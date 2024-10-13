MT5 to Telegram Notification Hub

5
MT5 to Telegram Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Telegram, permitiendo la transmisión fluida de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a tu cuenta o canal de Telegram. Puedes ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para proveedores de señales y traders que quieren mantener a su audiencia informada con actualizaciones en tiempo real


Guía de configuración

Una guía de configuración está disponible aquí.

Características principales:

  • Alertas de Operaciones Instantáneas: Recibe notificaciones de apertura, cierre y órdenes pendientes, con o sin capturas de pantalla, directamente en tu Telegram, ¡mantente al tanto de cada movimiento!
  • Informes personalizados: ¿Necesitas actualizaciones? Elige entre informes diarios, semanales, mensuales o incluso personalizados en función del número de días que prefieras.
  • Alertas Retardadas Inteligentes: Establezca su SL/TP sin prisas. Retrasa tus mensajes de órdenes abiertas para que puedas ultimar esos detalles críticos antes de enviarlos.
  • Activaciones de órdenes pendientes: No pierda nunca una oportunidad: reciba notificaciones cuando se activen sus órdenes pendientes.
  • Alertas de cierre parcial y total: Reciba notificaciones instantáneas cuando cierre operaciones, ya sea una salida parcial o total.
  • Respuestas a mensajes: Mantenga las conversaciones organizadas. Cuando se cierre una operación, su notificación responderá directamente al mensaje de la orden original.
  • Totalmente personalizable: Personalice el estilo, el contenido y los detalles de sus mensajes para adaptarlos a sus necesidades de negociación: cada alerta está hecha a su medida.

Compruebe también:


Comentarios 1
Liu Ying Pei
1999
Liu Ying Pei 2025.08.14 02:38 
 

After working with him, finally, no bugs currently, a good product recommand.

Productos recomendados
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilidades
XP Trade Manager 1. Visión general XP Trade Manager es un panel de negociación visual profesional diseñado para operadores manuales en MetaTrader 5. Simplifica la ejecución y proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos como cierres masivos, cobertura y reversión de posiciones directamente desde el gráfico. 2. Interfaz y controles A. Sección de Entrada Comercial LOTE: Entrada de volumen de operación. Utilice las flechas para ajustar por el Paso de Caja de Lote . TP / SL: Entradas d
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
Utilidades
Utilidad profesional de gestión de comercio automatizada que establece instantáneamente Take Profit (Tomar Ganancia) y Stop Loss (Detener Pérdida) en todas sus operaciones, con funciones avanzadas de Punto de Equilibrio (Breakeven) y Trailing Stop (Stop Móvil). Perfecta para scalpers y day traders que desean una gestión de riesgos manos libres. Características Clave: Colocación instantánea de TP/SL en todas las operaciones (manuales o automatizadas) Sistema inteligente de Punto de Equilibri
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
MT5 to Discord Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilidades
MT5 to Discord Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Discord, permitiendo la transmisión perfecta de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a su servidor Discord. Puede ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para los proveedores de señales y los comerciantes que quieren mantener a su público informado con actualizaciones en tiempo real Gu
MT5 to Slack Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilidades
MT5 to Slack Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Slack, permitiendo la transmisión perfecta de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a su canal de Slack. Usted puede ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para los proveedores de señales y los comerciantes que quieren mantener a su público informado con actualizaciones en tiempo real Gu
Tool Order MT5
Sugeng Lutfi Yatama
Utilidades
Panel para ayuda Manual Trade si el trader toma orden en multi Simbolo/par esto ayudara mas. Esto se parece a un tablero híbrido en multi pares con pantalla pequeña El panel tiene la función : TP/SL, que también tiene la función de Promedio TP/SL de BreakEvent (esto tendrá para el trader con multi trader en singgle pair) en Point puede responder multi Symbol Trailing y Average Trailing desde BreakEvent en Point puede responder multi par. breakEvent en punto Take Profit/Stop Loss en $ detectará
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Auto History Downloader
Martino Hart
Utilidades
## Características - Descarga de cotizaciones históricas a través de `CopyRates()` para muchos símbolos y plazos. - Funciona con símbolos de Market Watch o con una lista explícita de símbolos. - Exportación CSV opcional a la carpeta `Files` del terminal (por símbolo/marco temporal). - Reintentos configurables, pausa y retroceso exponencial. - Registro detallado y comentarios de progreso para mayor comodidad. ## Uso 1. Copiar `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` en `MQL5/Scripts` o abrir en MetaEdit
Partial Close Panel
Carter Kyle Capital Inc.
4 (1)
Utilidades
El Panel de Cierre Parcial es una herramienta de trading MQL5 muy útil diseñada para proporcionar a los traders un control granular sobre sus posiciones de trading. Las características clave de este script incluyen: Cierre Parcial : Esta funcionalidad permite a los traders cerrar parcialmente sus posiciones, estableciendo un porcentaje personalizado de lotes a cerrar. El volumen es flexible, lo que permite una gestión precisa del riesgo y los beneficios. Ajuste de Stop Loss: Este script admite e
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Asesores Expertos
NOTA: PARA CONFIGURACIONES Y SOPORTE TECNICO AQUI ESTA NUESTRO ENLACE DE SMART MONEY TELEGRAM: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk ¿QUÉ ES SMART MONEY EA? Smart Money EA no es sólo otro robot de comercio. Es un EA de seguimiento de tendencias de alta precisión que aprovecha el concepto de Smart Money, la acción del precio y el impulso del mercado para entrar en operaciones con una precisión excepcional". Es su solución todo-en-uno para operar EURUSD, Petróleo Crudo, Nasdaq 100, Alemania 40, e inclus
Mercurial Position Sizing PRO
Iulian Dragan
5 (3)
Utilidades
Navegue con éxito a través de todos los retos de la firma de puntales con nuestro Asesor Experto en dimensionamiento de posiciones, diseñado para entradas de órdenes sin fisuras y cálculos automatizados de tamaño de lote. Más tarde nos lo agradecerá. El EA no es un robot de trading, ¡y no funcionará en el probador de estrategias! Características principales: Gestión de Riesgo de Grado Institucional: Consiga consistencia arriesgando sólo el 1% de su saldo en cada operación. Proteja su cuenta de p
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilidades
Una versión más estable de MetaTrader 4 está disponible aquí: Lot Calculator Tool . Esta herramienta le ayuda a calcular y gestionar automáticamente el riesgo, colocar órdenes cómodamente de forma visual, programar órdenes, rastrear stops, moverlas al punto de equilibrio y mucho más. Características Coloque órdenes de mercado o pendientes usando líneas arrastrables Programar órdenes Calcule y limite el riesgo utilizando varios métodos Vea el spread actual Ver el tiempo hasta la siguiente vela
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de trading manual para MetaTrader 5 Visión general King Chart es un sencillo pero potente panel de trading manual creado para operadores que buscan velocidad, precisión y claridad. Permite una rápida ejecución de órdenes, un claro control de lotes y la monitorización de la cuenta en tiempo real, todo directamente en su gráfico MT5. Características principales Ejecución de Operaciones Multi-Lote 3 botones de compra y 3 de venta para una ejecución instantánea Cada botón está v
BatchLoaderGUIApp
Adebayo Bisiriyu Adewole
Utilidades
BatchLoaderGUIApp es una herramienta que permite a los operadores gestionar eficientemente sus operaciones con "UN CLIC" como "Cerrar todas las posiciones con pérdidas o ganancias", "Cerrar una posición individual o por lotes con pérdidas o ganancias" y "Modificar posiciones". La opción Lote Móvil permite al operador cargar por lotes una única ejecución móvil. "Experimente la máxima eficiencia comercial con BatchLoaderGUIApp para MetaTrader: gestión con un solo clic para abrir, cerrar y modifica
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Price Action Builder Premium es una extensión del Price Action Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 2 nuevos patrones de velas además del pinbar (ya disponible en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar una tasa media de rentabilidad anual incrementada en aproximadamente un 50%; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al mayor número de operaciones, casi el doble (2x) en comparación con la v
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Utilidades
El 'Panel de Cierre Rápido' es una interfaz fácil de usar para la gestión de órdenes. Tiene un botón para cerrar todas las operaciones ganadoras en el gráfico actual, un botón para cerrar todas las operaciones perdedoras y otro botón para cerrar todas las operaciones en curso (perdedoras y ganadoras) en el gráfico actual. Es muy sensible y rápido para ejecutar las operaciones debido a la complejidad de tiempo efectivo del algoritmo utilizado en el programa. Visite este enlace para descargar la d
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real!   Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a d
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilidades
El Asesor Experto se utiliza para crear Renko gráfico, actualizaciones en tiempo real, fácil para el análisis técnico. Backtest su estrategia con todos los indicadores con Renko gráfico en MetaTrader 5. Parámetros Tamaño de la caja: introduzca el número de tamaño de la caja. Show Wicks : si es true , dibuja una vela con máximos y mínimos. History Start: introduce la fecha de la primera vela. Máximo de barras: limita el número de barras en el gráfico renko. Como utilizarlo Adjunte el Asesor Expe
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 5! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilidades
Convierte la incertidumbre en un plan de trading claro. Trade Planner MT5 es una herramienta avanzada de gestión del capital para MetaTrader 5, diseñada para planificar, controlar y analizar múltiples posibles escenarios de la cuenta. Ayuda a los traders a evaluar cómo pueden cambiar el equity, el margen libre y el nivel de margen en cualquier momento y precio, antes de abrir o modificar operaciones reales. Además, el programa permite anticipar los peores escenarios. Sin una planificación adecu
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilidades
Controla eficientemente tus operaciones en el trading, gestionando de forma inteligente el riesgo de tus posiciones. Con esta herramienta puedes: Estimar las ganancias o pérdidas potenciales de tus operaciones, tanto en dinero como en pips. Puedes además  visualizar   las ganancias o pérdidas descontando el costo del spread, previamente configurado en los parámetros de entrada de la herramienta. Calcular el tamaño de lote o margen requerido para tus órdenes. Estimar el ratio riesgo/beneficio d
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilidades
Timeless Charts es una solución avanzada de gráficos diseñada para traders profesionales que buscan un control total sobre la construcción y visualización de gráficos, más allá de las limitaciones del sistema nativo de gráficos de MetaTrader 5. A diferencia de los gráficos offline tradicionales o de indicadores personalizados simples, esta solución construye barras totalmente personalizadas con precisión real de marca de tiempo , hasta milisegundos, lo que permite una experiencia de trading pod
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su Asesor Experto (EA) favorito en MT5 mientras ejecuta en cuentas de futuros compatibles con prop-firm (por ejemplo, Apex, Topstep) que se compensan a través de Tradovate. Haga clic aquí para leer el manual completo y la guía de configuración . Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado MT5 (apertura/cierre) a Tradov
Otros productos de este autor
MT4 Syntrix Trader
George Liviu Geambasu
Asesores Expertos
Syntrix Trader MT4 – Asesor Experto de Grid Híbrido Inteligente para Trading Adaptativo Syntrix Trader   es un Asesor Experto (EA) poderoso y flexible, diseñado para traders que desean entradas precisas y una recuperación inteligente cuando el mercado va en contra de su posición. Combina múltiples estrategias técnicas con un motor de grid inteligente para maximizar las oportunidades y gestionar los riesgos de manera efectiva, todo dentro de un sistema modular. Características Principales Lógica
MT5 to Discord Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilidades
MT5 to Discord Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Discord, permitiendo la transmisión perfecta de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a su servidor Discord. Puede ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para los proveedores de señales y los comerciantes que quieren mantener a su público informado con actualizaciones en tiempo real Gu
MT5 to Slack Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilidades
MT5 to Slack Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Slack, permitiendo la transmisión perfecta de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a su canal de Slack. Usted puede ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para los proveedores de señales y los comerciantes que quieren mantener a su público informado con actualizaciones en tiempo real Gu
MT5 Syntrix Trader
George Liviu Geambasu
Asesores Expertos
Syntrix Trader – Asesor Experto de Grid Híbrido Inteligente para Trading Adaptativo Syntrix Trader es un Asesor Experto (EA) poderoso y flexible, diseñado para traders que desean entradas precisas y una recuperación inteligente cuando el mercado va en contra de su posición. Combina múltiples estrategias técnicas con un motor de grid inteligente para maximizar las oportunidades y gestionar los riesgos de manera efectiva, todo dentro de un sistema modular. Enlace de documentación:  https://www.mql
Filtro:
Liu Ying Pei
1999
Liu Ying Pei 2025.08.14 02:38 
 

After working with him, finally, no bugs currently, a good product recommand.

George Liviu Geambasu
705
Respuesta del desarrollador George Liviu Geambasu 2025.09.19 09:36
Thank you very much for sharing the experience with the product
Respuesta al comentario