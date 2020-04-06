HF Breakout Engine

*** DER EINGANGSTESTMODUS SOLLTE AUF FALSE*** GESETZT WERDEN

INSTRUMENTENSPEZIFIKATION

  • Handels-Paar: XAUUSD (Gold/US-Dollar) NUR
  • Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart)

HANDELSZEITEN (UTC)

  • Aktiver Zeitraum: 13:00 - 13:59 UTC (Standardeinstellung - nicht ändern)
  • Sitzung: London Nachmittags Session

RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER

Festes Ratio-System:

  • Take Profit : Stop Loss : Losgröße = 2 : 1 : 0,03
  • Vorkonfigurierte Voreinstellungen von 0,03 bis 1,00 Losgröße verfügbar
  • Alle Skalierungen behalten die strikte Integrität des proportionalen Verhältnisses bei

Beispiel-Konfigurationen:

  • Voreinstellung 5: TP $10 | SL $5 | Lot 0.15
  • Voreinstellung 10: TP $20 | SL $10 | Los 0,30
  • Voreinstellung 34: TP $66,67 | SL $33,33 | Los 1,00

KRITISCHE AUSFÜHRUNGSANFORDERUNGEN

ÄNDERN SIE DEN EINGABE-TESTMODUS AUF FALSCH (dies ist sehr wichtig)


SPREAD-EMPFINDLICHKEIT - KRITISCH FÜR DEN EINSATZ

  • Maximal akzeptabler Spread: 0,2 Pips
  • Empfohlener Kontotyp: Professionelle/ECN/Null-Spread-Konten

SLIPPAGE-MINDERUNG - HÖCHSTE PRIORITÄT

Slippage ist der einzige Feind für diese Strategie.Stabe Highspeed-Netzwerkverbindung wird empfohlen.Enterprise-Grade-VPS mit <5ms Latenzzeit zum Broker-Server wird für höhere Losgröße gut sein.

Optimale Einrichtung:

  • Professionelles/Institutionelles ECN-Broker-Konto
  • Konten mit einem Spread von Null oder nahezu Null (0,0 - 0,2 Pips)
  • Hochfrequenzhandels-VPS (Londoner/New Yorker Datenzentren) (für höhere Losgrößen)
Golden Engine Pro
Vayun Hirthik V
Experten
*** DER EINGANGSTESTMODUS SOLLTE AUF FALSE*** GESETZT WERDEN INSTRUMENTENSPEZIFIKATION Handelspaar: XAUUSD (Gold/US-Dollar) NUR Zeitrahmen: H1 M30 M15 ONLY (SAFE: 1H) HANDELSZEITEN (UTC) Aktiver Zeitraum: 13 :00 - 14:59 UTC RISIKOMANAGEMENT-PARAMETER Festes Ratio-System: Take Profit : Stop Loss : Losgröße = 2 : 1 : 0.03 Alle Voreinstellungen bewahren die strikte Integrität des proportionalen Verhältnisses KRITISCHE AUSFÜHRUNGSANFORDERUNGEN ÄNDERN SIE DEN EINGABE-TESTMODUS AUF FALSCH (dies ist se
