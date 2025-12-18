Advanced SMC Indicator

🎯 Transforme sus operaciones con el análisis de dinero inteligente de nivel institucional

Indicador de conceptos de dinero inteligente - Sistema profesional de trading TIC/SMC

Libere el poder de las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) con este indicador avanzado que identifica zonas de entrada de alta probabilidad y establece de forma inteligente objetivos de Take Profit en el siguiente Punto de Interés (POI). Deje de adivinar dónde salir de sus operaciones: ¡deje que la lógica institucional le guíe hasta el siguiente Bloque de Órdenes o nivel clave de la estructura del mercado!

⭐ ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR SEA ÚNICO?

🎲 S istema inteligente de toma de beneficios basado en el PDI

A diferencia de los indicadores tradicionales que utilizan relaciones fijas de Riesgo/Recompensa, este indicador calcula dinámicamente su Take Profit apuntando al siguiente Punto de Interés significativo:

Para señales de COMPRA : Se dirige automáticamente a la siguiente resistencia (Bloqueo de orden bajista, Zona de suministro, FVG bajista o Swing High).

: Se dirige automáticamente a la siguiente resistencia (Bloqueo de orden bajista, Zona de suministro, FVG bajista o Swing High). Para señales de VENTA : Se dirige automáticamente al siguiente soporte (Bloque de Orden alcista, Zona de Demanda, FVG alcista o Swing Low).

: Se dirige automáticamente al siguiente soporte (Bloque de Orden alcista, Zona de Demanda, FVG alcista o Swing Low). Adaptable : Si no se encuentra ningún PDI o está demasiado cerca, vuelve a la configuración óptima por defecto

: Si no se encuentra ningún PDI o está demasiado cerca, vuelve a la configuración óptima por defecto Profesional: Así es como piensan los operadores institucionales: operando de estructura en estructura

📊 Suite completa de conceptos de dinero inteligente

Todas las herramientas esenciales SMC/ICT en un potente indicador:

✅ Break of Structure (BOS) - Identifica cambios de dirección del mercado ✅ Fair Value Gaps (FVG) - Zonas de entrada premium creadas por desequilibrios ✅ Order Blocks (OB) - Últimas velas institucionales antes de movimientos fuertes ✅ Supply & Demand Zones - Zonas clave de liquidez ✅ Swing Highs & Lows - Puntos pivote críticos ✅ Visual Zones - Todas las estructuras dibujadas en el gráfico en tiempo real.

🎛️ Cuadro de mandos de trading profesional

Un completo panel de información muestra:

Detalles de la cuenta : Número de cuenta y nombre del broker

: Número de cuenta y nombre del broker Análisis del mercado : Dirección del BOS, spread actual, recuento de zonas activas

: Dirección del BOS, spread actual, recuento de zonas activas Señales de operaciones en directo : Alertas de COMPRA/VENTA en tiempo real con configuración completa de la operación

: Alertas de COMPRA/VENTA en tiempo real con configuración completa de la operación Niveles de entrada : Precio de entrada exacto con razonamiento

: Precio de entrada exacto con razonamiento Stop Loss : SL preciso con distancia en pips

: SL preciso con distancia en pips Take Profit : Nivel TP en el siguiente POI con distancia en pips

: Nivel TP en el siguiente POI con distancia en pips Objetivo TP : Muestra qué estructura es el objetivo ("Próximo PDI de resistencia", "Próximo PDI de soporte")

: Muestra qué estructura es el objetivo ("Próximo PDI de resistencia", "Próximo PDI de soporte") Riesgo/Recompensa : Relación RR real calculada a partir de distancias reales

: Relación RR real calculada a partir de distancias reales Recordatorio de noticias: Sistema de alerta de noticias económicas incorporado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de señales de trading

✅ Señales claras de COMPRA/VENTA cuando el precio entra en zonas SMR válidas

✅ Sólo se activa después de la ruptura confirmada de la estructura

✅ Flechas de señal visuales en el gráfico

✅ Configuración completa de la operación mostrada al instante

✅ Motivo de entrada explicado (FVG alcista, zona de demanda, etc.)

