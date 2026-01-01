NQ SMT Algo Prime

NQ/ES SMT Trading Algo V10

Aproveche el poder de la divergencia institucional entre mercados

El NQ/ES SMT Trading Algo es un sofisticado Asesor Experto de nivel institucional diseñado específicamente para el mercado de índices de EE.UU. (NASDAQ 100 y S&P 500). A diferencia de los indicadores retrospectivos estándar, este EA utiliza la Técnica del Dinero Inteligente (SMT), la huella que dejan los actores institucionales cuando los activos correlacionados divergen.

Cuando NQ hace un mínimo más bajo pero ES no lo hace (o viceversa), indica una acumulación de órdenes por parte de grandes bancos. Este EA identifica estas "grietas" de alta probabilidad en la correlación para entrar en operaciones con precisión.





(Este EA es sensible a los nombres de símbolo por lo que tiene que introducir manualmente en la configuración de EA y escribir exactamente cómo se muestra en su lista de vigilancia corredor antes de empezar a utilizar). Las capturas de pantalla muestran pruebas de espalda en NAS100 y SP500 de 1 mes, 1 año, y diferente riesgo para recompensar ratios 1: 4 y 1: 5 configuración predeterminada actual son rentables, pero no dude en ajustar la configuración y la gestión de riesgos a su gusto y estilo de negociación y la tolerancia drawdown.La mayoría de los EAs no son prop firm friendly y este EA tiene una reducción significativa, sin embargo, dada la naturaleza altamente personalizable del asesor, con la configuración correcta y el riesgo de recompensa, se recupera con una velocidad significativa.

Los ajustes en las capturas de pantalla utilizan 2.0 ATR, 1:4,1:5 RR, marco de tiempo de tendencia H1, modo de seguimiento de tendencia, ambas direcciones y ejecución de operaciones en el par más débil, operando sólo en las sesiones de Londres y Nueva York, y un riesgo del 0,1%.





(Descargo de responsabilidad: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)







Características principales

Lógica SMT institucional: Detecta divergencias alcistas y bajistas entre activos correlacionados (por ejemplo, US500/NAS100) en tiempo real.

Modos de ejecución flexibles: Elija negociar el "Par más fuerte" o el "Par más débil" en función de su estrategia.

Filtro avanzado de estructura de mercado: Las entradas se filtran por la Estructura de Tendencia del marco temporal superior (Tendencia H1) para asegurarse de que está operando con el flujo institucional.

Filtro pasivo de noticias (Calendario MQL5): El filtro de noticias de alto impacto integrado bloquea las nuevas operaciones durante la volatilidad y cuenta con una "Salida dura" opcional para cerrar posiciones antes de los eventos de carpeta roja.

Gestión del riesgo institucional: Incluye un Equity Guard profesional (Cierre diario de % de pérdidas) y un Limitador de operaciones para evitar el exceso de operaciones.

🛠 Configuración profesional

Múltiples Modos de Stop Loss: Elija entre stops de volatilidad basados en ATR, Pips fijos o un porcentaje de su saldo.

Motor de Breakeven de Precisión: Protege automáticamente su capital moviendo el Stop Loss a la entrada una vez que se alcanza un porcentaje de beneficio específico o un objetivo de pips.

Filtrado de sesiones: Sesiones preconfiguradas de Asia, Londres y Nueva York (basadas en GMT).

Inteligencia Visual: El EA dibuja líneas de divergencia SMT directamente en su gráfico, lo que le permite ver exactamente dónde se detectó la huella institucional.

Especificaciones de la estrategia

Activos primarios: NAS100 (NQ), US500 (ES).

Marco temporal: M15 para entradas, H1 para estructura de tendencia.

Lógica: Correlación Divergencia (SMT) + Opciones de Seguimiento de Tendencia/Contratendencia.

Protección: Equity Guard y Filtro de Noticias integrados.

📝 ¿Por qué elegir SMT Trading Algo?

La mayoría de los EAs fallan porque miran un solo gráfico en el vacío. El SMT Trading Algo mira el "Big Picture" comparando el NASDAQ y el S&P 500. Esta correlación multi-activos es el secreto detrás de los conceptos ICT/Smart Money utilizados por los traders profesionales de fondos.

Incluido con su compra:

Panel de control en tiempo real: Siga sus ganancias diarias, el recuento de operaciones y el estado del EA de un vistazo.

Sistema de Alertas: Alertas emergentes, sonidos y notificaciones push a su dispositivo móvil.

Mejore sus operaciones con la lógica institucional. Únase al dinero inteligente hoy mismo.