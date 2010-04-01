## 🚀 FutureSight CCI - Ver más allá de la tendencia





**FutureSight CCI** es un oscilador de nueva generación que lleva el CCI tradicional al siguiente nivel.

Combina todo lo que los operadores necesitan en una potente herramienta: detección de tendencias, señales cruzadas, bandas de Bollinger, alertas y registro CSV.





Cuando se combina con el **Generador de Gráficos de Segundos de Barra**, se obtiene un control total sobre la acción del precio a muy corto plazo.

Para scalping y opciones binarias, la **velocidad y la precisión de "leer el futuro" se mejora dramáticamente.**





### ✨ Características principales





- CCI ampliado**: Dibuja simultáneamente tres líneas calculadas a medida derivadas del CCI estándar

- Etiqueta de tendencia**: Muestra la pendiente en tiempo real en la esquina inferior derecha (activar/desactivar).

- Dibujo de flechas cruzadas**: Visualiza las flechas del gráfico cuando MA2 cruza MA3/MA5

- Bandas de Bollinger**: Muestra las bandas central, superior e inferior juntas

- Función de alerta**: Reproduce notificaciones sonoras cuando se superan los umbrales

- Salida de registro**: Guarda CSV al cierre de la barra, útil para pruebas o integración de trading automatizado

- Compatible con ADX/DI**: Opcionalmente registra valores de fuerza de tendencia

- **Generador de gráficos de barras de segundos incluido**: Viene con una clave de licencia como un bono





### 🎯 Recomendado Para





- Traders que quieren captar al instante la fuerza de la tendencia

- Aquellos que prefieren la detección visual de señales cruzadas

- Usuarios que necesitan una salida CSV para backtesting, verificación o integración externa

- Estafadores u operadores de opciones binarias que busquen indicadores de negociación a muy corto plazo

- Cualquiera que desee combinar gráficos de barras de segundos con precisión predictiva para captar el futuro en tiempo real**.





Si desea utilizar gráficos de barras de segundos, descargue Seconds Chart Generator SimpleVer por separado e introduzca la clave obtenida en la configuración.