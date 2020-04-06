HF Breakout Engine
- Experten
- Vayun Hirthik V
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 5
*** DER EINGANGSTESTMODUS SOLLTE AUF FALSE*** GESETZT WERDEN
INSTRUMENTENSPEZIFIKATION
- Handels-Paar: XAUUSD (Gold/US-Dollar) NUR
- Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart)
HANDELSZEITEN (UTC)
- Aktiver Zeitraum: 13:00 - 13:59 UTC (Standardeinstellung - nicht ändern)
- Sitzung: London Nachmittags Session
RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER
Festes Ratio-System:
- Take Profit : Stop Loss : Losgröße = 2 : 1 : 0,03
- Vorkonfigurierte Voreinstellungen von 0,03 bis 1,00 Losgröße verfügbar
- Alle Skalierungen behalten die strikte Integrität des proportionalen Verhältnisses bei
Beispiel-Konfigurationen:
- Voreinstellung 5: TP $10 | SL $5 | Lot 0.15
- Voreinstellung 10: TP $20 | SL $10 | Los 0,30
- Voreinstellung 34: TP $66,67 | SL $33,33 | Los 1,00
KRITISCHE AUSFÜHRUNGSANFORDERUNGEN
ÄNDERN SIE DEN EINGABE-TESTMODUS AUF FALSCH (dies ist sehr wichtig)
SPREAD-EMPFINDLICHKEIT - KRITISCH FÜR DEN EINSATZ
- Maximal akzeptabler Spread: 0,2 Pips
- Empfohlener Kontotyp: Professionelle/ECN/Null-Spread-Konten
SLIPPAGE-MINDERUNG - HÖCHSTE PRIORITÄT
Slippage ist der einzige Feind für diese Strategie.Stabe Highspeed-Netzwerkverbindung wird empfohlen.Enterprise-Grade-VPS mit <5ms Latenzzeit zum Broker-Server wird für höhere Losgröße gut sein.
Optimale Einrichtung:
- Professionelles/Institutionelles ECN-Broker-Konto
- Konten mit einem Spread von Null oder nahezu Null (0,0 - 0,2 Pips)
- Hochfrequenzhandels-VPS (Londoner/New Yorker Datenzentren) (für höhere Losgrößen)