • Detalles de la cuenta: Número de cuenta y nombre del broker
  • Análisis del mercado: Dirección del BOS, spread actual, recuento de zonas activas
  • Señales de operaciones en directo: Alertas de COMPRA/VENTA en tiempo real con configuración completa de la operación
  • Niveles de entrada: Precio de entrada exacto con razonamiento
  • Stop Loss: SL preciso con distancia en pips
  • Take Profit: Nivel TP en el siguiente POI con distancia en pips
  • Objetivo TP: Muestra qué estructura es el objetivo ("Próximo PDI de resistencia", "Próximo PDI de soporte")
  • Riesgo/Recompensa: Relación RR real calculada a partir de distancias reales
  • Recordatorio de noticias: Sistema de alerta de noticias económicas incorporado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de señales de trading

  • ✅ Señales claras de COMPRA/VENTA cuando el precio entra en zonas SMR válidas
  • ✅ Sólo se activa después de la ruptura confirmada de la estructura
  • ✅ Flechas de señal visuales en el gráfico
  • ✅ Configuración completa de la operación mostrada al instante
  • ✅ Motivo de entrada explicado (FVG alcista, zona de demanda, etc.)

Detección avanzada de zonas

  • Gaps de valor razonable: Identifica automáticamente los FVG alcistas y bajistas.
  • ✅ Bloqueos de órdenes: Detecta la última vela opuesta antes de movimientos institucionales fuertes
  • Oferta/Demanda: Encuentra zonas de consolidación antes de movimientos explosivos
  • Todas las zonas dibujadas en el gráfico con código de colores para facilitar su identificación

Gestión inteligente del riesgo

  • ✅ Stop Loss por debajo/por encima de la estructura de entrada
  • ✅ Take Profit en la siguiente resistencia/soporte lógico
  • ✅ Protección de distancia mínima de TP
  • ✅ Visualización de la relación riesgo/recompensa real
  • ✅ Distancia SL personalizable

Recordatorio de noticias y monitor de spreads

  • ✅ Configurar hasta 3 eventos de noticias diarias
  • ✅ Temporizador de cuenta atrás hasta la próxima publicación económica
  • Alerta roja cuando las noticias están dentro de la ventana de aviso
  • ✅ Seguimiento de la difusión en tiempo real con código de colores
  • ✅ Evite operar durante condiciones de spread alto

Excelencia visual

  • Zonas FVG: Azul claro (alcista) / Coral claro (bajista)
  • Oferta/Demanda: Rosa (oferta) / Verde (demanda) - relleno sólido
  • Bloques de órdenes: Azul Dodger (alcista) / Carmesí (bajista) - contornos punteados
  • Línea BOS: Línea discontinua amarilla que muestra la última ruptura de estructura
  • ✅ Flechas de señal: Flechas verdes alcistas / rojas bajistas en los puntos de entrada
  • ✅ Diseño limpio, profesional y no intrusivo.

📈 CÓMO FUNCIONA

Paso 1: Análisis de la estructura del mercado

El indicador busca continuamente rupturas de estructura (BOS):

  • BOS alcista: El precio rompe por encima del máximo reciente → Buscando configuraciones de COMPRA
  • BOS Bajista: El precio rompe por debajo del mínimo reciente → Buscando configuraciones de VENTA

Paso 2: Identificación de la zona de entrada

Después de que se confirma la BOS, el indicador supervisa el precio para la entrada en:

  • Brechas de valor razonable (FVG)
  • Zonas de oferta/demanda
  • Bloques de órdenes

Paso 3: Generación de señales

Cuando el precio entra en una zona válida alineada con la dirección BOS:

  • Señal de COMPRA: BOS alcista + Precio en zona FVG o Demanda alcista
  • Señal de VENTA: BOS bajista + Precio en FVG bajista o zona de oferta

Paso 4: Cálculo inteligente del TP

El indicador busca el siguiente Punto de Interés significativo:

  • Escanea todos los Bloques de Órdenes en la dirección de la operación
  • Comprueba todas las zonas de Oferta/Demanda
  • Revisa todos los FVG
  • Identifica los máximos y mínimos de las oscilaciones
  • Selecciona el POI válido más cercano como objetivo de Take Profit

Paso 5: Ejecución de la operación

Usted recibe:

