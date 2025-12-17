hola Trading MAster,

Gold AI Master- Sistema Avanzado de Trading Automatizado Gold AI Master es un robot profesional de trading totalmente automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

⚠️ Instrucciones Importantes de Configuración y Pruebas

Antes de ejecutar cualquier backtest o comenzar a operar en vivo, por favor revise cuidadosamente y ajuste la configuración de entrada como se muestra en la imagen de referencia.

🔹 Ajustes de entrada obligatorios (antes de la prueba)

⚙️ Ajustes de entrada

Lotes: 0.01 → Saldo recomendado: $50



StopLossPips: 700



TakeProfitPips: 900



UseBreakOffset: true



BreakAfterPips: 10



EnableValidationHelper: false



EnableTrailing: true



TrailStartPips: 200



TrailStepPips: 50

📌 Timeframe: D1

⚠️ Estas entradas deben cambiarse primero antes de ejecutar el Probador de Estrategias o adjuntar el EA a un gráfico en vivo.

Confirme siempre estos ajustes antes de probar u operar.

🔢 Dígitos del broker e información de uso

Este EA está optimizado para brokers Gold de 3 dígitos

Broker de referencia: Exness

❗ Nota importante para los brokers de oro de 2 dígitos

Este EA no está auto-optimizado para brokers Gold de 2 dígitos.

Los usuarios que operan en brokers 2-digit Gold deben comprar el EA primero y luego enviarme un mensaje.

Yo personalmente proporcionaré asistencia de configuración manual y ajustaré los parámetros requeridos de acuerdo a las especificaciones del broker.





💰 Capital recomendado y directrices de tamaño de lote

Para garantizar un rendimiento estable y una gestión adecuada del riesgo, siga las directrices de capital recomendadas a continuación:

Para un tamaño de lote de 0,01:

➤ Saldo mínimo recomendado: 50 $.

Para tamaño de lote 0,10:

➤ Saldo mínimo recomendado: 500 $.

Utilizar el saldo recomendado ayuda a mantener un drawdown controlado, una ejecución suave de las operaciones y una mejor estabilidad a largo plazo.





🔹 Inteligencia de negociación avanzada

Filtro avanzado de calidad de señales

El EA evalúa cada señal de trading en tiempo real y ejecuta las operaciones sólo durante las condiciones óptimas del mercado, mejorando la precisión y filtrando las entradas de baja calidad.

Razonamiento inteligente de las operaciones

Cada operación está respaldada por una lógica de decisión interna estructurada. El sistema mantiene un razonamiento claro detrás de cada entrada, proporcionando transparencia, coherencia y confianza en el proceso de negociación.

Ajuste automático de TP / SL / Trailing Stop

Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan automática y dinámicamente en función de la volatilidad actual del mercado. Toda la gestión de posiciones se realiza mediante una lógica avanzada basada en inteligencia artificial.

Gestión dinámica del riesgo

En función de las condiciones del mercado en tiempo real, el EA cambia automáticamente entre los modos de riesgo Conservador, Normal y Agresivo sin ninguna intervención manual.

Protección del capital

Durante las rachas perdedoras o en entornos de mercado inestables, el EA reduce de forma inteligente la exposición de las operaciones o las detiene temporalmente para proteger el capital de la cuenta y minimizar las pérdidas.

Detección del régimen de mercado

La IA analiza continuamente el comportamiento del mercado e identifica condiciones como Tendencia, Rango, Alta Volatilidad y Riesgo de Evento, evitando activamente entornos de negociación desfavorables.

Contacto y asistencia

Para soporte, asistencia en la configuración o consultas: