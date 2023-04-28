Gold Dragon AI MT4
- Asesores Expertos
- Evgenii Aksenov
- Versión: 1.2
- Actualizado: 7 marzo 2024
- Activaciones: 10
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $450. Precio regular: $899.
Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos.
Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio.
Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente.
También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable.
Como podéis observar, desde octubre de 2021 la cuenta me ha generado más del 1800% de ingresos. ¡Éste es un gran resultado! También retiré capital por un monto de $77.970.
A diferencia de otros asesores de comercio de oro, la alta volatilidad es una ventaja de esta estrategia.
El sistema de negociación está diseñado de tal manera que el asesor calcula automáticamente el tamaño del lote.
El robot está totalmente adaptado a cualquier broker y tipo de cuenta. Simplemente agregue Gold Dragon al gráfico H1 del XAUUSD (Oro)
Utilice un corredor que ofrezca un apalancamiento de 1:500 o superior
Depósito mínimo 5K USD
Contácteme después de la compra para obtener asesoramiento sobre la instalación y configuración de Gold Dragon
Parámetros fundamentales:
- Auto lot size / Balance step -el Tamaño del lote aumentará automáticamente en proporción al paso del balance
- Balance Step - paso de equilibrio para calcular auto lot size
- Push notification-notificación al Teléfono (es necesario configurar la conexión de su terminal con el Teléfono móvil)
- Digits after dot - ¿Cuántos caracteres después de un punto en las cotizaciones (por lo general es igual a 2 por ejemplo: 1978.90). Algunos corredores tienen 3 signos de punto (por ejemplo, por ejemplo: 1978.900), entonces debe establecer el valor = 3
- Magic number-número de transacciones del asesor. Si utiliza varios asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que el número de transacción es diferente.