  • Precio de entrada
  • Stop Loss (por debajo/por encima de la estructura)
  • Take Profit (en el siguiente PDI)
  • Relación riesgo/recompensa
  • Razonamiento de la operación

🎯 EJEMPLO DE ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

ESCENARIO DE COMPRA:

1. El mercado rompe por encima del máximo de oscilación → BOS alcista confirmado 2. El precio retrocede a FVG alcista en 1,1050 3. Señal generada: "COMPRA - FVG alcista" Entrada: 1.1050 Stop Loss: 1.1000 (50 pips) - Por debajo de la zona FVG Take Profit: 1.1180 (130 pips) - Próxima orden bajista Bloqueo TP Objetivo: "Próxima resistencia POI" Riesgo/Recompensa: 1:2.60 4. La operación alcanza el TP en el OB bajista → +130 pips de beneficio

ESCENARIO DE VENTA:

1. 1. El mercado rompe por debajo del mínimo de oscilación → BOS bajista confirmado. 2. El precio repunta hacia la zona de oferta en 1,1200. Señal generada: "VENTA - Zona de oferta" Entrada: 1,1200 Stop Loss: 1,1250 (50 pips) - Por encima de la zona de oferta Take Profit: 1,1080 (120 pips) - Próxima zona de demanda TP Objetivo: "Próximo soporte POI" Riesgo/Recompensa: 1:2,40 4. La operación alcanza el TP en la zona de demanda → +1,5 pips. La operación alcanza el TP en la zona de demanda → +120 pips de beneficio

⚙️ AJUSTES PERSONALIZABLES

Ajustes de estructura

  • SwingBars (Por defecto: 5): Barras requeridas para la identificación de swing high/low
  • FVGMinPips (Predeterminado: 5): Tamaño mínimo de FVG para que se considere válido
  • MaxBarsBack (Predeterminado: 500): Barras históricas a analizar
  • OrderBlockBars (Por defecto: 5): Periodo de retrospectiva para la detección de bloques de órdenes

Gestión del riesgo

  • StopLossPips (Por defecto: 50): Distancia SL fija en pips
  • UseNextPOI_TP (Por defecto: true): Activa el sistema Take Profit basado en POI
  • MinTPDistance (Predeterminado: 20): Distancia mínima de TP si POI está demasiado cerca

Panel de Información

  • PanelColor: Color de fondo
  • TextColor: Color del texto
  • HeaderColor: Color del texto de cabecera
  • FontSize (Por defecto: 9): Tamaño de fuente
  • PanelX/PanelY: Posición del panel en el gráfico

Recordatorio de noticias

  • NewsTime1/2/3: Programe hasta 3 eventos de noticias diarios (formato HH:MM, 24 horas)
  • NewsAlertMinutes (Predeterminado: 15): Alerta antes del evento de noticias (en minutos)

Opciones de visualización

  • MostrarZonas: Activar/Desactivar zonas FVG y Oferta/Demanda
  • MostrarLíneaBOS: Muestra la línea BOS
  • ShowSignalArrows: Mostrar flechas de señal en el gráfico

💎 BENEFICIOS

Para nuevos operadores

Aprenda los conceptos de Smart Money visualmente en sus gráficos ✅ Reglas claras de entrada y salida - sin adivinanzas ✅ Gestión del riesgo incorporada con colocación lógica de SL/TP ✅ El recordatorio de noticias evita operar durante eventos de alto impacto ✅ Confirmación visual de todas las estructuras clave

Para operadores con experiencia

Automatice la identificación de estructuras - ahorre horas de análisis manual ✅ Backtest amigable para la optimización de estrategias ✅ Compatibilidad con múltiples marcos temporales - funciona en todos los marcos temporales ✅ Lógica de grado institucional basada en principios TIC ✅ Personalizable para adaptarse a su estilo de negociación ✅ Ejecución profesional con objetivos basados en PDI

Para todos los operadores

Un indicador lo hace todo - No hay necesidad de múltiples herramientas ✅ Interfaz limpia - No saturará sus gráficos ✅ Actualizaciones en tiempo real - Siempre al día con la estructura del mercado ✅ Sin repintado - Las señales son definitivas una vez que se cierra la barra ✅ Funciona en todos los instrumentos - Forex, Índices, Materias Primas, Crypto

📊 MARCOS DE TIEMPO Y AJUSTES RECOMENDADOS

Scalping (M5 - M15)

SwingBars: 3-5 StopLossPips: 20-30 FVGMinPips: 3-5 MinTPDistance: 10-15

Ideal para: Operaciones rápidas intradía, alta frecuencia

Day Trading (M15 - H1)

SwingBars: 5 StopLossPips: 40-60 FVGMinPips: 5-8 MinTPDistance: 20-30

Ideal para: Operaciones de sesión diaria, frecuencia moderada

Swing Trading (H4 - D1)

SwingBars: 5-7 StopLossPips: 80-150 FVGMinPips: 10-15 MinTPDistance: 40-60

Ideal para: Operaciones de varios días, baja frecuencia

🎓 CONCEPTOS DE SMART MONEY EXPLICADOS

¿Qué es BOS (Break of Structure)?

Una ruptura de estructura se produce cuando el precio rompe un máximo oscilante significativo (BOS alcista) o un mínimo oscilante (BOS bajista), lo que indica un posible cambio o continuación de tendencia. Esta es la primera confirmación de que el "dinero inteligente" (instituciones) puede estar entrando en el mercado.

¿Qué son las brechas de valor razonable?

Los FVG son patrones de tres velas en los que hay un hueco entre la primera y la tercera vela, lo que indica un rápido movimiento institucional. Estas brechas a menudo actúan como imanes para el precio, proporcionando excelentes oportunidades de entrada cuando el precio vuelve a "llenarlas".

¿Qué son los bloques de órdenes (OB)?

Los bloques de órdenes son la última vela de color opuesto antes de un fuerte movimiento institucional. Representan áreas donde se colocaron grandes órdenes y a menudo actúan como un fuerte soporte/resistencia cuando se vuelven a visitar.

¿Qué son las zonas de oferta/demanda?

Son zonas de consolidación (bases) antes de movimientos explosivos. El dinero inteligente acumula (demanda) o distribuye (oferta) en estas zonas antes de empujar el precio en la dirección deseada.

¿Por qué el Take Profit basado en PDI?

Los operadores institucionales no utilizan ratios RR arbitrarios, sino que operan de un nivel estructural al siguiente. Este indicador imita ese enfoque al apuntar a la siguiente resistencia lógica (para compras) o soporte (para ventas), lo que resulta en objetivos de ganancias más realistas y alcanzables.

DESGLOSE DEL PANEL INFORMATIVO

Sección superior - Información de la cuenta

═══ SMART MONEY CONCEPTS ═══ Cuenta: 1234567 Broker: Your Broker Name
════════════════════════

Sección intermedia - Análisis del mercado

Estado del BOS: ALCISTA ↑ (Verde si es alcista, Rojo si es bajista) Spread: 1.2 pips (Verde<2.0, Amarillo 2-5, Rojo>5) FVGs Activos: 5 (Número de huecos sin cubrir) Bloques de Órdenes: 8 (Número de OBs sin mitigar) Oferta/Demanda: 3 (Número de zonas sin tocar) ════════════════════════

Sección de señales de negociación

■ SEÑAL DE COMERCIO Señal: COMPRA 🡅 (Grande, negrita, verde/rojo) Motivo: Alcista Entrada FVG: 1.10500 (Amarillo, precio exacto) Stop Loss: 1.10000 (50.0 pips) (Rojo) Take Profit: 1.11800 (130.0 pips) (Verde) Objetivo TP: Próxima Resistencia POI (Cian) Riesgo/Recompensa: 1:2.60 (Oro)
════════════════════════

Sección inferior - Recordatorio de noticias

■ RECORDATORIO DE NOTICIAS Próximo Evento: 13:30 (en 2h 45m) O cuando las noticias estén cerca: ⚠ ¡NOVEDADES en 12 minutos! (13:30) (ALERTA ROJA)

✅ LO QUE RECIBE

  1. SMC_Indicator.mq5 - Archivo completo del indicador
  2. Guía del usuario - Documentación completa
  3. Plantillas de configuración - Configuraciones recomendadas para diferentes marcos temporales
  4. Ejemplos de estrategias - Escenarios de operaciones reales explicados
  5. Actualizaciones de por vida - Actualizaciones y mejoras gratuitas
  6. Soporte al cliente - Asistencia con la configuración y el uso

🛠️ INSTALACIÓN

  1. Compre y descargue el indicador
  2. Copiar a: MetaTrader 5/MQL5/Indicadores/
  3. Reinicie MT5 o actualice el Navegador (Ctrl+N)
  4. Arrastre el indicador a cualquier gráfico
  5. Configure sus ajustes (tiempos de noticias, distancia SL, etc.)
  6. ¡Empiece a operar con Smart Money Concepts!

