✅ MT4 EA Descripción (Inglés - Profesional y Mercado listo)
Karan Gold Scalper EA - Versión MT4
Karan Gold Scalper EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD).
El EA utiliza el reconocimiento inteligente de tendencias, análisis de volatilidad, y la lógica de entrada de precisión para ofrecer resultados estables y consistentes con reducción controlada.
Está construido para los traders que quieren un sistema de scalping automatizado fiable, seguro y eficiente que funcione sin problemas en cuentas reales.
Características principales
-
✔️ Totalmente automatizado (manos libres)
-
✔️ Optimizado para el ORO (XAUUSD) en el marco de tiempo M5
-
✔️ Funciona con brokers de 2 y 3 dígitos
-
✔️ Drawdown bajo con fuerte control de riesgo interno
-
✔️ Detección inteligente de tendencia + volatilidad
-
✔️ Sin martingala, sin rejilla (lógica segura)
-
✔️ Ejecución rápida + spread bajo optimizado
-
✔️ Soporta Auto Lot & Fixed Lot
Configuración recomendada
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco de tiempo: M5
-
Saldo Mínimo : $1000
-
Tipo de broker: ECN recomendado
-
Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (ambos soportados)
🛡️ Gestión de riesgos
-
Stop Loss y Take Profit dinámicos
-
Limitador de pérdidas diario
-
Protección contra volatilidad anormal
-
Filtro de diferencial y deslizamiento
-
Algoritmo de seguridad de cierre automático
📈 Mejores condiciones de rendimiento
-
Brokers ECN de bajo spread
-
VPS con baja latencia
-
Sesiones de mercado activas (Londres + Nueva York)
⭐ ¿Por qué elegir este EA?
Karan Gold Scalper EA está diseñado para operadores que buscan ganancias consistentes, fuertes filtros de seguridad y un crecimiento suave de la equidad. Su algoritmo avanzado se centra en las entradas de calidad y la protección del capital, por lo que es adecuado tanto para principiantes como para traders profesionales.
No dude en contactar con nosotros.