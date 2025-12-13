Gold AI Machine

1
Gold AI Machine - Sistema Avanzado de Trading Automatizado

Gold AI Machine es un robot de trading profesional y totalmente automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
El sistema está optimizado para el marco temporal M5 y está diseñado para capturar oportunidades de mercado a corto plazo de alta calidad utilizando una lógica avanzada basada en la inteligencia artificial y una gestión comercial disciplinada.

Características principales

  • Optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal recomendado: M5

  • Capital mínimo recomendado: 200 unidades

    • Para brokers de Oro de 3 dígitos:

      • Stop Loss (SL): 10.000 puntos

      • Take Profit (TP): 50.000 puntos

      • Para brokers Gold de 2 dígitos:

        • Stop Loss (SL): 1000 puntos

        • Take Profit (TP): 5000 puntos

  • Sistema de negociación totalmente automatizado

  • Ejecución de operaciones inteligente, estable y precisa

  • Lógica sin repintado

  • Compatible con VPS (ejecución de baja latencia)

  • Adecuado tanto para cuentas personales como de empresas

  • Sin Grid trading

  • Sin estrategia Martingale

  • Todas las operaciones se ejecutan con Stop Loss y Take Profit predefinidos para una operativa segura

Estrategias de negociación

Gold AI Machine ofrece dos modos de trading flexibles, permitiendo a los traders adaptar el EA a diferentes estilos de trading y condiciones de mercado:

1️⃣ Modo de operación única

  • Sólo una operación está activa en cualquier momento

  • Diseñado para operaciones conservadoras y controladas

  • Ayuda a mantener una mayor estabilidad en la reducción

2️⃣ Modo de operaciones múltiples

  • Permite múltiples operaciones cuando se cumplen las condiciones de la estrategia

  • Diseñado para captar movimientos fuertes y prolongados del mercado

  • Adecuado para operadores que buscan una mayor exposición bajo una lógica controlada

🔹 Inteligencia de negociación avanzada

Filtro de calidad de señal avanzado

El EA evalúa cada señal de trading en tiempo real y ejecuta operaciones solo durante las condiciones óptimas del mercado, mejorando la precisión y filtrando las entradas de baja calidad.

Razonamiento inteligente de operaciones

Cada operación está respaldada por una lógica de decisión interna. El sistema mantiene un razonamiento claro detrás de cada entrada, dando transparencia y confianza en el proceso de negociación.

Ajuste automático de TP / SL / Trailing Stop

Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan dinámicamente en función de la volatilidad actual del mercado. Toda la gestión de posiciones se realiza de forma automática utilizando lógica basada en IA.

Gestión dinámica del riesgo

En función de las condiciones del mercado, el EA cambia automáticamente entre los modos de riesgo Conservador, Normal y Agresivo sin ninguna acción manual.

Protección del capital

Durante las rachas de pérdidas o en entornos de mercado inestables, el AE reduce de forma inteligente la exposición de las operaciones o las detiene temporalmente para proteger el capital de la cuenta.

Detección del régimen de mercado

La IA analiza continuamente el comportamiento del mercado e identifica condiciones como Tendencia, Oscilación, Alta Volatilidad y Riesgo de Evento, evitando entornos de negociación desfavorables.

Ajustes recomendados

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Capital recomendado: 200 unidades o más

  • Broker: Broker con spread bajo recomendado para operar con Oro

📩 Contacto y Soporte

Para soporte, asistencia de configuración o consultas:


Comentarios 6
Mpholebitsja07
19
Mpholebitsja07 2025.12.26 11:00 
 

what a beautifull EA! Developer is always gentle and fermine when it comes to help, ooh may Lord Gord bless him.

Respuesta al comentario