Detección avanzada de zonas

Gaps de valor razonable : Identifica automáticamente los FVG alcistas y bajistas.

: Identifica automáticamente los FVG alcistas y bajistas. ✅ Bloqueos de órdenes : Detecta la última vela opuesta antes de movimientos institucionales fuertes

: Detecta la última vela opuesta antes de movimientos institucionales fuertes ✅ Oferta/Demanda : Encuentra zonas de consolidación antes de movimientos explosivos

: Encuentra zonas de consolidación antes de movimientos explosivos ✅ Todas las zonas dibujadas en el gráfico con código de colores para facilitar su identificación

Gestión inteligente del riesgo

✅ Stop Loss por debajo/por encima de la estructura de entrada

✅ Take Profit en la siguiente resistencia/soporte lógico

✅ Protección de distancia mínima de TP

✅ Visualización de la relación riesgo/recompensa real

✅ Distancia SL personalizable

Recordatorio de noticias y monitor de spreads

✅ Configurar hasta 3 eventos de noticias diarias

✅ Temporizador de cuenta atrás hasta la próxima publicación económica

✅ Alerta roja cuando las noticias están dentro de la ventana de aviso

cuando las noticias están dentro de la ventana de aviso ✅ Seguimiento de la difusión en tiempo real con código de colores

✅ Evite operar durante condiciones de spread alto

Excelencia visual

Zonas FVG : Azul claro (alcista) / Coral claro (bajista)

: Azul claro (alcista) / Coral claro (bajista) ✅ Oferta/Demanda : Rosa (oferta) / Verde (demanda) - relleno sólido

: Rosa (oferta) / Verde (demanda) - relleno sólido ✅ Bloques de órdenes : Azul Dodger (alcista) / Carmesí (bajista) - contornos punteados

: Azul Dodger (alcista) / Carmesí (bajista) - contornos punteados ✅ Línea BOS : Línea discontinua amarilla que muestra la última ruptura de estructura

: Línea discontinua amarilla que muestra la última ruptura de estructura ✅ Flechas de señal : Flechas verdes alcistas / rojas bajistas en los puntos de entrada

: Flechas verdes alcistas / rojas bajistas en los puntos de entrada ✅ Diseño limpio, profesional y no intrusivo.

📈 CÓMO FUNCIONA

Paso 1: Análisis de la estructura del mercado

El indicador busca continuamente rupturas de estructura (BOS):

BOS alcista : El precio rompe por encima del máximo reciente → Buscando configuraciones de COMPRA

: El precio rompe por encima del máximo reciente → Buscando configuraciones de COMPRA BOS Bajista: El precio rompe por debajo del mínimo reciente → Buscando configuraciones de VENTA

Paso 2: Identificación de la zona de entrada

Después de que se confirma la BOS, el indicador supervisa el precio para la entrada en:

Brechas de valor razonable (FVG)

Zonas de oferta/demanda

Bloques de órdenes

Paso 3: Generación de señales

Cuando el precio entra en una zona válida alineada con la dirección BOS:

Señal de COMPRA : BOS alcista + Precio en zona FVG o Demanda alcista

: BOS alcista + Precio en zona FVG o Demanda alcista Señal de VENTA: BOS bajista + Precio en FVG bajista o zona de oferta

Paso 4: Cálculo inteligente del TP

El indicador busca el siguiente Punto de Interés significativo:

Escanea todos los Bloques de Órdenes en la dirección de la operación

Comprueba todas las zonas de Oferta/Demanda

Revisa todos los FVG

Identifica los máximos y mínimos de las oscilaciones

Selecciona el POI válido más cercano como objetivo de Take Profit

Paso 5: Ejecución de la operación

Usted recibe:

Precio de entrada

Stop Loss (por debajo/por encima de la estructura)

Take Profit (en el siguiente PDI)

Relación riesgo/recompensa

Razonamiento de la operación

🎯 EJEMPLO DE ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

ESCENARIO DE COMPRA:

1. El mercado rompe por encima del máximo de oscilación → BOS alcista confirmado 2. El precio retrocede a FVG alcista en 1,1050 3. Señal generada: "COMPRA - FVG alcista" Entrada: 1.1050 Stop Loss: 1.1000 (50 pips) - Por debajo de la zona FVG Take Profit: 1.1180 (130 pips) - Próxima orden bajista Bloqueo TP Objetivo: "Próxima resistencia POI" Riesgo/Recompensa: 1:2.60 4. La operación alcanza el TP en el OB bajista → +130 pips de beneficio

ESCENARIO DE VENTA:

1. 1. El mercado rompe por debajo del mínimo de oscilación → BOS bajista confirmado. 2. El precio repunta hacia la zona de oferta en 1,1200. Señal generada: "VENTA - Zona de oferta" Entrada: 1,1200 Stop Loss: 1,1250 (50 pips) - Por encima de la zona de oferta Take Profit: 1,1080 (120 pips) - Próxima zona de demanda TP Objetivo: "Próximo soporte POI" Riesgo/Recompensa: 1:2,40 4. La operación alcanza el TP en la zona de demanda → +1,5 pips. La operación alcanza el TP en la zona de demanda → +120 pips de beneficio

⚙️ AJUSTES PERSONALIZABLES

Ajustes de estructura

SwingBars (Por defecto: 5): Barras requeridas para la identificación de swing high/low

(Por defecto: 5): Barras requeridas para la identificación de swing high/low FVGMinPips (Predeterminado: 5): Tamaño mínimo de FVG para que se considere válido

(Predeterminado: 5): Tamaño mínimo de FVG para que se considere válido MaxBarsBack (Predeterminado: 500): Barras históricas a analizar

(Predeterminado: 500): Barras históricas a analizar OrderBlockBars (Por defecto: 5): Periodo de retrospectiva para la detección de bloques de órdenes

Gestión del riesgo

StopLossPips (Por defecto: 50): Distancia SL fija en pips

(Por defecto: 50): Distancia SL fija en pips UseNextPOI_TP (Por defecto: true): Activa el sistema Take Profit basado en POI

(Por defecto: true): Activa el sistema Take Profit basado en POI MinTPDistance (Predeterminado: 20): Distancia mínima de TP si POI está demasiado cerca

Panel de Información

PanelColor : Color de fondo

: Color de fondo TextColor : Color del texto

: Color del texto HeaderColor : Color del texto de cabecera

: Color del texto de cabecera FontSize (Por defecto: 9): Tamaño de fuente

(Por defecto: 9): Tamaño de fuente PanelX/PanelY: Posición del panel en el gráfico

Recordatorio de noticias

NewsTime1/2/3 : Programe hasta 3 eventos de noticias diarios (formato HH:MM, 24 horas)

: Programe hasta 3 eventos de noticias diarios (formato HH:MM, 24 horas) NewsAlertMinutes (Predeterminado: 15): Alerta antes del evento de noticias (en minutos)

Opciones de visualización

MostrarZonas : Activar/Desactivar zonas FVG y Oferta/Demanda

: Activar/Desactivar zonas FVG y Oferta/Demanda MostrarLíneaBOS : Muestra la línea BOS

: Muestra la línea BOS ShowSignalArrows: Mostrar flechas de señal en el gráfico

💎 BENEFICIOS

Para nuevos operadores

✅ Aprenda los conceptos de Smart Money visualmente en sus gráficos ✅ Reglas claras de entrada y salida - sin adivinanzas ✅ Gestión del riesgo incorporada con colocación lógica de SL/TP ✅ El recordatorio de noticias evita operar durante eventos de alto impacto ✅ Confirmación visual de todas las estructuras clave

