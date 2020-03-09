MT4 EA Beschreibung (Englisch - Professional & Marketplace Ready)

Karan Gold Scalper EA - MT4 Version

Karan Gold Scalper EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der EA nutzt eine intelligente Trenderkennung, Volatilitätsanalyse und eine präzise Einstiegslogik, um stabile, konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Drawdown zu liefern.

Er wurde für Händler entwickelt, die ein zuverlässiges, sicheres und effizientes automatisiertes Scalping-System wünschen, das auf realen Konten reibungslos funktioniert.

🔥 Hauptmerkmale

✔️ Vollständig automatisiert (freihändiger Handel)

✔️ Optimiert für GOLD (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen

✔️ Funktioniert auf 2-stelligen und 3-stelligen Brokern

✔️ Niedriger Drawdown mit starker interner Risikokontrolle

✔️ Intelligente Trend- und Volatilitätserkennung

✔️ Kein Martingal, kein Grid (sichere Logik)

✔️ Schnelle Ausführung + niedriger Spread optimiert

✔️ Unterstützt Auto Lot & Fixed Lot

📊 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Mindestguthaben: $1000

Broker-Typ: ECN empfohlen

Konto-Typ: Hedge oder Netting (beide unterstützt)

🛡️ Risikomanagement

Dynamischer Stop Loss & Take Profit

Tägliche Verlustbegrenzung

Schutz vor abnormaler Volatilität

Spread- und Slippage-Filter

Auto-Close-Sicherheitsalgorithmus

📈 Beste Performance-Bedingungen

ECN-Broker mit geringer Streuung

VPS mit niedriger Latenzzeit

Aktive Marktsitzungen (London + New York)

⭐ Warum diesen EA wählen?

Karan Gold Scalper EA wurde für Händler entwickelt, die beständige Gewinne, starke Sicherheitsfilter und ein gleichmäßiges Aktienwachstum anstreben. Sein fortschrittlicher Algorithmus konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Einstiege und den Schutz des Kapitals, so dass er sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet ist.

Kontaktieren Sie uns bitte.