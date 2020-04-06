MA7 Aster C3 MT5

Descripción del trabajo

El asesor experto MA7 Aster C3 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss.

Información detallada sobre el indicador MA7 Aster.





Características de trabajo

Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de apagón repentino;

Sólo se puede abrir una parrilla en el mercado.

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra posiciones cuando se alcanzan estos niveles.





Nota: antes de activar el asesor experto, los ajustes deben optimizarse para un instrumento financiero y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo Asesores expertos de la clase C3.





Ajustes del asesor experto

Ajustes generales:

Plazo - plazo del que provienen las señales; Magia - diseñada para identificar sus posiciones.





Ajustes de gestión monetaria:

Volumen de posición - volumen de posición.





Ajustes de apertura de posiciones:

MA7 Aster settings - ajustes del indicador MA7 Aster: Período; Método; Aplicara; Distancia mínima.





Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas; TakeProfit - distancia a la toma de beneficios.





Ajustes de la parrilla:

Posiciones totales - número de posiciones abiertas en la cuadrícula; Distancia entre posiciones - distancia entre las posiciones en la cuadrícula.





Ajustes de visualización:

StopLoss color; Estilo de línea StopLoss; Ancho de la línea StopLoss; Color de TakeProfit; Estilo de línea TakeProfit; Anchura de la línea TakeProfit; Color del precio de posición; Estilo de línea del precio de posición; Ancho de la línea del precio de posición.





Indicadores MA7 Aster

MA7 Aster MT4

MA7 Aster MT5





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Aster

MA7 Aster C1 MT4

MA7 Aster C1 MT5

MA7 Aster C2 MT4

MA7 Aster C2 MT5

MA7 Aster C3 MT4

MA7 Aster C3 MT5