Para operadores con experiencia

✅ Automatice la identificación de estructuras - ahorre horas de análisis manual ✅ Backtest amigable para la optimización de estrategias ✅ Compatibilidad con múltiples marcos temporales - funciona en todos los marcos temporales ✅ Lógica de grado institucional basada en principios TIC ✅ Personalizable para adaptarse a su estilo de negociación ✅ Ejecución profesional con objetivos basados en PDI

Para todos los operadores

✅ Un indicador lo hace todo - No hay necesidad de múltiples herramientas ✅ Interfaz limpia - No saturará sus gráficos ✅ Actualizaciones en tiempo real - Siempre al día con la estructura del mercado ✅ Sin repintado - Las señales son definitivas una vez que se cierra la barra ✅ Funciona en todos los instrumentos - Forex, Índices, Materias Primas, Crypto

📊 MARCOS DE TIEMPO Y AJUSTES RECOMENDADOS

Scalping (M5 - M15)

SwingBars: 3-5 StopLossPips: 20-30 FVGMinPips: 3-5 MinTPDistance: 10-15

Ideal para: Operaciones rápidas intradía, alta frecuencia

Day Trading (M15 - H1)

SwingBars: 5 StopLossPips: 40-60 FVGMinPips: 5-8 MinTPDistance: 20-30

Ideal para: Operaciones de sesión diaria, frecuencia moderada

Swing Trading (H4 - D1)

SwingBars: 5-7 StopLossPips: 80-150 FVGMinPips: 10-15 MinTPDistance: 40-60

Ideal para: Operaciones de varios días, baja frecuencia

🎓 CONCEPTOS DE SMART MONEY EXPLICADOS

¿Qué es BOS (Break of Structure)?

Una ruptura de estructura se produce cuando el precio rompe un máximo oscilante significativo (BOS alcista) o un mínimo oscilante (BOS bajista), lo que indica un posible cambio o continuación de tendencia. Esta es la primera confirmación de que el "dinero inteligente" (instituciones) puede estar entrando en el mercado.

¿Qué son las brechas de valor razonable?

Los FVG son patrones de tres velas en los que hay un hueco entre la primera y la tercera vela, lo que indica un rápido movimiento institucional. Estas brechas a menudo actúan como imanes para el precio, proporcionando excelentes oportunidades de entrada cuando el precio vuelve a "llenarlas".

¿Qué son los bloques de órdenes (OB)?

Los bloques de órdenes son la última vela de color opuesto antes de un fuerte movimiento institucional. Representan áreas donde se colocaron grandes órdenes y a menudo actúan como un fuerte soporte/resistencia cuando se vuelven a visitar.

¿Qué son las zonas de oferta/demanda?

Son zonas de consolidación (bases) antes de movimientos explosivos. El dinero inteligente acumula (demanda) o distribuye (oferta) en estas zonas antes de empujar el precio en la dirección deseada.

¿Por qué el Take Profit basado en PDI?

Los operadores institucionales no utilizan ratios RR arbitrarios, sino que operan de un nivel estructural al siguiente. Este indicador imita ese enfoque al apuntar a la siguiente resistencia lógica (para compras) o soporte (para ventas), lo que resulta en objetivos de ganancias más realistas y alcanzables.

DESGLOSE DEL PANEL INFORMATIVO

Sección superior - Información de la cuenta

═══ SMART MONEY CONCEPTS ═══ Cuenta: 1234567 Broker: Your Broker Name

Sección intermedia - Análisis del mercado

════════════════════════

Estado del BOS: ALCISTA ↑ (Verde si es alcista, Rojo si es bajista) Spread: 1.2 pips (Verde<2.0, Amarillo 2-5, Rojo>5) FVGs Activos: 5 (Número de huecos sin cubrir) Bloques de Órdenes: 8 (Número de OBs sin mitigar) Oferta/Demanda: 3 (Número de zonas sin tocar) ════════════════════════

Sección de señales de negociación

■ SEÑAL DE COMERCIO Señal: COMPRA 🡅 (Grande, negrita, verde/rojo) Motivo: Alcista Entrada FVG: 1.10500 (Amarillo, precio exacto) Stop Loss: 1.10000 (50.0 pips) (Rojo) Take Profit: 1.11800 (130.0 pips) (Verde) Objetivo TP: Próxima Resistencia POI (Cian) Riesgo/Recompensa: 1:2.60 (Oro)

Sección inferior - Recordatorio de noticias

════════════════════════

■ RECORDATORIO DE NOTICIAS Próximo Evento: 13:30 (en 2h 45m) O cuando las noticias estén cerca: ⚠ ¡NOVEDADES en 12 minutos! (13:30) (ALERTA ROJA)

✅ LO QUE RECIBE

SMC_Indicator.mq5 - Archivo completo del indicador Guía del usuario - Documentación completa Plantillas de configuración - Configuraciones recomendadas para diferentes marcos temporales Ejemplos de estrategias - Escenarios de operaciones reales explicados Actualizaciones de por vida - Actualizaciones y mejoras gratuitas Soporte al cliente - Asistencia con la configuración y el uso

🛠️ INSTALACIÓN

Compre y descargue el indicador Copiar a: MetaTrader 5/MQL5/Indicadores/ Reinicie MT5 o actualice el Navegador (Ctrl+N) Arrastre el indicador a cualquier gráfico Configure sus ajustes (tiempos de noticias, distancia SL, etc.) ¡Empiece a operar con Smart Money Concepts!

📌 NOTAS IMPORTANTES

Este es un INDICADOR, no un EA (Expert Advisor)

Proporciona señales de trading y análisis

NO ejecuta automáticamente las operaciones

Usted mantiene el control total sobre la ejecución de las operaciones

Perfecto para operadores manuales que desean un análisis profesional

Mejores prácticas

✅ Compruebe siempre la dirección de la BOS antes de tomar señales ✅ Controle el diferencial - evite operar cuando esté en rojo (diferencial alto) ✅ No opere 15 minutos antes/después de noticias importantes (a menos que la estrategia lo requiera) ✅ Utilice un tamaño de lote adecuado en función del tamaño de su cuenta ✅ Combínelo con análisis de plazos superiores para obtener confirmación ✅ Registre sus operaciones en un diario para saber qué objetivos de PDI funcionan mejor

Advertencia de riesgo

⚠️ El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading, no una garantía de beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

🌟 ¿POR QUÉ ELEGIR ESTE INDICADOR?

Grado profesional

✓ Basado en metodología TIC/SMC probada ✓ Ejecución de operaciones de estilo institucional ✓ Objetivos basados en PDI (estructura a estructura) ✓ Análisis completo de la estructura del mercado

Fácil de usar

✓ Representaciones visuales claras ✓ Panel de información intuitivo ✓ No requiere configuraciones complejas ✓ Funciona de inmediato con valores predeterminados óptimos

Rico en funciones

✓ Todas las herramientas SMC en un indicador ✓ Recordatorio de noticias incorporado ✓ Monitor de spreads ✓ Generación de señales en tiempo real ✓ Personalizable a tu estilo

Gran Valor

✓ Sustituye a múltiples indicadores caros ✓ Actualizaciones de por vida incluidas ✓ Soporte profesional ✓ Funciona en todos los instrumentos ✓ Soporta todos los marcos temporales

🎯 PERFECTO PARA

✅ Estudiantes de TIC (Inner Circle Trader) ✅ Traders de Smart Money Concepts ✅ Traders de acción de precios ✅ Traders de Forex (todos los pares) ✅ Traders de índices (US30, NAS100, SPX500, etc.) ✅ Traders de materias primas (oro, plata, petróleo) ✅ Traders de criptodivisas ✅ Cualquiera que desee operar como las instituciones

💬 ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos comprometidos con tu éxito:

Asistencia en la configuración

Optimización de los ajustes para tu estilo

Aclaración de estrategias

Asistencia técnica

Actualizaciones periódicas con nuevas funciones

🔥 ¡EMPIEZA A OPERAR COMO LAS INSTITUCIONES HOY MISMO!

