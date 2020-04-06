HF Breakout Engine

FVG Judge Burak Enes Aydin Experten

Fair Value Gap Judge EA verwendet eine spezielle Berechnungsformel zwischen den Preisunterschieden und bestimmt so, ob die Parität über oder unter dem gewünschten Preis liegt. Er verwendet nicht das MA- und RSI-System, sondern erkennt plötzliche fomo SELLs und BUYs in den Preisen. Auf diese Weise geht er nur dann in den Handel ein, wenn sich Gelegenheiten ergeben. -Es ist für alle Devisenparitäten und den Aktienmarkt geeignet, aber ich empfehle Ihnen nicht, Verkaufstrades in Aktien zu machen