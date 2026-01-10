AMD Indicator Accuracy Filter

Automatice su análisis TIC con el Indicador de Acumulación, Manipulación y Distribución (AMD).

Esta avanzada herramienta de negociación está diseñada para los operadores de Smart Money Concepts (SMC) que desean automatizar el tedioso proceso de marcar los gráficos. Identifica automáticamente el Rango Asiático (Acumulación), detecta Barridos de Liquidez (Manipulación) y señala retrocesos de alta probabilidad confirmados por Gaps de Valor Justo (Distribución).

Deje de mirar los gráficos esperando un barrido. Deje que el indicador le avise cuando la configuración esté lista.

Características principales

Cuadros de sesión automatizados: Visualiza las sesiones de Asia, Londres y Nueva York con horarios y colores totalmente personalizables. +2

Detección de barrido de liquidez: Detecta automáticamente cuando el precio recorre el máximo o mínimo asiático (fase de manipulación) y coloca una flecha en el gráfico.

Señales de Entrada FVG: Después de un barrido, el indicador espera a que se forme un Fair Value Gap (FVG), confirmando la inversión antes de señalar una entrada. +1

Filtro de Rango Inteligente: Incluye un filtro incorporado para ignorar los rangos asiáticos "malos" o demasiado extendidos (por ejemplo, >40 pips), manteniéndole fuera de las configuraciones de baja probabilidad.

Sistema de Alertas Múltiples: Nunca se pierda una operación con alertas instantáneas a través de Pop-up, Notificación Push Móvil y Sonido.

Gráficos limpios: Gestiona automáticamente los objetos de dibujo para mantener su gráfico limpio y centrado.

Cómo funciona (La lógica de AMD)

Acumulación: El indicador dibuja el cuadro de la Sesión Asiática (por defecto 02:00 - 07:00). Manipulación: Espera a que el precio rompa (barra) el máximo o mínimo asiático. Sigue el barrido en tiempo real. Distribución: Una vez tomada la liquidez, la lógica busca un cambio en la estructura del mercado confirmado por un Fair Value Gap (FVG). Señal: Cuando se cierra el FVG, se dibuja una casilla de entrada y se envía una alerta.

Ajustes y entradas

--- Asia / Sesión de estrategia --- Inicio/Fin Asia: Establezca la hora para su rango de acumulación. Inicio KillZone: Hora en la que el indicador empieza a buscar entradas.

--- Filtro de Rango --- Filtrar rangos malos: Activa/Desactiva el filtrado de rangos grandes. Max Range Pips: El tamaño máximo permitido para el rango asiático.

--- Visuales (Londres/NY) --- Horas de sesión: Configure las horas de inicio/fin para los cuadros visuales de Londres y Nueva York. Colores: Colores totalmente personalizables para cuadros, líneas de liquidez y entradas FVG.

--- Lógica de estrategia --- Una operación al día: Opción para detener la búsqueda después de encontrar la primera entrada FVG válida. Tamaño Mínimo de Gap: Tamaño mínimo (en puntos) para un FVG válido.



Recomendaciones

Marco temporal: Optimizado para negociación intradía M15 y H1 .

Activos: Funciona mejor en pares volátiles como EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Oro) , e Índices (US30/NAS100).

Hora del broker: La configuración por defecto está optimizada para brokers en GMT+2/GMT+3 (Hora del Servidor).

Instalación