Spread-Based Smart Trader - ¡Su ventaja definitiva!

¿Está cansado de perder operaciones debido a los elevados diferenciales? ¿Quiere un sistema inteligente que monitorice las condiciones del mercado y le asegure que sólo opera en condiciones óptimas? Spread-Based Smart Trader es el mejor Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos innecesarios.

¿Por qué elegir Spread-Based Smart Trader?

Seguimiento inteligente del diferencial: El EA rastrea continuamente el spread en tiempo real y asegura que las operaciones se ejecuten sólo cuando el spread está dentro de un rango predefinido y seguro.

Parámetros de negociación personalizables: Establezca su propio tamaño de lote, stop loss, take profit y spread máximo permitido para adaptar el EA a su estrategia de trading.

Gestión del riesgo integrada: El EA calcula el riesgo basado en el spread y el stop loss, proporcionando un porcentaje de riesgo preciso para cada operación para asegurar una exposición controlada.

Visualización de spreads y alertas en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones de spread en tiempo real y alertas cuando el spread excede las condiciones seguras de negociación. Reciba una notificación antes de que sea demasiado tarde.

Ejecución automática de operaciones: El EA ejecuta las operaciones sólo cuando las condiciones del mercado son favorables, evitando pérdidas debido a los altos diferenciales y la volatilidad de los precios.

Función de Cierre de Emergencia: ¿Necesita salir del mercado al instante? El botón CERRAR TODO le permite liquidar todas las posiciones abiertas en segundos, protegiendo su cuenta en situaciones críticas.

Análisis del historial de diferenciales: El EA realiza un seguimiento de las fluctuaciones de los diferenciales, lo que le permite analizar los datos históricos de los diferenciales e identificar las mejores horas de negociación con diferenciales bajos.

Interfaz fácil de usar: Un panel gráfico elegante y fácil de usar con colores y tamaños de fuente personalizables garantiza una experiencia fluida e intuitiva.

¿Cómo funciona?

Filtrado de Diferenciales: El EA monitoriza constantemente la diferencia entre los precios de compra y venta. Si el diferencial está por debajo de su umbral máximo permitido, el EA permite la negociación. Si es demasiado alto, las operaciones se bloquean para evitar riesgos innecesarios. Ejecución de la operación: Cuando hace clic en COMPRAR o VENDER, el EA verifica el diferencial y ejecuta la orden sólo si las condiciones son favorables. En caso contrario, se muestra una advertencia. Cálculo del riesgo: Antes de colocar una operación, el EA calcula el porcentaje de riesgo potencial basado en el coste del spread y el stop loss, ayudándole a tomar decisiones informadas. Alertas sonoras y notificaciones: Si el spread supera el límite máximo, se activa una alerta para que pueda evitar malas condiciones de mercado. Salida de Emergencia: El EA proporciona una función de cierre instantáneo, lo que le permite salir de todas las operaciones con un solo clic en caso de movimientos inesperados del mercado.

¿Para quién es?

Scalpers que necesitan spreads bajos para entradas y salidas rápidas

Operadores diarios que buscan condiciones de ejecución óptimas

Swing traders que quieren evitar los costes ocultos de los diferenciales

Cualquiera que desee un enfoque de negociación seguro y con gestión del riesgo

Precio: ¡SÓLO $30!

Por una pequeña inversión, obtendrá un potente EA que protege sus operaciones, optimiza las entradas y le ayuda a mantenerse por delante en el mercado. No deje que los altos spreads se coman sus beneficios, opere inteligentemente con Spread-Based Smart Trader hoy mismo.

¿Necesita ayuda? ¡Póngase en contacto conmigo a través de mensaje directo en cualquier momento!

¡Tome el control de sus operaciones y empiece a tomar decisiones más inteligentes con Spread-Based Smart Trader!



