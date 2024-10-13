MT5 to Telegram Notification Hub
- Utilidades
- George Liviu Geambasu
- Versión: 1.8
- Actualizado: 2 octubre 2025
- Activaciones: 10
MT5 to Telegram Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Telegram, permitiendo la transmisión fluida de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a tu cuenta o canal de Telegram. Puedes ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para proveedores de señales y traders que quieren mantener a su audiencia informada con actualizaciones en tiempo real
Guía de configuración
Una guía de configuración está disponible aquí.
Características principales:
- Alertas de Operaciones Instantáneas: Recibe notificaciones de apertura, cierre y órdenes pendientes, con o sin capturas de pantalla, directamente en tu Telegram, ¡mantente al tanto de cada movimiento!
- Informes personalizados: ¿Necesitas actualizaciones? Elige entre informes diarios, semanales, mensuales o incluso personalizados en función del número de días que prefieras.
- Alertas Retardadas Inteligentes: Establezca su SL/TP sin prisas. Retrasa tus mensajes de órdenes abiertas para que puedas ultimar esos detalles críticos antes de enviarlos.
- Activaciones de órdenes pendientes: No pierda nunca una oportunidad: reciba notificaciones cuando se activen sus órdenes pendientes.
- Alertas de cierre parcial y total: Reciba notificaciones instantáneas cuando cierre operaciones, ya sea una salida parcial o total.
- Respuestas a mensajes: Mantenga las conversaciones organizadas. Cuando se cierre una operación, su notificación responderá directamente al mensaje de la orden original.
- Totalmente personalizable: Personalice el estilo, el contenido y los detalles de sus mensajes para adaptarlos a sus necesidades de negociación: cada alerta está hecha a su medida.
