Karan Gold

MT4 EA Descripción (Inglés - Profesional y Mercado listo)

Karan Gold Scalper EA - Versión MT4

Karan Gold Scalper EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el ORO (XAUUSD).
El EA utiliza el reconocimiento inteligente de tendencias, análisis de volatilidad, y la lógica de entrada de precisión para ofrecer resultados estables y consistentes con reducción controlada.

Está construido para los traders que quieren un sistema de scalping automatizado fiable, seguro y eficiente que funcione sin problemas en cuentas reales.

Características principales

  • ✔️ Totalmente automatizado (manos libres)

  • ✔️ Optimizado para el ORO (XAUUSD) en el marco de tiempo M5

  • ✔️ Funciona con brokers de 2 y 3 dígitos

  • ✔️ Drawdown bajo con fuerte control de riesgo interno

  • ✔️ Detección inteligente de tendencia + volatilidad

  • ✔️ Sin martingala, sin rejilla (lógica segura)

  • ✔️ Ejecución rápida + spread bajo optimizado

  • ✔️ Soporta Auto Lot & Fixed Lot

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco de tiempo: M5

  • Saldo Mínimo : $1000

  • Tipo de broker: ECN recomendado

  • Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (ambos soportados)

🛡️ Gestión de riesgos

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos

  • Limitador de pérdidas diario

  • Protección contra volatilidad anormal

  • Filtro de diferencial y deslizamiento

  • Algoritmo de seguridad de cierre automático

📈 Mejores condiciones de rendimiento

  • Brokers ECN de bajo spread

  • VPS con baja latencia

  • Sesiones de mercado activas (Londres + Nueva York)

⭐ ¿Por qué elegir este EA?

Karan Gold Scalper EA está diseñado para operadores que buscan ganancias consistentes, fuertes filtros de seguridad y un crecimiento suave de la equidad. Su algoritmo avanzado se centra en las entradas de calidad y la protección del capital, por lo que es adecuado tanto para principiantes como para traders profesionales.

No dude en contactar con nosotros.

Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
