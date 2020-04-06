HF Breakout Engine

*** EL MODO DE PRUEBA DE ENTRADA DEBE AJUSTARSE A FALSO***

ESPECIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

  • Par de Negociación: XAUUSD (Oro/Dólar) SOLO
  • Marco temporal: M1 (Gráfico de 1 minuto)

HORARIO DE NEGOCIACIÓN (UTC)

  • Periodo Activo: 13:00 - 13:59 UTC (Configuración por defecto - No modificar)
  • Sesión: Sesión de tarde de Londres

PARÁMETROS DE GESTIÓN DEL RIESGO

Sistema de Ratio Fijo:

  • Take Profit : Stop Loss : Tamaño del Lote = 2 : 1 : 0.03
  • Preajustes preconfigurados disponibles de 0,03 a 1,00 tamaño de lote
  • Todas las escalas mantienen una estricta integridad de la relación proporcional

Ejemplo de configuración:

  • Preajuste 5: TP $10 | SL $5 | Lote 0.15
  • Preajuste 10: TP $20 | SL $10 | Lote 0.30
  • Preajuste 34: TP $66.67 | SL $33.33 | Lote 1.00

REQUISITOS CRÍTICOS DE EJECUCIÓN

CAMBIAR EL MODO DE PRUEBA DE ENTRADA A FALSE (esto es muy importante)


SENSIBILIDAD A LA DISPERSIÓN - MISIÓN CRÍTICA

  • Spread Máximo Aceptable: 0.2 pips
  • Tipo de cuenta recomendada: Profesional/ECN/Cuentas con spread cero

MITIGACIÓN DEL DESLIZAMIENTO - MÁXIMA PRIORIDAD

El deslizamiento es el único enemigo de esta estrategia, por lo que se recomienda una conexión de red estable y de alta velocidad. Un VPS de nivel empresarial con una latencia de menos de 5 ms con respecto al servidor del broker será adecuado para lotes de mayor tamaño.

Configuración óptima:

