Gold AI Machine
- Asesores Expertos
- Karan Vaghela
- Versión: 1.4
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gold AI Machine es un robot de trading profesional y totalmente automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
El sistema está optimizado para el marco temporal M5 y está diseñado para capturar oportunidades de mercado a corto plazo de alta calidad utilizando una lógica avanzada basada en la inteligencia artificial y una gestión comercial disciplinada.
Características principales
Optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)
Marco temporal recomendado: M5
Capital mínimo recomendado: 200 unidades
Para brokers de Oro de 3 dígitos:
Stop Loss (SL): 10.000 puntos
Take Profit (TP): 50.000 puntos
Para brokers Gold de 2 dígitos:
Stop Loss (SL): 1000 puntos
Take Profit (TP): 5000 puntos
Sistema de negociación totalmente automatizado
Ejecución de operaciones inteligente, estable y precisa
Lógica sin repintado
Compatible con VPS (ejecución de baja latencia)
Adecuado tanto para cuentas personales como de empresas
Sin Grid trading
Sin estrategia Martingale
Todas las operaciones se ejecutan con Stop Loss y Take Profit predefinidos para una operativa segura
Estrategias de negociación
Gold AI Machine ofrece dos modos de trading flexibles, permitiendo a los traders adaptar el EA a diferentes estilos de trading y condiciones de mercado:
1️⃣ Modo de operación única
Sólo una operación está activa en cualquier momento
Diseñado para operaciones conservadoras y controladas
Ayuda a mantener una mayor estabilidad en la reducción
2️⃣ Modo de operaciones múltiples
Permite múltiples operaciones cuando se cumplen las condiciones de la estrategia
Diseñado para captar movimientos fuertes y prolongados del mercado
Adecuado para operadores que buscan una mayor exposición bajo una lógica controlada
🔹 Inteligencia de negociación avanzada
Filtro de calidad de señal avanzado
El EA evalúa cada señal de trading en tiempo real y ejecuta operaciones solo durante las condiciones óptimas del mercado, mejorando la precisión y filtrando las entradas de baja calidad.
Razonamiento inteligente de operaciones
Cada operación está respaldada por una lógica de decisión interna. El sistema mantiene un razonamiento claro detrás de cada entrada, dando transparencia y confianza en el proceso de negociación.
Ajuste automático de TP / SL / Trailing Stop
Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan dinámicamente en función de la volatilidad actual del mercado. Toda la gestión de posiciones se realiza de forma automática utilizando lógica basada en IA.
Gestión dinámica del riesgo
En función de las condiciones del mercado, el EA cambia automáticamente entre los modos de riesgo Conservador, Normal y Agresivo sin ninguna acción manual.
Protección del capital
Durante las rachas de pérdidas o en entornos de mercado inestables, el AE reduce de forma inteligente la exposición de las operaciones o las detiene temporalmente para proteger el capital de la cuenta.
Detección del régimen de mercado
La IA analiza continuamente el comportamiento del mercado e identifica condiciones como Tendencia, Oscilación, Alta Volatilidad y Riesgo de Evento, evitando entornos de negociación desfavorables.
Ajustes recomendados
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M5
Capital recomendado: 200 unidades o más
Broker: Broker con spread bajo recomendado para operar con Oro
📩 Contacto y Soporte
Para soporte, asistencia de configuración o consultas:
Correo electrónico: karanmql5@gmail.com
WhatsApp: +91 95741 40727
what a beautifull EA! Developer is always gentle and fermine when it comes to help, ooh may Lord Gord bless him.