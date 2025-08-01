Goldplup
- Asesores Expertos
- Wesley
- Versión: 1.8
- Actualizado: 10 septiembre 2025
- Activaciones: 20
Ruptura del Canal de Donchian
¿Hasta dónde puede moverse una ruptura Donchian antes de revertir?
Goldplup EA está diseñado para capturar esos movimientos con precisión. Aplica el probado método Donchian Channel en 2 modos seleccionables, cada uno ajustado a diferentes niveles de riesgo y comportamiento del mercado. Esto permite a los operadores adaptarse a las condiciones cambiantes, cambiar de estilo, o combinar los modos, manteniendo una estrategia central coherente.
Goldplup está optimizado para XAU/USD, con protecciones de spread y gap adaptadas a la volatilidad del oro. También puede aplicarse a otros símbolos, lo que permite flexibilidad en todos los mercados.
Un enfoque híbrido combina un sistema de entrada de ruptura seguro con un componente opcional de martingala de baja caída para cuentas de saldo pequeño. En las pruebas históricas, el sistema ha demostrado un fuerte potencial de crecimiento durante periodos prolongados. (Nota: los resultados de las pruebas históricas no son indicativos del rendimiento futuro).
Características principales
-
Lógica de ruptura del Canal de Donchian con 2 modos de negociación seleccionables
-
Configuración de riesgo ajustable para diferentes condiciones de mercado
-
Optimizado para el oro, adaptable a otros símbolos
-
Controles de riesgo incorporados: filtro de diferencial, protección de brecha y filtros de tiempo opcionales
-
Diseñado para funcionar incluso con depósitos pequeños y apalancamiento moderado
Ajustes recomendados
-
Símbolo: XAU/USD (Oro)
-
Marco temporal: M15 o H1
-
Depósito recomendado: $200
-
Tipo de cuenta: Raw spread(actualmente en uso)
-
Apalancamiento: 1:500
El EA Goldplup ofrece un enfoque estructurado de las operaciones de ruptura con parámetros claros y ajustables, lo que permite a los operadores ajustar la estrategia, el riesgo y el estilo a sus propios objetivos.
Inicio rápido
-
Habilitar Algo trading
-
Adjunte el EA a su gráfico XAU/USD
-
Seleccione su modo de estrategia preferido
-
Establezca su nivel de riesgo
-
Deje que el EA funcione de forma autónoma
-
Para backtesting, utilice siempre 'Cada tick basado en tick real'.
No se necesitan indicadores externos ni archivos de configuración. Todos los controles están integrados en la interfaz del EA.
DESVENTAJAS DE ESTE EA :
- MALO PARA MERCADOS LATERALES
- MALO PARA SIMBOLOS DE BAJA VOLATILIDAD
Buscar apoyo y obtener el indicador libre aquí sólo.
Notas importantes
-
El codigo fuente no esta a la venta.
-
La compra del producto no compra el derecho a poseer el código fuente (no para la venta)
-
Pruebe siempre en demo antes de usar en entornos reales.
-
Usted es el único responsable por el uso y los resultados de este EA.
-
Después de la compra, deje un comentario en la sección de comentarios para el apoyo
Advertencia de riesgo de trading
- Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo. Puede perder parte o la totalidad de su capital. Asegúrese de entender la mecánica de este EA y los riesgos que implica antes de operar con fondos reales.
