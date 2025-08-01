¡¡¡¡¡Descuento de FIN DE AÑO !!!!! (¡finaliza pronto!) Precio original $508 (antes del descuento) :

Ruptura del Canal de Donchian



¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir?

Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccionables, cada uno ajustado a diferentes niveles de riesgo y comportamiento del mercado. Esto permite a los operadores adaptarse a las condiciones cambiantes, cambiar de estilo, o combinar los modos, manteniendo una estrategia central coherente.

Goldplup está optimizado para XAU/USD, con protecciones de spread y gap adaptadas a la volatilidad del oro. También puede aplicarse a otros símbolos, lo que permite flexibilidad en todos los mercados.

Un enfoque híbrido combina un sistema de entrada de ruptura seguro con un componente opcional de martingala de baja caída para cuentas de saldo pequeño. En las pruebas históricas, el sistema ha demostrado un fuerte potencial de crecimiento durante periodos prolongados. (Nota: los resultados de las pruebas históricas no son indicativos del rendimiento futuro).

Características principales

Lógica de ruptura del Canal de Donchian con 2 modos de negociación seleccionables

Configuración de riesgo ajustable para diferentes condiciones de mercado

Optimizado para el oro, adaptable a otros símbolos

Controles de riesgo incorporados: filtro de diferencial, protección de brecha y filtros de tiempo opcionales

Diseñado para funcionar incluso con depósitos pequeños y apalancamiento moderado

Ajustes recomendados

Símbolo: XAU/USD (Oro)

Marco temporal: M15 o H1

Depósito recomendado: $200

Tipo de cuenta: Raw spread(actualmente en uso)

Apalancamiento: 1:500

El EA Goldplup ofrece un enfoque estructurado de las operaciones de ruptura con parámetros claros y ajustables, lo que permite a los operadores ajustar la estrategia, el riesgo y el estilo a sus propios objetivos.





Inicio rápido



Habilitar Algo trading Adjunte el EA a su gráfico XAU/USD Seleccione su modo de estrategia preferido Establezca su nivel de riesgo Deje que el EA funcione de forma autónoma Para backtesting, utilice siempre 'Cada tick basado en tick real'.

No se necesitan indicadores externos ni archivos de configuración. Todos los controles están integrados en la interfaz del EA.

DESVENTAJAS DE ESTE EA :

- MALO PARA MERCADOS LATERALES

- MALO PARA SIMBOLOS DE BAJA VOLATILIDAD

