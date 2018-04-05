Experto en Filtro Kalman

Experimente un nuevo nivel de precisión con el Kalman Filter Expert, un algoritmo de negociación de alta frecuencia diseñado para filtrar el ruido del mercado e identificar el "verdadero" estado del precio.

A diferencia de los indicadores retrospectivos estándar (como las medias móviles), el filtro de Kalman es un algoritmo recursivo dinámico. Utiliza datos históricos y mediciones en tiempo real para estimar el valor subyacente de un activo, equilibrando el rigor matemático con la extrema capacidad de respuesta necesaria para la ejecución en directo.

¿Por qué elegir el filtro de Kalman?

La mayoría de los indicadores reaccionan a lo que ya ha sucedido. El filtro de Kalman "predice" ajustando su estado interno en función del error de su estimación anterior. En los mercados volátiles, identifica cuándo un movimiento del precio es simplemente "ruido" (que debe ignorarse) o un cambio genuino en el estado del precio (que debe negociarse).

Principales características

Reducción dinámica del ruido: Utiliza los parámetros Ruido de proceso (Q) y Ruido de medición (R) para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Gestión dual del riesgo: Admite tanto la gestión tradicional de Stop Loss/Take Profit basada en puntos como la moderna gestión de riesgos basada en porcentajes (%).

Compatible con cuentas de compensación: Incluye una lógica especializada de protección de límites de volumen para garantizar la compatibilidad con los corredores que aplican límites de posición estrictos.

Lógica de inversión inteligente: El EA monitoriza automáticamente la fuerza de la señal y puede cerrar posiciones anticipadamente si el estado del mercado se invierte, protegiendo su capital.

Recomendaciones

Símbolo principal: EURUSD

Marco temporal: M1 (Preferido) o M5

Tipo de cuenta: ECN o cuentas de bajo spread son muy recomendables para obtener los mejores resultados.

Optimización: El EA es totalmente personalizable. Recomendamos ejecutar una optimización "específica para cada símbolo" para los parámetros de Ruido de Proceso y Medición si se opera con pares o índices exóticos.

Parámetros de entrada

LotSize: Volumen de negociación fijo por posición.

KalmanPeriod: El periodo de retrospectiva para la inicialización del estado.

ProcessNoise (Q): Representa la "confianza" en el movimiento del modelo. Los valores más bajos hacen que el filtro sea más suave.

MeasurementNoise (R): Representa la "confianza" en los datos de precios. Los valores más altos filtran más ruido.

SignalThreshold (Umbral de señal): La desviación necesaria del "estado real" para activar una operación.

StopLoss/TakeProfit: Disponible tanto en puntos como en porcentajes.

MaxTotalPositions: Límite de seguridad en el número de posiciones abiertas concurrentes.

Descargo de responsabilidad

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Operar implica riesgos. Por favor, pruebe en una cuenta demo antes de pasar a la ejecución en vivo.