  • Profesional / Institucional ECN cuenta de broker
  • Cuentas con spread cero o casi cero (0.0 - 0.2 pips)
  • VPS de negociación de alta frecuencia (centros de datos de Londres/Nueva York) (para lotes de mayor tamaño)
Productos recomendados
Smart BOS
MB Ledger Innovation
Asesores Expertos
Smart Break of Structure Expert Advisor, como su nombre indica, opera con el concepto Smart Money - BOS. Con controles de confluencia añadidos para la fuerza de la ruptura y la divergencia en la ruptura para filtrar el ruido y las falsas rupturas. Expert Advisort también tiene la capacidad de DCA (dólar costo promedio) en el comercio si el precio se mueve en contra de la orden inicial. La lógica virtual de toma de beneficios y stop loss ayuda a minimizar los riesgos. Longitud de la ventana para
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Only 6 copies out of 10 left at $30! Esta es una oferta introductoria limitada: Compra EA a un precio especial de descuento de sólo 30 $ La oferta finalizará cuando se vendan las 10 primeras copias... Después de eso, el precio se elevará a $ 60 !. HFT Evaluation System es una estrategia de trading algorítmica de última generación que lleva varios años funcionando en cuentas reales. A diferencia de los sistemas convencionales que están optimizados para ajustarse a los datos históricos, HFT Evalu
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Asesores Expertos
El EA BOS Recovery Zone es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina la estrategia Break of Structure (BOS) con una sólida gestión de recuperación de modo dual. Diseñado para traders serios que exigen fiabilidad y una gestión avanzada del riesgo, este EA ofrece una flexibilidad inigualable con los modos Netting y Hedging para adaptarse a cualquier entorno de broker.
FREE
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Asesores Expertos
IKAN MFX En el volátil mundo de los mercados financieros, encontrar las mejores oportunidades de negociación y minimizar los riesgos es siempre un reto importante para todo inversor. Por eso hemos desarrollado IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , un avanzado sistema automatizado de negociación. IKAN no es sólo una herramienta, sino una combinación perfecta de inteligencia artificial y años de experiencia en negociación. Con capacidad para analizar millones de puntos de datos por se
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Asesores Expertos
GoldenTron X es un robot de trading de swing con IA de vanguardia que sigue las tendencias del XAUUSD (oro) y utiliza dos estrategias de trading distintas para optimizar el rendimiento. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potente algoritmo de trading. Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso ta
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto con calificación de 5 estrellas — FundPass Pro Presentamos FundPass Pro: el sistema de trading con IA definitivo para todos los tipos de cuentas y desafíos de empresas prop ️ Aviso importante : Para garantizar la compatibilidad con todos los tipos de cuentas (incluidas cuentas personales estándar y de empresas prop), es imprescindible activar el modo “Prop Firm Mode” en la configuración del usuario . No habilitar esta opción puede ocasionar operaciones fuera de las normas d
BTC Sunrise
So-ta O-tsuka
4 (1)
Asesores Expertos
MT4 Versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/117910 BTC Sunrise es un robot totalmente automático para BTCUSD/BTCUSDT El robot aplica una estrategia de scalping con alta volatilidad optimizada para Bitcoin. El algoritmo del asesor utiliza la fuerza del mercado y la recurrencia para colocar órdenes entre el cierre del mercado de NY y la apertura del mercado de Oceanía. Las órdenes se liquidan con take profit, stop loss, y los ajustes del Asesor Experto están optimizados para brokers con
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Asesores Expertos
Concepto de Cuadrícula Forex para EUR/USD: Estrategia Divide y Vencerás Introducción: En el caos del mercado de divisas, donde la cotización del EUR/USD baila al ritmo de los acontecimientos mundiales, la disciplina y la estrategia son importantes. Presentamos el concepto de "cuadrícula", un enfoque poco convencional de la gestión de posiciones que permite aprovechar la fuerza de la tendencia y minimizar el riesgo. La esencia del concepto: Una cuadrícula, en esencia, es un conjunto de órdenes c
Telgo Trader EA
Timothy Chuma Ifiora
Asesores Expertos
TELGO TRADER (OBT) Expert Advisor Overview The TELGO TRADER (OBT) is an advanced automated trading system that implements sophisticated Order Block detection based on Inner Circle Trader (ICT) concepts. This EA combines institutional trading theory with smart market structure analysis to identify high-probability trading opportunities in the H1 timeframe. Key Features  Advanced Order Block Detection Multi-Timeframe Analysis : Analyzes higher timeframes for stronger Order Block signals ATR-Based
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Asesores Expertos
Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtrado adaptativo Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina la
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
El juez de brecha de valor razonable EA utiliza una fórmula de cálculo especial entre las diferencias de precios y, por lo tanto, determina si la paridad está por encima o por debajo del precio requerido. No utiliza el sistema MA y RSI, sino que detecta fomo repentinos de VENTA y COMPRA en los precios. De esta manera, entra en el comercio sólo cuando hay ALTAS oportunidades. -Es adecuado para todas las paridades de divisas y mercado de valores, pero no le recomiendo realizar operaciones de ven
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
MetaFlex Trader
Diego De Cesaro
Asesores Expertos
MetaFlex Trader - ¡El robot definitivo para un trading inteligente y optimizado! MetaFlex Trader es un robot de alto rendimiento diseñado para los traders que buscan operaciones inteligentes, flexibles y altamente configurables. Equipado con una potente combinación de indicadores técnicos y sistemas avanzados de gestión de riesgos, MetaFlex Trader ofrece un enfoque robusto y adaptable al mercado, permitiendo optimizaciones personalizadas para maximizar sus resultados. Características princi
Enoch
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! Descripción en español (para MQL5 Market) Título : ENOCH - El guardián del comercio automatizado Descripción : ENOCH es un potente Asesor Experto diseñado para traders que exigen disciplina, automatización y consistencia. Con una estructura flexible de gestión de riesgos y un sistema inteligente de incremento de lotes , ENOCH actúa como un verdadero guardián de su cuenta , protegiendo su capital mientras busca las mejores oportunidades de trading. ️ Características pr
