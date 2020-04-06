Smc Gold Trader

SMC Gold Trader (EA MT5 avanzado)

Aproveche el poder de los conceptos de Smart Money con el Consenso de Tendencia Multi-Estrategia

El SMC Gold Trader es un Asesor Experto (EA) premium, totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). A diferencia de los simples bots de cruce, este EA utiliza avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) para identificar el flujo de órdenes institucionales, barridos de liquidez y desequilibrios de precios.

Al fusionar tres estrategias de alta probabilidad con un filtro único de "Consenso de Tendencia", el EA le asegura que sólo operará cuando la estructura interna del mercado esté totalmente alineada.

🧠 La estrategia de triple amenaza

El EA monitoriza el mercado del Oro utilizando simultáneamente tres metodologías SMC distintas:

  1. US Open FVG Breakout: Captura el impulso de alta volatilidad inmediatamente después de la apertura de la sesión de Nueva York mediante la identificación de expansiones del Fair Value Gap (FVG).

  2. FVG Inverso (IFVG): Capitaliza las inversiones del mercado identificando cuándo se "rellena e invierte" una brecha de valor razonable, lo que indica un cambio en la tendencia institucional.

  3. Barrido de liquidez BOS: Se centra en los "Stop Hunts" y las rupturas de estructura (BOS). Entra en las operaciones después de que se despeje la liquidez minorista y se confirme la tendencia mediante una ruptura estructural.

🛡️ Función exclusiva: Consenso de Tendencia Inteligente

La "inteligencia" central de este AE es su lógica de consenso. Para evitar "luchar contra la tendencia", el EA requiere un acuerdo entre las estrategias antes de disparar una señal:

  • Cómo funciona: Si la estrategia IFVG detecta una oportunidad de "Compra", primero comprueba el sesgo de las estrategias FVG y BOS del US Open.

  • El filtro: Si la estrategia US Open tiene un sesgo "bajista", el EA bloqueará la señal de compra IFVG.

  • El beneficio: Esto asegura que usted nunca sea atrapado en el lado equivocado de la tendencia institucional, reduciendo significativamente las entradas de "falsos positivos".

Rendimiento verificado

Para demostrar la robustez de la lógica SMC, he adjuntado resultados exhaustivos de backtest para el último 1 año en las capturas de pantalla del producto.

  • Enfoque: Estas pruebas destacan el rendimiento del EA durante varias fases del mercado, incluidas las sesiones estadounidenses de alta volatilidad y los cambios de tendencia estructurales.

  • Revisión: Por favor, examine la curva de renta variable y las estadísticas de drawdown en las imágenes para entender el comportamiento esperado de la estrategia.

⚙️ Características técnicas clave

  • Impulsada por SMC: Se centra en la estructura del mercado (BOS), los desequilibrios (FVG) y la ingeniería de liquidez.

  • Optimizado para el oro: Cada parámetro está ajustado para la volatilidad única del XAUUSD.

  • Validación barra a barra: Las señales sólo se confirman al cierre de la vela para garantizar la validez estructural.

  • Gestión avanzada del riesgo: Niveles incorporados de Stop Loss y Take Profit basados en puntos estructurales SMC.

Cómo utilizarlo

  1. Instalación: Guarde el EA en su carpeta MQL5/Expertos.

  2. Despliegue: Adjunte el EA a un gráfico de Oro (XAUUSD).

  3. AutoTrading: Asegúrese de que la opción "Algo Trading" está activada en su terminal MT5.

  4. Selección de estrategia: Puede activar o desactivar cada una de las tres estrategias en los ajustes de entrada, aunque se recomienda utilizar las tres para obtener el efecto completo del Consenso de Tendencia.

Descargo de responsabilidad: Los Conceptos de Dinero Inteligente implican estrategias de alta rentabilidad pero conllevan un riesgo inherente. Realice siempre pruebas retrospectivas y ejecútelas en una cuenta de demostración antes de operar con capital real.