📌 NOTAS IMPORTANTES

Este es un INDICADOR, no un EA (Expert Advisor)

  • Proporciona señales de trading y análisis
  • NO ejecuta automáticamente las operaciones
  • Usted mantiene el control total sobre la ejecución de las operaciones
  • Perfecto para operadores manuales que desean un análisis profesional

Mejores prácticas

✅ Compruebe siempre la dirección de la BOS antes de tomar señales ✅ Controle el diferencial - evite operar cuando esté en rojo (diferencial alto) ✅ No opere 15 minutos antes/después de noticias importantes (a menos que la estrategia lo requiera) ✅ Utilice un tamaño de lote adecuado en función del tamaño de su cuenta ✅ Combínelo con análisis de plazos superiores para obtener confirmación ✅ Registre sus operaciones en un diario para saber qué objetivos de PDI funcionan mejor

Advertencia de riesgo

⚠️ El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading, no una garantía de beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

🌟 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE INDICADOR?

Grado profesional

✓ Basado en metodología TIC/SMC probada ✓ Ejecución de operaciones de estilo institucional ✓ Objetivos basados en PDI (estructura a estructura) ✓ Análisis completo de la estructura del mercado

Fácil de usar

✓ Representaciones visuales claras ✓ Panel de información intuitivo ✓ No requiere configuraciones complejas ✓ Funciona de inmediato con valores predeterminados óptimos

Rico en funciones

✓ Todas las herramientas SMC en un indicador ✓ Recordatorio de noticias incorporado ✓ Monitor de spreads ✓ Generación de señales en tiempo real ✓ Personalizable a tu estilo

Gran Valor

✓ Sustituye a múltiples indicadores caros ✓ Actualizaciones de por vida incluidas ✓ Soporte profesional ✓ Funciona en todos los instrumentos ✓ Soporta todos los marcos temporales

🎯 PERFECTO PARA

✅ Estudiantes de TIC (Inner Circle Trader) ✅ Traders de Smart Money Concepts ✅ Traders de acción de precios ✅ Traders de Forex (todos los pares) ✅ Traders de índices (US30, NAS100, SPX500, etc.) ✅ Traders de materias primas (oro, plata, petróleo) ✅ Traders de criptodivisas ✅ Cualquiera que desee operar como las instituciones

💬 ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos comprometidos con tu éxito:

  • Asistencia en la configuración
  • Optimización de los ajustes para tu estilo
  • Aclaración de estrategias
  • Asistencia técnica
  • Actualizaciones periódicas con nuevas funciones

🔥 ¡EMPIEZA A OPERAR COMO LAS INSTITUCIONES HOY MISMO!

Deja de perseguir al precio y empieza a anticiparte a los movimientos institucionales. Deje que Smart Money Concepts le guíe hacia configuraciones de alta probabilidad con objetivos de beneficios inteligentes basados en PDI.

Transforme sus operaciones con un análisis profesional al alcance de su mano.

📸 CAPTURAS DE PANTALLA INCLUIDAS

  1. Vista completa del gráfico: muestra todas las zonas, la línea BOS y el panel informativo.
  2. Ejemplo deseñal de COMPRA - Configuración completa de la operación con objetivo PDI
  3. Ejemplo deseñal deVENTA - Configuración completa de la operación con objetivo POI
  4. Bloques de órdenes - Identificación de OB alcistas y bajistas
  5. Fair Value Gaps - Zonas FVG resaltadas
  6. Zonas de oferta/demanda - Zonas clave de liquidez
  7. Primer plano del panel de información - Vista detallada del panel de control
  8. Alerta de noticias - Demostración de advertencia en rojo
  9. Ventana de configuración - Todos los parámetros personalizables
  10. Múltiples marcos temporales - Mismo instrumento, diferentes marcos temporales

🏆 PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Esto funciona en MT4? R: No, esto es exclusivamente para MetaTrader 5 (MT5).

P: ¿Colocará operaciones automáticamente? R: No, este es un indicador que proporciona señales. Usted ejecuta las operaciones manualmente.

P: ¿Se repinta? R: No, las señales son definitivas una vez que se cierra la barra.

P: ¿Puedo utilizarlo en cualquier marco temporal? R: Sí, funciona en todos los marcos temporales, desde M1 hasta MN.

P: ¿Con qué instrumentos funciona? R: Todos los instrumentos - Forex, Índices, Materias Primas, Cripto, Acciones.

P: ¿Necesito conocer los conceptos de TIC/SMC? R: No es necesario, pero se recomienda. El indicador le enseña a medida que lo utiliza.

P: ¿Puedo personalizar los colores y la posición de los paneles? R: Sí, colores, tamaños y posiciones totalmente personalizables.

P: ¿Cuántas señales genera por día? R: Varía según el marco temporal y las condiciones del mercado. Calidad sobre cantidad.

P: ¿Cuál es la diferencia entre este y otros indicadores SMC? R: El sistema inteligente de TP basado en PDI que se centra en la estructura real del mercado.

P: ¿Es posible realizar backtesting? R: Sí, el indicador funciona en Strategy Tester para backtesting.

📝 NOTAS FINALES

Este indicador representa meses de desarrollo, pruebas y refinamiento para ofrecerle un sistema de comercio verdaderamente profesional de Smart Money Concepts. La característica única de Take Profit basada en PDI lo diferencia de cualquier otro indicador en el mercado.

Al operar de estructura a estructura (como lo hacen las instituciones), en lugar de utilizar ratios RR arbitrarios, descubrirá que sus operaciones fluyen con la lógica del mercado en lugar de luchar contra ella.

Tanto si es nuevo en el SMR como si es un operador TIC experimentado, este indicador elevará su análisis y ejecución al siguiente nivel.

Únase a las filas de los operadores que entienden cómo se mueven realmente los mercados.

Nota: Asegúrese de incluir 10 capturas de pantalla de alta calidad que muestren todas las características en acción cuando lo suba a MQL5 Market.

Versión: 1.00
Fecha de lanzamiento: 2025
Compatibilidad: MetaTrader 5 Build 3802+
Instrumentos: Todos
Plazos: Todos
Idioma: Inglés
Tipo: Indicador
Categoría: Smart Money Concepts, ICT, Acción del Precio

🎁 RECURSOS ADICIONALES INCLUIDOS

  • Guía del usuario en PDF (25+ páginas)
  • Guía de inicio rápido
  • Hoja de trucos de ajustes específicos del marco temporal
  • Documento explicativo de los conceptos del SMC
  • Tutoriales en vídeo (enlaces incluidos)
  • Ejemplos comerciales con capturas de pantalla
  • Lista de comprobación de buenas prácticas

Consiga hoy mismo su indicador Smart Money Concepts y empiece a operar con lógica institucional.


Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Good Time
Sergey Sapozhnikov
Indicadores
Indicador para resaltar cualquier periodo de tiempo, como sesiones comerciales o días de la semana ¿Lo necesitamos? Mirando los resultados de las operaciones de mi Asesor Experto favorito en el probador de estrategias me di cuenta de que la mayoría de las operaciones que abría durante la sesión asiática no eran rentables. Sería una gran idea verlo en un gráfico, pensé. Y fue entonces cuando me topé con el primer problema: ver sólo la sesión asiática en un gráfico. Y ocultar todas las demás. No e
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicadores
Ing (inguz, ingwar) es la 23ª runa del Futhark mayor   ᛝ , Unicode + 16DD. Agregue un poco de magia rúnica a sus estrategias comerciales. El marcado correcto del gráfico diario le indicará los momentos exitosos para el comercio de contra-tendencia. Fácil de usar, tiene una alta eficiencia en áreas volátiles. Tenga cuidado con los movimientos laterales. Las señales ᛝ se generan cuando se cruzan las líneas de construcción principales. Flecha roja hacia abajo-ventas recomendadas Flecha azul arr
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indicadores
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Se utilizó una traducción automática de la descripción del producto en inglés. Pedimos disculpas por posibles imprecisiones. Un sistema de visualización de patrones de acción de precios de velas japonesas favoritas. Una vez adjunto, el indicador marcará automáticamente los siguientes patrones en el gráfico: Barra de Pinocho (pinbar)  - una barra de cuerpo pequeño con una 'nariz' larga, un
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Indicadores
Este indicador muestra una combinación de velas basada en Dodge, Dodge y PIN Bar. La lógica del patrón es ponerse del lado de la fuerza, después de la incertidumbre. El indicador es universal y útil para el comercio de opciones binarias, Forex, ETF, criptomoneda, acciones. El indicador Admite plazos de M5 a MN, incluidos los TF no estándar presentados en MT5.(М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, h3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). Se ha implementado la posibilidad de activar y desactivar el TF. A
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicadores
AltoX Capital Spirol Indicator aporta señales de nivel profesional basadas en patrones a sus gráficos MT5 en una única herramienta fácil de usar. Ventajas y Beneficios Clave - Señales claras y procesables Traza automáticamente flechas de compra/venta cuando su patrón Spirol personalizado se completa en una barra cerrada, sin tener que adivinar si una señal es válida. - Filtro de tendencia incorporado - Niveles de referencia automáticos Traza líneas de retroceso para obtener rápidamente objetiv
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – una herramienta de análisis técnico que construye un canal de movimiento de precios inclinado, ofreciendo oportunidades únicas para evaluar la situación actual del mercado y encontrar señales de trading. Características principales del indicador: Canal de movimiento de precios inclinado : El indicador ayuda a visualizar los niveles de soporte y resistencia, que pueden indicar puntos potenciales de reversión o continuación de la tendencia. Varios colores de líneas y resaltado
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Indicadores
QuantXMarketScanner es un indicador multiactivo para MT5 - Modelo matemático basado en 7 indicadores de medias móviles personalizados - Adaptable a divisas, acciones y criptomonedas - Configuración automática, auto optimizado Acerca de los productos QuantXsystem: - Sencilla instalación e integración en MT5 - Licencia ilimitada tras la compra (para un usuario) - Reconocimiento automático de patrones para identificar los mejores momentos y niveles de precios. - Los indicadores de trading se mues
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicadores
Este indicador busca patrones de velas. Su principio de funcionamiento se basa en Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures de Gregory L. Morris. Si se detecta un patrón, el indicador muestra un mensaje al cierre de una barra. Si opera con el terminal MetaTrader 4, puede descargar el análogo completo del indicador "Candle Pattern Finder for MT4 ". Reconoce los siguientes patrones: Alcista/bajista (posibles configuraciones entre paréntesis) : Martillo / E
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Los compradores de este producto también adquieren
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indicadores
El indicador Coeficiente de Determinación (COD) es el valor del coeficiente de determinación o el cuadrado del coeficiente de correlación entre la variable dependiente - precio y la variable explicativa - volumen de ticks. ¿Qué nos aporta en la práctica? El COD reconoce perfectamente la culminación de los movimientos tendenciales, lo que permite seleccionar los puntos óptimos y captar los retrocesos del mercado. Cómo utilizar el indicador: La estrategia de trading más popular se construye junto
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
este indicador es un indicador de detector de picos, está especialmente diseñado para intercambiar Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 y Crash 500 Recomendamos usarlo solo en índices Deriv Boom y Crash Su configuración es intuitiva, familiar y fácil de usar. tiene funciones de notificación; notificaciones sonoras y notificaciones push. esta herramienta es fácil de usar, fácil de manejar Esta actualización se basa en diferentes estrategias para picos.
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, en base a 6 señales para cada tiempo de gráfico. El objetivo principal del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en varios tiempos gráficos, de esta forma el usuario puede tener una visión amplia del movimiento del activo, este tipo de herramienta hace que el usuario tenga una mayor tasa de acierto
Otros productos de este autor
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Asesores Expertos
Importante: No utilice la configuración predeterminada, consulte los comentarios para ver los ajustes recomendados. ADVANCED ORBS EA - Sistema Profesional de Trading Breakout especializado para ORO & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY Broker Recomendado > https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ; https://icmarkets.com/?camp=76649 LA NUEVA GENERACIÓN DE BREAKOUT TRADING ADVANCED OPENING RAN
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario