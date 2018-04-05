Opus

OPUS - Liquidez Institucional con Arquitectura Adaptativa

OPUS es un algoritmo de trading de grado institucional construido exclusivamente para XAUUSD (Oro). A diferencia de los EAs convencionales, OPUS opera completamente sin indicadores tradicionales y sin niveles clásicos de Stop-Loss o Take-Profit basados en pips fijos o cálculos ATR – en cambio, lee la estructura de precio pura de la manera en que lo hacen los traders profesionales en grandes bancos y fondos de cobertura.

En su núcleo se encuentra el Adaptive Engine: OPUS detecta automáticamente el régimen de mercado actual y ajusta todos los parámetros en tiempo real. Cada pocas horas, el sistema se re-optimiza automáticamentesin optimización manual por parte del proveedor o usuario requerida. Lo que antes demandaba ajustes constantes, OPUS lo maneja completamente por sí solo.

Pure Price Action. Sin cruces de MA. Sin divergencias de osciladores. Sin zonas de sobrecompra. Sin RSI, MACD ni ningún otro indicador clásico. Solo el lenguaje del mercado mismo – liquidez, estructura, ineficiencias – las huellas de la actividad institucional.

Configúralo. Olvídalo. Deja que OPUS se adapte.

Trading Real. Resultados Reales.

OPUS está diseñado para condiciones de mercado reales, no para curvas de backtest impresionantes. Debido a su arquitectura adaptativa y auto-optimizante, no puede ser sobre-optimizado ni ajustado a datos históricos. Esto significa: no espere un backtest de 10 años con curvas de equity irreales y tasas de ganancia del 90% – esas son las señales de sistemas que fallan en el trading en vivo.

Nuestro objetivo es simple: rentabilidad consistente y realista en cuentas reales – no capturas de marketing. OPUS está construido para rendir donde importa: en tiempo real, con dinero real, a largo plazo.

Plug & Play – Cero Configuración

OPUS está listo para operar desde el primer momento. Sin optimización requerida. Sin ajuste de parámetros. Sin sesiones de strategy tester. Simplemente adjúntelo a su gráfico XAUUSD – y listo. El Adaptive Engine maneja todo lo demás, re-optimizándose cada pocas horas para mantenerse sincronizado con las condiciones actuales del mercado.

Las mejoras futuras se entregarán a través de actualizaciones regulares – su EA evoluciona automáticamente mientras usted se concentra en lo que importa.

Características Principales:

🎯 Construido para Oro (XAUUSD) – alta volatilidad, alta precisión

🧠 Arquitectura Adaptativaparámetros auto-optimizantes cada pocas horas

📊 Diseño Sin Indicadoressin indicadores clásicos, análisis de precio puro

🚫 Sin SL/TP Fijossin niveles basados en pips o ATR estáticos

🏦 Lógica Institucional – opera con el Smart Money, no en su contra

Diseño Live-First – optimizado para mercados reales, no para backtests

🛡️ Sin Curve-Fitting – lo que ve es lo que obtiene

🔄 Completamente Autónomosin optimización del proveedor o usuario necesaria

🚀 Plug & Play – sin configuración, solo adjuntar y operar

Adaptive Engine – Análisis de Dos Dimensiones:

📐 Análisis de Estructura de Mercado – evalúa la fuerza de tendencia y frecuencia de swings en las últimas 50-100 barras para entender el carácter actual del mercado

📈 Dinámica de Volatilidad – compara volatilidad a corto vs. largo plazo para detectar cambios de régimen en tiempo real

🔄 Detección Automática de Régimen – identifica condiciones de volatilidad ALTA/BAJA, TENDENCIA o RANGO y ajusta umbrales de entrada y todos los parámetros principales en consecuencia

Auto-Optimización Continuase recalibra cada pocas horas sin ninguna intervención del usuario

Gestión de Riesgo:

🔒 Solo Una Posición – una operación a la vez, enfoque total

📏 Control de Riesgo Dinámicosalidas basadas en estructura, sin niveles fijos de pips o ATR

📉 Baja Exposiciónsin grid, sin martingale, sin stacking

Requisitos:

💰 Depósito Mínimo: $1,000 recomendado (apalancamiento 1:30)

