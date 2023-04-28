Gold Dragon AI MT4

Un robot único que ha estado operando con éxito en una cuenta real desde 2021.

¡El sistema de comercio Gold Dragon es tan estable que le ha permitido sobrevivir a todas las fluctuaciones del mercado mientras que otros sistemas han fallado!

¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $450. Precio regular: $899.

Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook: haz clic aquí.

Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos.

Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio.

Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente.

También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable.

Como podéis observar, desde octubre de 2021 la cuenta me ha generado más del 1800% de ingresos. ¡Éste es un gran resultado! También retiré capital por un monto de $77.970.

A diferencia de otros asesores de comercio de oro, la alta volatilidad es una ventaja de esta estrategia.

El sistema de negociación está diseñado de tal manera que el asesor calcula automáticamente el tamaño del lote.

El robot está totalmente adaptado a cualquier broker y tipo de cuenta. Simplemente agregue Gold Dragon al gráfico H1 del XAUUSD (Oro)

Utilice un corredor que ofrezca un apalancamiento de 1:500 o superior

Depósito mínimo 5K USD

Contácteme después de la compra para obtener asesoramiento sobre la instalación y configuración de Gold Dragon


Parámetros fundamentales:

  • Auto lot size / Balance step -el Tamaño del lote aumentará automáticamente en proporción al paso del balance
  • Balance Step - paso de equilibrio para calcular auto lot size
  • Push notification-notificación al Teléfono (es necesario configurar la conexión de su terminal con el Teléfono móvil)
  • Digits after dot - ¿Cuántos caracteres después de un punto en las cotizaciones (por lo general es igual a 2 por ejemplo: 1978.90). Algunos corredores tienen 3 signos de punto (por ejemplo, por ejemplo: 1978.900), entonces debe establecer el valor = 3
  • Magic number-número de transacciones del asesor. Si utiliza varios asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que el número de transacción es diferente.
Productos recomendados
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Asesores Expertos
Este EA utiliza indicadores para mover la línea de nivel, las reglas son si el precio está por debajo de la línea de nivel, entonces es una señal de compra, y si el precio está por encima del nivel, entonces una señal de venta, trailing stop es modificar el stop loss, o para que aparezca un stop loss si previamente sl = 0, este EA puede aceptar órdenes manuales a través de Android o PC de casa. si la condición es flotante puede ayudar a este ea utilizando órdenes manuales que usted piensa que so
Standard Oscilators
Mars Safin
Asesores Expertos
Osciladores estándar robot utiliza una amplia gama de indicadores estándar MT4 en su trabajo . Las decisiones de trading se toman en base al complejo análisis de las lecturas de los indicadores. No hay martingala. No hay rejilla de órdenes - sólo una operación se puede abrir en cualquier momento. El robot está creado estrictamente para el par EurUsd, para el marco temporal H1 .Las decisiones de trading se toman tras el cierre de la siguiente vela. Para minimizar la inevitable caída en determina
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Semantics
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una combinación de varios sistemas de trading diferentes. El algoritmo único del experto en trading permite elegir la dirección de las posiciones con mayor probabilidad de cierre rentable. El sistema de control de riesgo permite que las operaciones rentables prevalezcan sobre el total de pérdidas. Advisor está preparado para trabajar de forma totalmente independiente sin la intervención de un trader. Herramientas de trading recomendadas: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD,
Winex AI
Timur Khal'metov
Asesores Expertos
Winex AI   es un robot comercial moderno creado por un equipo de especialistas experimentados con muchos años de experiencia. El algoritmo se basa en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial: el asesor utiliza dos redes neuronales profundas paralelas: una es responsable de abrir operaciones y la otra de calcular la rentabilidad y cerrar operaciones. El asesor opera según la estrategia clásica, con una sola transacción siempre abierta para cada par de divisas, con un lote calculado segú
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Asesores Expertos
Grid Hero es un EA totalmente automatizado que utiliza un revolucionario algoritmo Grid (P.A.M.A.) junto con una sinergia característica del trading de Acción del Precio y una Unidad de Procesamiento Auto-Adaptativa de Instinto Artificial. Grid Hero fue estrictamente desarrollado, probado y optimizado utilizando la metodología de desarrollo "Reversed Sampling" basada en la fase "In-Sample" (2012 a 2017) y la fase "Out-Of-Sample" (2004 a 2011). Ha superado la prueba retrospectiva de 13 años de da
Midnight Queen
