FutureSight CCI
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
## 🚀 FutureSight CCI - Ver más allá de la tendencia
### Visión general del indicador
**FutureSight CCI** es un oscilador de nueva generación que lleva el CCI tradicional al siguiente nivel.
Combina todo lo que los operadores necesitan en una potente herramienta: detección de tendencias, señales cruzadas, bandas de Bollinger, alertas y registro CSV.
Cuando se combina con el **Generador de Gráficos de Segundos de Barra**, se obtiene un control total sobre la acción del precio a muy corto plazo.
Para scalping y opciones binarias, la **velocidad y la precisión de "leer el futuro" se mejora dramáticamente.**
---
### ✨ Características principales
- CCI ampliado**: Dibuja simultáneamente tres líneas calculadas a medida derivadas del CCI estándar
- Etiqueta de tendencia**: Muestra la pendiente en tiempo real en la esquina inferior derecha (activar/desactivar).
- Dibujo de flechas cruzadas**: Visualiza las flechas del gráfico cuando MA2 cruza MA3/MA5
- Bandas de Bollinger**: Muestra las bandas central, superior e inferior juntas
- Función de alerta**: Reproduce notificaciones sonoras cuando se superan los umbrales
- Salida de registro**: Guarda CSV al cierre de la barra, útil para pruebas o integración de trading automatizado
- Compatible con ADX/DI**: Opcionalmente registra valores de fuerza de tendencia
- **Generador de gráficos de barras de segundos incluido**: Viene con una clave de licencia como un bono
---
### 🎯 Recomendado Para
- Traders que quieren captar al instante la fuerza de la tendencia
- Aquellos que prefieren la detección visual de señales cruzadas
- Usuarios que necesitan una salida CSV para backtesting, verificación o integración externa
- Estafadores u operadores de opciones binarias que busquen indicadores de negociación a muy corto plazo
- Cualquiera que desee combinar gráficos de barras de segundos con precisión predictiva para captar el futuro en tiempo real**.
Si desea utilizar gráficos de barras de segundos, descargue Seconds Chart Generator SimpleVer por separado e introduzca la clave obtenida en la configuración.