Deja de perseguir al precio y empieza a anticiparte a los movimientos institucionales. Deje que Smart Money Concepts le guíe hacia configuraciones de alta probabilidad con objetivos de beneficios inteligentes basados en PDI.

Transforme sus operaciones con un análisis profesional al alcance de su mano.

📸 CAPTURAS DE PANTALLA INCLUIDAS

Vista completa del gráfico: muestra todas las zonas, la línea BOS y el panel informativo. Ejemplo deseñal de COMPRA - Configuración completa de la operación con objetivo PDI Ejemplo deseñal deVENTA - Configuración completa de la operación con objetivo POI Bloques de órdenes - Identificación de OB alcistas y bajistas Fair Value Gaps - Zonas FVG resaltadas Zonas de oferta/demanda - Zonas clave de liquidez Primer plano del panel de información - Vista detallada del panel de control Alerta de noticias - Demostración de advertencia en rojo Ventana de configuración - Todos los parámetros personalizables Múltiples marcos temporales - Mismo instrumento, diferentes marcos temporales

🏆 PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Esto funciona en MT4? R: No, esto es exclusivamente para MetaTrader 5 (MT5).

P: ¿Colocará operaciones automáticamente? R: No, este es un indicador que proporciona señales. Usted ejecuta las operaciones manualmente.

P: ¿Se repinta? R: No, las señales son definitivas una vez que se cierra la barra.

P: ¿Puedo utilizarlo en cualquier marco temporal? R: Sí, funciona en todos los marcos temporales, desde M1 hasta MN.

P: ¿Con qué instrumentos funciona? R: Todos los instrumentos - Forex, Índices, Materias Primas, Cripto, Acciones.

P: ¿Necesito conocer los conceptos de TIC/SMC? R: No es necesario, pero se recomienda. El indicador le enseña a medida que lo utiliza.

P: ¿Puedo personalizar los colores y la posición de los paneles? R: Sí, colores, tamaños y posiciones totalmente personalizables.

P: ¿Cuántas señales genera por día? R: Varía según el marco temporal y las condiciones del mercado. Calidad sobre cantidad.

P: ¿Cuál es la diferencia entre este y otros indicadores SMC? R: El sistema inteligente de TP basado en PDI que se centra en la estructura real del mercado.

P: ¿Es posible realizar backtesting? R: Sí, el indicador funciona en Strategy Tester para backtesting.

📝 NOTAS FINALES

Este indicador representa meses de desarrollo, pruebas y refinamiento para ofrecerle un sistema de comercio verdaderamente profesional de Smart Money Concepts. La característica única de Take Profit basada en PDI lo diferencia de cualquier otro indicador en el mercado.

Al operar de estructura a estructura (como lo hacen las instituciones), en lugar de utilizar ratios RR arbitrarios, descubrirá que sus operaciones fluyen con la lógica del mercado en lugar de luchar contra ella.

Tanto si es nuevo en el SMR como si es un operador TIC experimentado, este indicador elevará su análisis y ejecución al siguiente nivel.

Únase a las filas de los operadores que entienden cómo se mueven realmente los mercados.

Nota: Asegúrese de incluir 10 capturas de pantalla de alta calidad que muestren todas las características en acción cuando lo suba a MQL5 Market.

Versión: 1.00

Fecha de lanzamiento: 2025

Compatibilidad: MetaTrader 5 Build 3802+

Instrumentos: Todos

Plazos: Todos

Idioma: Inglés

Tipo: Indicador

Categoría: Smart Money Concepts, ICT, Acción del Precio

🎁 RECURSOS ADICIONALES INCLUIDOS

Guía del usuario en PDF (25+ páginas)

Guía de inicio rápido

Hoja de trucos de ajustes específicos del marco temporal

Documento explicativo de los conceptos del SMC

Tutoriales en vídeo (enlaces incluidos)

Ejemplos comerciales con capturas de pantalla

Lista de comprobación de buenas prácticas

Consiga hoy mismo su indicador Smart Money Concepts y empiece a operar con lógica institucional.