Kenji Ito
Asesores Expertos
Descripción en español — Midnight Queen MT4 Midnight Queen MT4 — Reina de la sesión asiática Midnight Queen MT4 es un asesor experto (EA) diseñado para operar durante las horas tranquilas de la sesión asiática, aprovechando los movimientos suaves y predecibles del par EURGBP . Su objetivo es generar beneficios estables con un riesgo mínimo , sin usar martingala ni grid. Características principales: Estrategia de scalping nocturno con alta tasa de éxito. Sin martingala, sin grid, sin op
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Safetygrid
Montien Charoenpong
Asesores Expertos
Este EA puede ejecutar EURUSD,GBPUSD, AUDUSD en el marco de tiempo H1 Saldo inicial 1000$. Indicador con DOJI + BB para confirmar la entrada MM con el sistema de rejilla abierta no más de 5 orden y puede establecer stop-loss comenzar 30%. Antes de ejecutar real puede optimizar nuevo cada vez con su saldo de su riesgo Observación: Ajuste voy a enviar a usted después de que usted compró porque voy a optimizar a usted con su equilibrio y el plan de gestión de dinero
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Asesores Expertos
Gegatrade Advanced EA es un sistema de promediación de costes de última generación. Está protegido por un " News WatchDog " integrado que suspende las operaciones durante los eventos noticiosos. el EA tiene un montón de archivos de configuración preestablecidos que se pueden descargar desde su Blog Para una descripción completa visite el Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Estrategia de negociación El EA utiliza diferentes estrategias para cada archivo preestablecido que se pue
Market Trast
Snanislav Nagornyuk
Asesores Expertos
Me propongo familiarizarme con mi primer asesor. No voy a escribir mucho. El Asesor de Expertos es simple. Captura de pantalla de prueba está bajo la descripción. Recomendaciones: Funciona en el par EURUSD Marco de tiempo - M1. Terminal de comercio - MetaTrader4. Depósito mínimo recomendado - $10000 para 0.01 lote. Apalancamiento mínimo recomendado de la cuenta de operaciones - 1:500. Parámetros - por defecto. Pero si lo desea, puede experimentar en una cuenta demo.
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Asesores Expertos
SW Scalper EA SW Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en scalping cuando se indica que el mercado hace un movimiento rápido. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
Esta es una versión gratuita del EA TrendSurfer OsMa https://www.mql5.com/en/market/product/104264 TrendSurfer OsMa recibe señales de un análisis técnico de MetaTrader 4 incorporado indicador Oscilador de una Media Móvil (OsMA) y luego implementa The Quantum Forex Trading System para generar resultados positivos. Descubra: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefiniendo el trading en Forex: En el vasto reino de Forex, d
FREE
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Asesores Expertos
MetaProfitX utiliza una estrategia única en la que continuamente scalping pequeñas operaciones rentables. MetaProfitX se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, MetaProfitX emplea una sofisticada técnica para gestionar las posiciones perdedoras, operando como una cesta, cerrando todas a la vez con un pequeño beneficio. E
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El MaverickProPlus es un EA totalmente automatizado diseñado para operar el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con ganancias. Así que el riesgo asociado con la estrategia de
Pips Architects Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Architect - Asesor Experto Algorítmico Inteligente para MetaTrader Descripción Pips Architect es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para MetaTrader 4/5. Aprovecha el análisis de series temporales y el modelado dinámico para identificar oportunidades comerciales sin depender de indicadores externos. Esta lógica autosuficiente permite a la EA adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con la mínima intervención del usuario. Tanto si eres un principiante como un
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará beneficios en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede funcionar en ambos lados al mism
FREE
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Asesores Expertos
Arrancador HFX 6.1 Este asesor experto puede intentar escanear todas las posibles tendencias tempranas de los mercados en todos los marcos de tiempo. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para poner a EA en M15 TimeFrame. Algunos de los osciladores incorporados en los indicadores se utilizan para predecir hacia dónde irá el precio de mercado, si la tendencia inicial falla, EA utilizará una cobertura de lote plano con una distancia de pedido controlada. Aquí debajo de los parámetros de
Your Accountant
Iurii Kuksov
Asesores Expertos
Esta vez voy a proporcionar un asesor que se encargará de scalping. Sí, sí, es el scalping, ya que en su estrategia de otra manera. Scalping, principalmente, se dedica al gráfico de horas H1, pero puede ponerlo en otros períodos. Pero en el gráfico diario no funcionará, ya que su trabajo se calcula de acuerdo con las velas, de acuerdo con las velas diarias, que en el gráfico diario todo es solo uno y el asesor no tiene por qué bailar. En la configuración del asesor hay parámetros Morning y Eveni
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Otros productos de este autor
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Asesores Expertos
Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:  haz clic aquí . Prometheus signal:  haz clic aquí Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. R
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
TrendLine GRID
Evgenii Aksenov
4.83 (18)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $199. Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Trend Line REVOLUTION  EA
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
3.8 (5)
Asesores Expertos
Hefesto es el dios de los artesanos y herreros de la antigua mitología griega. El asesor creado para operar con el par XAUEUR (oro/euro) corresponde a su imagen: es trabajador y confiable como un dios La estrategia se basa en patrones. Se trata de una tecnología única para realizar transacciones cuando se dan condiciones especiales invisibles para la mayoría de los operadores y robots comunes Hefesto no utiliza sistemas de trading peligrosos (cuadrícula, martingala, duplicación, etc.) El precio
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
GOLD EAgle mt5
Evgenii Aksenov
4.29 (34)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $299. Precio regular: $599. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. GOLD EAGLE es una estrateg
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
4.2 (5)
Utilidades
Esta utilidad le permitirá copiar cualquier operación de un terminal con la configuración Maestra a otros terminales con la configuración Esclava Al mismo tiempo, puede elegir qué pares copiar, establecer el tamaño del orden copiado por varios parámetros. Establezca las pérdidas límite por reducción o copie solo las operaciones rentables Puede copiar ofertas de MT4 o MT5 a MT4 o MT5 otros corredores Ahora no será difícil copiar las señales de cualquier Asesor Experto que trabaje en MT4 al te
Lucky Euro MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Asesores Expertos
Combo Signal on MQL5:   clic aqui Todas nuestras señales: haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. La estrategia clásica intradía de Lucky Euro EA se basa en el análisis de los niveles de soport
Trend Line PRO EA mt4
Evgenii Aksenov
4.65 (46)
Asesores Expertos
El asesor Trend Line EA opera basándose en las señales del indicador Trend Line PRO en modo automático. Un conjunto adicional de funciones permite que la estrategia Trend Line PRO alcance el punto de equilibrio con cualquier instrumento en MT4: oro, Forex, índices, acciones, criptomonedas. ¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $199. Precio regular: $398. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de conjuntos únicos y todas las recomendaciones se
Trend Line PRO EA mt5
Evgenii Aksenov
4.7 (27)
Asesores Expertos
El asesor Trend Line EA opera basándose en las señales del indicador Trend Line PRO en modo automático. Un conjunto adicional de funciones permite que la estrategia Trend Line PRO alcance el punto de equilibrio con cualquier instrumento en MT5: oro, Forex, índices, acciones, criptomonedas. ¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $199. Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de conjuntos únicos y todas las recomendaciones se
Trend Line Optimizer MT5
Evgenii Aksenov
4.09 (11)
Utilidades
Este es un optimizador de parámetros automático para el indicador Trend Line PRO Fácil y rápidamente, seleccionará los parámetros óptimos para su indicador favorito Trend Line PRO.  La optimización toma solo unos segundos. El optimizador le permite encontrar los mejores parámetros para cada par y período: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, así como los valores para Time Filter y HTF Filter en la sección seleccionada de la historia (Days)  Para optimizar diferentes Marcos de tiempo, necesita un rang
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $299. Precio regular: $599. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. GOLD EAGLE es una estrateg
Gold Dragon AI MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Asesores Expertos
Un robot único que ha estado operando con éxito en una cuenta real desde 2021. ¡El sistema de comercio Gold Dragon es tan estable que le ha permitido sobrevivir a todas las fluctuaciones del mercado mientras que otros sistemas han fallado! ¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $450. Precio regular: $799. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones
Wall Street Scalper MT4
Evgenii Aksenov
4 (6)
Asesores Expertos
Un robot scalping de nueva generación desarrollado con la aplicación de inteligencia artificial. Adecuado para el comercio de scalping en uno de los índices   US Wall Street 30  indices    más populares (US30) La estrategia ha pasado varios meses de pruebas en una cuenta real y demo y actualmente se aplica en varias cuentas de inversión con diferentes proporciones de beneficio/riesgo. El experto está completamente optimizado y listo para funcionar. Agregue US30 Scalper al gráfico del índice U
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador le permite determinar instantáneamente la tendencia actual por color y niveles de Fibonacci. El panel HTF muestra la tendencia actual de los períodos más altos, lo que ayuda a determinar la fuerza de la tendencia. Operar en la tendencia al cambiar el color de las velas o operar en contra de la tendencia cuando el precio rompe los niveles extremos del indicador FIBO Trend PRO Ventajas de FIBO Trend PRO: El indicador nunca vuelve a pintar ni cambia sus valores Muy fácil de usar e int
DAX Scalper MT5
Evgenii Aksenov
2 (1)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $199. Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. La estrategia ha superado
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilidades
Este es un optimizador de parámetros automático para el indicador Trend Line PRO Fácil y rápidamente, seleccionará los parámetros óptimos para su indicador favorito Trend Line PRO.  La optimización toma solo unos segundos. El optimizador le permite encontrar los mejores parámetros para cada par y período: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, así como los valores para Time Filter y HTF Filter en la sección seleccionada de la historia (Days)  Para optimizar diferentes Marcos de tiempo, necesita un rang
Trend Line GRID mt4
Evgenii Aksenov
4.62 (42)
Asesores Expertos
Este es un asesor experto de red con un sistema único para cerrar toda la serie de órdenes con ganancias en las señales del indicador  Trend Line PRO. Trend Line REVOLUTION EA resuelve la primera orden en la señal del indicador y construye la cuadrícula si el precio es rechazado.  A través de un cierto número de órdenes, se incluye una función de reducción de reducción, en la que se reducen las órdenes más perdedoras al cerrar las que se aproximan con ganancias. El asesor también acompaña las tr
FIBO Trend PRO mt4
Evgenii Aksenov
5 (6)
Indicadores
El indicador le permite determinar instantáneamente la tendencia actual por color y niveles de Fibonacci. El panel HTF muestra la tendencia actual de los períodos más altos, lo que ayuda a determinar la fuerza de la tendencia. Operar en la tendencia al cambiar el color de las velas o operar en contra de la tendencia cuando el precio rompe los niveles extremos del indicador  FIBO Trend PRO Ventajas de FIBO Trend PRO: El indicador nunca vuelve a pintar ni cambia sus valores Muy fácil de usar e in
FIBO Trend EA mt4
Evgenii Aksenov
5 (2)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199). Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de tende
Copy Master mt4
Evgenii Aksenov
5 (5)
Utilidades
Esta utilidad le permitirá copiar cualquier transacción de un terminal con la configuración maestro a otros terminales con la configuración esclavo Al mismo tiempo, puede elegir qué pares copiar, establecer el Tamaño de la orden copiada en varios parámetros. Establezca un límite de pérdidas por reducción o copie solo transacciones rentables Puede copiar transacciones de MT4 o MT5 a MT4 o MT5 de otros corredores Ahora no será difícil copiar las señales de cualquier experto que trabaje en MT4
DAX Scalper MT4
Evgenii Aksenov
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $199. Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. La estrategia ha superado
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199) . Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de ten
Sakura EA mt5
Evgenii Aksenov
4.73 (11)
Asesores Expertos
Combo Signal on MQL5:   clic aqui Todas nuestras señales:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. El asesor experto SAKURA es un sistema de comercio clásico con la ruptura de ciertos niveles de tendencia (breakout strategy).  La función de filtro de noticias incorporada
Happy Pound MT5
Evgenii Aksenov
Asesores Expertos
Combo Signal on MQL5:   clic aqui Todas nuestras señales:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. Este es un asesor experto (EA) de scalping con un sistema clásico de apertura de órdenes al superar niveles fuertes. Happy Pound EA está diseñado para operar con GBPUSD M15.
Wall Street Scalper MT5
Evgenii Aksenov
4.82 (11)
Asesores Expertos
Un robot scalping de nueva generación desarrollado con la aplicación de inteligencia artificial. Adecuado para el comercio de scalping en uno de los índices US Wall Street 30  indices  más populares (US30) La estrategia ha pasado varios meses de pruebas en una cuenta real y demo y actualmente se aplica en varias cuentas de inversión con diferentes proporciones de beneficio/riesgo. El experto está completamente optimizado y listo para funcionar. Agregue US30 Scalper al gráfico del índice US30
Price Action FX MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $299. Precio regular: $599. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Price Action FX es una est
Filtro:
Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2023.12.22 15:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario