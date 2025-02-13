Spread Based Smart Trader
- Utilidades
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Spread-Based Smart Trader - ¡Su ventaja definitiva!
¿Está cansado de perder operaciones debido a los elevados diferenciales? ¿Quiere un sistema inteligente que monitorice las condiciones del mercado y le asegure que sólo opera en condiciones óptimas? Spread-Based Smart Trader es el mejor Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos innecesarios.
¿Por qué elegir Spread-Based Smart Trader?
-
Seguimiento inteligente del diferencial: El EA rastrea continuamente el spread en tiempo real y asegura que las operaciones se ejecuten sólo cuando el spread está dentro de un rango predefinido y seguro.
-
Parámetros de negociación personalizables: Establezca su propio tamaño de lote, stop loss, take profit y spread máximo permitido para adaptar el EA a su estrategia de trading.
-
Gestión del riesgo integrada: El EA calcula el riesgo basado en el spread y el stop loss, proporcionando un porcentaje de riesgo preciso para cada operación para asegurar una exposición controlada.
-
Visualización de spreads y alertas en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones de spread en tiempo real y alertas cuando el spread excede las condiciones seguras de negociación. Reciba una notificación antes de que sea demasiado tarde.
-
Ejecución automática de operaciones: El EA ejecuta las operaciones sólo cuando las condiciones del mercado son favorables, evitando pérdidas debido a los altos diferenciales y la volatilidad de los precios.
-
Función de Cierre de Emergencia: ¿Necesita salir del mercado al instante? El botón CERRAR TODO le permite liquidar todas las posiciones abiertas en segundos, protegiendo su cuenta en situaciones críticas.
-
Análisis del historial de diferenciales: El EA realiza un seguimiento de las fluctuaciones de los diferenciales, lo que le permite analizar los datos históricos de los diferenciales e identificar las mejores horas de negociación con diferenciales bajos.
-
Interfaz fácil de usar: Un panel gráfico elegante y fácil de usar con colores y tamaños de fuente personalizables garantiza una experiencia fluida e intuitiva.
¿Cómo funciona?
-
Filtrado de Diferenciales: El EA monitoriza constantemente la diferencia entre los precios de compra y venta. Si el diferencial está por debajo de su umbral máximo permitido, el EA permite la negociación. Si es demasiado alto, las operaciones se bloquean para evitar riesgos innecesarios.
-
Ejecución de la operación: Cuando hace clic en COMPRAR o VENDER, el EA verifica el diferencial y ejecuta la orden sólo si las condiciones son favorables. En caso contrario, se muestra una advertencia.
-
Cálculo del riesgo: Antes de colocar una operación, el EA calcula el porcentaje de riesgo potencial basado en el coste del spread y el stop loss, ayudándole a tomar decisiones informadas.
-
Alertas sonoras y notificaciones: Si el spread supera el límite máximo, se activa una alerta para que pueda evitar malas condiciones de mercado.
-
Salida de Emergencia: El EA proporciona una función de cierre instantáneo, lo que le permite salir de todas las operaciones con un solo clic en caso de movimientos inesperados del mercado.
¿Para quién es?
- Scalpers que necesitan spreads bajos para entradas y salidas rápidas
- Operadores diarios que buscan condiciones de ejecución óptimas
- Swing traders que quieren evitar los costes ocultos de los diferenciales
- Cualquiera que desee un enfoque de negociación seguro y con gestión del riesgo
Precio: ¡SÓLO $30!
Por una pequeña inversión, obtendrá un potente EA que protege sus operaciones, optimiza las entradas y le ayuda a mantenerse por delante en el mercado. No deje que los altos spreads se coman sus beneficios, opere inteligentemente con Spread-Based Smart Trader hoy mismo.
¿Necesita ayuda? ¡Póngase en contacto conmigo a través de mensaje directo en cualquier momento!
¡Tome el control de sus operaciones y empiece a tomar decisiones más inteligentes con Spread-Based Smart Trader!