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Asesores Expertos
*auto-presentación Hola chicos, mi nombre es Hiroaki Mitstuda. Soy un comerciante de cien millones y un ingeniero financiero. También fui entrevistado como inversor. También fui entrevistado como inversor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Ventajas del Asesor:. Las operaciones del Asesor Experto durante las pruebas se corresponden totalmente con las operaciones en el trading real, lo cual es muy importante. No utiliza estrategias parásitas. Adecuado para PROP FIRMS ( Funciona a
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
Asesores Expertos
Red Dragon Scalper - EA Profesional MT5 Red Dragon Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para la plataforma MT5. Se centra en el scalping de alta frecuencia, con el objetivo de capturar pequeños y rápidos beneficios de la volatilidad del mercado. El precio se incrementará en $90 por cada 10 compras. Precio final $4999 Estrategia central El algoritmo central del EA utiliza una combinación de análisis de la acción del precio y múltiples indicadores técnicos para identific
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Asesores Expertos
Candles Commander - Encuentre su ventaja mecánica en el mercado Candles Commander - es un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para el éxito en los mercados financieros. Esta estrategia ha sido sometida a rigurosas pruebas y verificación manual durante casi 2 años para garantizar un rendimiento óptimo. Nuestro EA puede encontrar un EDGE mecánico en cualquier instrumento que elija, desde instrumentos de Forex hasta índices y materias primas con una sola optimización realizada en su p
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
Breakout and Trend Following Trading System EA
Luca Norfo
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un sistema comercial de ruptura y seguimiento de tendencias. Este tipo de sistemas intentan explotar el impulso de los precios y la persistencia de la tendencia. Como todos los sistemas de seguimiento de tendencias, se negocia mejor con una canasta de instrumentos no correlacionados, como: pares de divisas, índices bursátiles, materias primas energéticas como el petróleo y el gas, metales industriales como el cobre y el níquel, metales preciosos como el oro y la plata. Este tipo de siste
Donchian Channels EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Donchian Channel Strategy EA MT5 es una herramienta avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 5, que simplifica las actividades de trading al aprovechar el indicador de Canales de Donchian para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa. El EA soporta configuraciones de trading inverso dentro de estas zonas, ofreciendo versatilidad en la gestión de operaciones. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada precisos, reglas de
Range Bot v2 mt5
Marcelo Jose Patino Vargas
Asesores Expertos
Range Bot V2 es un sistema de trading automático diseñado especialmente para Indices Bursátiles americanos ( Us30, Us100 y Us500). Sistema capacitado para susperar challenges en cualquier compañia de fondeo que permita el uso de EAs ya que no es MG ni Grid. Tampoco es Tickscalp. Viene optimizado para US30 en horario NY. Modifique unicamente su riesgo porcentual por operacion
Kyron
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! KYRON es un robot de trading inteligente diseñado para operar basándose en milésimas precisas de un nivel de precios, explotando las oportunidades de reversión y ruptura con extrema agilidad. Identifica los puntos clave del gráfico y ejecuta las órdenes automáticamente con gestión de riesgos integrada, garantizando una mayor disciplina y coherencia operativa. Ideal para operadores que buscan eficacia, rapidez y precisión en Forex, sin dejar que las emociones interfieran en la
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción a Predator EA Predator es un Asesor Experto (EA) de vanguardia para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), diseñado para simplificar y optimizar el trading de forex. Este EA está preoptimizado para diversos pares de divisas y marcos temporales, lo que lo hace ideal para operadores que buscan una solución fiable y automatizada. Presupuesto Plataforma   : MT5 Tipo de cuenta   : Se recomiendan cuentas de cobertura para un rendimiento óptimo. Las pruebas son vitales para liberar el potencia
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Asesores Expertos
Configuraciones listas para usar: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Nuevos set files se agregan constantemente en mi canal : MT5 Set Files El precio aumentará pronto. ¡Domina la volatilidad con Grid Volatility! Grid Volatility es un Expert Advisor avanzado que combina una estrategia de grid con la detección de velas impulsivas para operar en mercados volátiles. Está optimizado para maximizar el beneficio en condiciones cambiantes del me
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Asesores Expertos
Descripción La estrategia de Tokyo Fix en el comercio de divisas (FX) implica operar alrededor del momento en que se establece un tipo de cambio de referencia para el yen japonés (JPY) en Tokio. Este tipo de cambio, que generalmente se fija a las 9:55 AM hora de Tokio, proporciona una tasa de referencia utilizada por instituciones financieras y corporaciones para diversas transacciones. ¿Qué es el Tokyo Fix? Definición: El Tokyo Fix es un proceso diario en el que se determina un tipo de cambio
Enza
Anton Kondratev
Asesores Expertos
ENZA EA       Es un sistema totalmente automatizado y       Abierto       Sistema con       Protección contra caídas       y       Fijado       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Señales Guía Reembolso de la comisión Actualizaciones Mi blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Creado para la accesibilidad y la consistencia,       E
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Otros productos de este autor
Golden Engine Pro
Vayun Hirthik V
Asesores Expertos
*** EL MODO DE PRUEBA DE ENTRADA DEBE AJUSTARSE A FALSO*** ESPECIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO Par de Negociación: XAUUSD (Oro/Dólar USA) SOLO Marco temporal: H1 M30 M15 SOLO (SEGURO: 1H) HORARIO DE NEGOCIACIÓN (UTC) Periodo Activo : 13 :00 - 14:59 UTC PARÁMETROS DE GESTIÓN DE RIESGO Sistema de Ratio Fijo: Take Profit : Stop Loss : Tamaño del Lote = 2 : 1 : 0.03 Todos los preajustes mantienen una estricta integridad de la relación proporcional REQUISITOS CRÍTICOS DE EJECUCIÓN CAMBIE EL MODO DE PRUEBA
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario