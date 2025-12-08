Auto History Downloader

## Características
- Descarga de cotizaciones históricas a través de `CopyRates()` para muchos símbolos y plazos.
- Funciona con símbolos de Market Watch o con una lista explícita de símbolos.
- Exportación CSV opcional a la carpeta `Files` del terminal (por símbolo/marco temporal).
- Reintentos configurables, pausa y retroceso exponencial.
- Registro detallado y comentarios de progreso para mayor comodidad.

## Uso
1. Copiar `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` en `MQL5/Scripts` o abrir en MetaEditor.
2. Adjunta / ejecuta el script desde el Navegador (Scripts).
3. Configure las entradas:
- `InpUseMarketWatch` - utilizar símbolos de Market Watch.
- `InpSymbols` - símbolos separados por comas si no utiliza Market Watch.
- `InpTimeframes` - tokens de timeframes separados por comas (M1, M5, M15, H1, H4, D1, etc.).
- `InpSaveCSV` - si es verdadero, los CSV se escribirán en la carpeta `Files`.
- `InpOutputFolder` - subcarpeta opcional dentro de `Files` (créala tú mismo si es necesario).
4. Compruebe la pestaña Expertos/Journal para ver los mensajes de progreso.
5. Si CSV está habilitado, los archivos están en: `Terminal -> Archivos` (o la subcarpeta que haya especificado).
Otros productos de este autor
Historical Prices Ranges
Martino Hart
Utilidades
FREE
