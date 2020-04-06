HF Breakout Engine
- Asesores Expertos
- Vayun Hirthik V
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
*** EL MODO DE PRUEBA DE ENTRADA DEBE AJUSTARSE A FALSO***
ESPECIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO
- Par de Negociación: XAUUSD (Oro/Dólar) SOLO
- Marco temporal: M1 (Gráfico de 1 minuto)
HORARIO DE NEGOCIACIÓN (UTC)
- Periodo Activo: 13:00 - 13:59 UTC (Configuración por defecto - No modificar)
- Sesión: Sesión de tarde de Londres
PARÁMETROS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Sistema de Ratio Fijo:
- Take Profit : Stop Loss : Tamaño del Lote = 2 : 1 : 0.03
- Preajustes preconfigurados disponibles de 0,03 a 1,00 tamaño de lote
- Todas las escalas mantienen una estricta integridad de la relación proporcional
Ejemplo de configuración:
- Preajuste 5: TP $10 | SL $5 | Lote 0.15
- Preajuste 10: TP $20 | SL $10 | Lote 0.30
- Preajuste 34: TP $66.67 | SL $33.33 | Lote 1.00
REQUISITOS CRÍTICOS DE EJECUCIÓN
CAMBIAR EL MODO DE PRUEBA DE ENTRADA A FALSE (esto es muy importante)
SENSIBILIDAD A LA DISPERSIÓN - MISIÓN CRÍTICA
- Spread Máximo Aceptable: 0.2 pips
- Tipo de cuenta recomendada: Profesional/ECN/Cuentas con spread cero
MITIGACIÓN DEL DESLIZAMIENTO - MÁXIMA PRIORIDAD
El deslizamiento es el único enemigo de esta estrategia, por lo que se recomienda una conexión de red estable y de alta velocidad. Un VPS de nivel empresarial con una latencia de menos de 5 ms con respecto al servidor del broker será adecuado para lotes de mayor tamaño.
Configuración óptima:
- Profesional / Institucional ECN cuenta de broker
- Cuentas con spread cero o casi cero (0.0 - 0.2 pips)
- VPS de negociación de alta frecuencia (centros de datos de Londres/Nueva York) (para lotes de mayor tamaño)