🖥️ VPS Recomendado – para operación ininterrumpida 24/5

Compatibilidad Universal – todos los brokers, todos los tipos de cuenta (Standard, ECN, Cent)

📈 Símbolo: solo XAUUSD

Productos recomendados
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Asesores Expertos
MACD EA for Prop Firms es un asesor experto diseñado específicamente para superar los desafíos de Proprietary Firms como MyForexFunds y obtener una cuenta fundada. De hecho, tiene funciones específicas para cumplir con las reglas impuestas por las empresas que ofrecen cuentas administradas. - Se basa en una estrategia con indicadores MACD y EMA que le indican al EA cuándo abrir posiciones - Funciona en todos los pares de Forex, recomendado en marcos de tiempo M5, M6, M10. - El EA debería fun
TradeGhost
Stefano Padovano
Asesores Expertos
¡Presentamos TradeGhost! ¡es un Ea muy potente con una estrategia que prefiero mantener oculta! ¡sin embargo voy a explicar cómo funciona en breve! ¡Este ea gracias al control de varios factores crea una operación Fantasma que obviamente no se abre ! pero queda registrada para poder ver si esa operación fue perdedora o ganadora. (Debo añadir que esto es un poco de un comercio Secreto puesto en este ea, NoN hace scalping pero cuando se abre usted tiene algún tipo de tranquilidad de que incluso si
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Asesores Expertos
Asesor Experto Multi-Indicador MT5 Diseñado para la Alineación de Tendencia, Reversión y Momento TRDR Bot-1 es un Asesor Experto versátil desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema robusto, basado en reglas, que combine seguimiento de tendencias, detección de reversiones, confirmación de momentum y estrictas protecciones de riesgo. El EA combina múltiples indicadores - MACD, Estocástico, CCI, Oscilador de Media Móvil (MAO), detección de Pin Bar y patrones de Colo
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Asesores Expertos
Presentando CyBRG RX: El asistente de trading de próxima generación Adéntrate en el futuro del trading con CyBRG RX, tu compañero de trading de vanguardia diseñado para elevar tu experiencia de trading. Aprovechando el poder de redes neuronales avanzadas, CyBRG RX está diseñado para analizar y adaptarse a las condiciones del mercado en constante cambio con una precisión inigualable. Dado que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el prec
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Asesores Expertos
PROP FIRMA LISTO! -> Solicitar archivo conjunto | Precio aumenta 100 $ después de cada compra | Precio final 999 $ | Darwinex cero cuenta real - Link 100 Miles de beneficios firma de asignación de contacto para obtener más información. Características principales: Forward optimización, monte carlo, Sequencial optimización, y caminar hacia adelante matriz de pruebas de estrés utiliza trailing stop y no establece TP por lo que el beneficio no está limitado Símbolo: NASDAQ M15 CFD o futuros No mar
Nova TRX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova TRX Trader se basa en el poder de la Media Móvil Exponencial Triple (TRIX) , un oscilador de impulso que suaviza el ruido del mercado para revelar un sesgo direccional genuino. Este Asesor Experto utiliza las capacidades únicas de suavizado de TRIX para evitar señales falsas y detectar sólo los cambios más fuertes en la tendencia. En lugar de reaccionar de forma exagerada a cada parpadeo de volatilidad, Nova TRX Trader se centra en los cambios de impulso sostenidos, combinando los cruces de
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Asesores Expertos
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA es un sistema de trading automatizado muy avanzado para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el trading intradía en el par BTCUSD. Integra una potente combinación de teoría de ondas de Elliott, detección de patrones armónicos, inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer señales de trading precisas y gestión inteligente de posiciones. El núcleo de Bitcoin Rocket Pro AI es su sistema de análisis multicapa. El EA utiliza los
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Asesores Expertos
El Katsil Scalper es un enfoque innovador en el mercado financiero que se ha desarrollado a lo largo de años de meticulosa investigación y desarrollo. Esta estrategia encapsula la esencia misma de la icónica marca Katsil, reconocida por su mezcla de sofisticación, excelencia y meticulosa atención al detalle. Con la ayuda de tecnología punta, el Katsil Scalper está diseñado para proporcionar una ventaja competitiva a aquellos que buscan alcanzar el liderazgo en el mercado financiero. El método s
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias , El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces. Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL ESTRATEGIA2: RSI ESTRATEGIA3: M
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Asesores Expertos
GoldXpert EA - Asesor Experto Multiestrategia en Oro GoldXpert EA es un sistema de trading potente y totalmente automatizado diseñado para operar con oro (XAU/USD). Integra múltiples estrategias de trading, incluyendo seguimiento de tendencia, scalping, breakout y reversión a la media, para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. El EA GoldXpert es perfecto para los operadores que buscan una solución inteligente, adaptable y rentable para operar con oro. Opera sólo en XAUUSD. Funcion
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Asesores Expertos
Arbitrage Triad Pro – Inteligencia Avanzada de Arbitraje Triple en el Mercado Forex Arbitrage Triad Pro es un Asesor Experto de última generación que utiliza un sistema inteligente de arbitraje triple para identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de beneficio entre diferentes pares de divisas, de forma totalmente automatizada. Diseñado para traders que buscan precisión, consistencia y eficiencia , el EA combina análisis estadístico avanzado, monitoreo de precios en tiempo real y ejecuc
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Asesores Expertos
Estoy vendiendo este robot a regañadientes porque funciona muy bien, pero necesito capital inicial para poder vivir. Una vez que alcance mi objetivo de capital, su precio será extremadamente alto para evitar compras (9999999$). Sin embargo, seguirá estando disponible y se actualizará para los compradores anteriores. Este robot negocia tres pares de divisas simultáneamente para cubrirse de las fluctuaciones del mercado. No olvides enviarme un mensaje para obtener el archivo de configuración (.se
GME trend
Caochunyun Cao
Asesores Expertos
Símbolo：sólo EURUSD; TF:1 min; tipo de cuenta：stand o ecn; Spread:max 35 puntos; Tiempo de trabajo:cualquiera y todos auto; Capital mínimo：200$; mm=true(defaut); riesgo=5-20; Modelos:tendencia corta, base ai-rnn ; 500 a 10000 ony 20-40 días; Este nuevo ea,mejores modelos y prueba..un dia abrir 40-100 orden.mantener una orden 5-30min. y todo el dia auto trabajo que como minero, mejor elegir Next 10 pay->1000$;
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Asesores Expertos
BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Bit Bot
Arash Panahi
Asesores Expertos
BitBot – Robot de Trading Avanzado para BTCUSD en el Gráfico H1 BitBot es un robot de trading inteligente y adaptable diseñado específicamente para Bitcoin (BTCUSD) en el marco temporal H1. Basado completamente en análisis técnico puro, BitBot se enfoca en la toma de decisiones precisas utilizando estrategias basadas en volumen — un factor crucial en el volátil mundo del trading cripto. El núcleo de la lógica de BitBot se centra en el análisis del volumen de operaciones en tiempo real tanto de
Gold Emperor MT5
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El XU_30_913073101_S_HH_CF_SQX es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en XAUUSD (Oro) utilizando el marco de tiempo M30 a partir de abril 1, 2004, a abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gold-emperor/ Los detalles
FREE
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.45 (11)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Otros productos de este autor
Qora
Sergej Maehler
Asesores Expertos
QORA es un Asesor Experto completamente automatizado basado en Smart Money Concepts – la misma metodología utilizada por traders institucionales y fondos de cobertura. En lugar de indicadores rezagados, QORA analiza Fair Value Gaps, Order Blocks y Estructura de Mercado para identificar configuraciones de alta probabilidad. El sistema de confluencia integrado asegura que las operaciones solo se ejecuten cuando múltiples elementos estén alineados. Un motor adaptativo ajusta automáticamente los par
Quant Engine
Sergej Maehler
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema de negociación multicapa Quant Engine con aprendizaje adaptativo Sistema avanzado de trading multicapa para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15 con optimización adaptativa de pesos, detección inteligente de regímenes de mercado y gestión integral del riesgo. Combina más de 10 indicadores técnicos con un ajuste dinámico de los parámetros basado en el rendimiento de las operaciones. Sin caja negra: el usuario puede ajustar y optimizar todos los parámetros de forma independiente. Sistema
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario